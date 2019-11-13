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 "Зе!мля не чіпай землю", - под Радой протестуют против земельной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходят митинги против земельной реформы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты с символикой Нацкорпуса пикетируют здание Комитетов Верховной Рады. В частности, они кричат "Ганьба" направляющимся в Раду депутатам.

Тем временем, аграрии митингуют на площади Конституции под Радой. Они держат плакаты с лозунгами против рынка земли, а также устроили похороны свиньи.

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"Символические "похороны" олицетворяют будущее животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения "дикого" рынка земли, как это предусмотрено нормами данного законопроекта. Ведь, чтобы приобрести землю и иметь возможность конкурировать с агрохолдингами, доступ к рынку земли которым предоставляется одновременно с малыми и средними сельхозпроизводителями, фермеры вынуждены будут вырезать поголовье свиней и коров, чтобы аккумулировать средства", - заявили организаьторы митинга.

Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 01
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 02
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 03
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 04
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 05
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 06
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 07
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 08
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 09
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 10
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 11
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 12
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 13
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 14
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 15
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 16
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 17
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 18
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 19
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 20
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 21
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 22
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 24
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 25
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 26
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 27
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 28
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 29

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3159359
 
   
 Топ комментарии
 
Итак, отечественные компрадоры заманили Украину в долларовую ловушку, а теперь готовят нашу страну к финальному аккорду закабаления транснациональной финансовой олигархией - массовой продаже земли. Чем же это грозит украинцам? Можно долго говорить о негативных факторах от продажи сельхозземель, главный из которых - полная потеря стратегического национального ресурса и возможности контролировать внутренний рынок продовольствия.Но лучшая иллюстрация перспектив Украины после начала продажи земель сельхоз назначения - это Аргентина. Уже знакомый нам аргентинский блоггер Ferfal пишет о проблемах, с которыми столкнулись аргентинцы в связи с массовой скупкой сельхозземель после дефолта в этой стране. Приведем лишь одну цитату из его дневника: 'После Второй мировой войны Аргентина практически кормила Европу, была известна в Европе как 'житница мира'. Крупного рогатого скота и пшеницы было довольно, чтобы прокормить нашу страну и другой континент. Так что же случилось? Почему многим людям не хватает продовольствия, а некоторые даже заканчивают поеданием отбросов? Да, Аргентина осталась житницей мира, но кое-что изменилось. Несколько больших, транснациональных корпораций, таких как 'Бенеттон', купили сотни тысяч акров сельхоз земель.. СМИ даже начали говорить о потере суверенитета страны, который оказался под угрозой из-за этой массовой скупки земли, так что можно представить, как много акров было куплено. К тому же в новой ситуации продавать аргентинскую сельхозпродукцию в Аргентине - плохой бизнес. Зачем продавать килограмм мяса на внутреннем рынке за 17 песо, если его можно продать в Испании за 17 евро? Все это в сочетании с высоким уровнем безработицы, низкими зарплатами и высокими ценами на продукты постепенно привело к тому, что в стране фактически начался голод'.К сожалению, если ситуация на Украине будет развиваться по нынешнему сценарию, то скорее всего уже в ближайшие годы нашу страну ждет участь Аргентины - богатейшие поля ограждены заборами и охраной, выращиваются в основном технические культуры, а весь продовольственный урожай вывозится за рубеж - более платежеспособным клиентам. А с учетом устойчивой тенденции к повышению цен на мировом продовольственном рынке и цикличности в изменении урожайности, мы можем ожидать не просто повторения на Украине аргентинского deja-vu, а полномасштабную катастрофу. Миллионы голодающих украинцев на самых плодородных черноземах мира, на родной земле, которая могла бы сделать свой народ богатым и счастливым, но он ее предал и превратился в пасынка. Миллионы голодающих на земле предков, которая вдруг стала чужой собственностью.
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продажа земли = исчезновение украинского села,дальше рассказывать ?
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"Свобода" тут как тут, явилась не запылилась.
Они и против сланцевого газа визжали(в унисон с Газпромом)
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Так Украине выгоден рынок земли и частная собственность. Или вы считает что выгодно назад в СССР?
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Частная собственность выгодна, вот только с/х землю иностранцам продавать нельзя. В одни руки нельзя продавать более 500 Га, а по отдельному решению Кабмина до 1000 Га. И заводы типа "Южмаш", предприятия типа ГТС и ПГХ продавать вообще нельзя.
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С чего это нельзя? Думаете американцы захватят технологии Южмаша "Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 4626 И что за норма более 500 Га? Талоны может напечатаем, как в 90-х? на продажу земли? Гтс через год будет просто ржавой трубой, газ по ней не пойдет, потому что будет северный Поток 2 в обход Украины. Так что надо было раньше попу чухать, а сейчас La revedere! Ибо если украинец за 30 лет не понял как хочет жить, то и не поймет. И привести его во вменяемое состояние может только человек вне системы. Украины решила что она с Ес и Западом. Если так, то нужно делать как говорит Запад, в данном случае МВФ. А если не хотим, добро пожаловать в банановую республику, там газ Россия поставляет задарма и люди наподобие диких обезьян. Так что время выеживаться украинцам давно прошло. Сейчас нужно или делать реформы или Вас витае кацапня. Андестенд?
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А у нас только 28 тысяч фермеров, потому и живет так бедно. А нам надо 2,5 млн фермеров.
Кстати, в Польше продажа земли с недавнего времени только через суд!
Кстати, в Австрии обычный надел 2 Га, а вот семья зарабатывает не менее 100 000 евро в год.
Кстати, в "Зеркале недели" статья-обращение десяти академиков и членов-корреспондентов Академии наук Украины, что поданный Кабмином законопроект предает интересы Украины.
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Африкан_Свиридович а що Свобода. Вони, як і Батьківщина, Толян Гриценко, Садовий, зробили свою справу. Їм всім не подобалась Армія, мова, віра! Всі топили одного і дотопилися. Ще були нацсуки, памятаєте таких? То де вони? Чому не біжать? Де їхні ігрушки? Вони своє вибігали. А тепер ви всі замість своїх земель, беріть ігрушки і грайтеся, на своїх землях - у квартирі.
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През - брехло. Только позавчера говорил о Референдуме про землю. Брехло
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Идиотиз зашкаливает! Не хочешь продавать свою собственность (землю), не продавай. Никто не вправе заставить. Нет земли в собственности, чего вообще визжишь?!)) "Украинская земля"- это абстрактная фигура речи для туповатого обывателя. Вся "государственная" Земля в Украине де-факто кому-то принадлежит. Новые законы лишь выведут из тени полупрозрачные схемы и махинации с землёй.
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100%. Наша влада звикла легалізовувати те, з чим боротися вже не може - тіньову купівлю-продаж землі, видобуток бурштину, легалізацію грального бізнесу. Є пропозиція: а чому б не легалізувати за таким принципом наркоманію. Все рівно де-факто вона існує, тож давайте виведемо з тіні торгівлю наркотиками та наркоманію. Жартую, звичайно. Є інші рецепти боротьби з тіньовим ринком землі - карати сволоту, вносити зміни до Кримінального кодексу, щоб отримували по максимуму позбавлення волі. І так в інших сферах. Щоправда визнаю, що це не про Україну (поки що).
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Це загальносвітова практика цивілізованної частини суспільства- брати бодай під якійсь контроль держави ті сумнівні явища, які неможливо викорінити. Але в торгівлі землею немає нічого навіть сумнівного, не кажучи вже про негативне. І збурюють суспільство якраз тіньові власники української землі, які зацікавлені й надалі задурно використовувати земельні ресурси й зберегти сірі схеми та оборутки. Та ще йолопи з дохлими свинями у гробах і "совком" в головах.
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Шановны форумчани! Ігноруйте російськомовні коменти за продаж землі. У нас в Україні селяни на 90% українськомовні, тому це не селяни пишуть, а проплачені кацапські чи зелені тролі!
Авторитетну думку щодо продажу землі можуть висловлювати лише селяни - люди, які на ній працюють!
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Похороны "свиньи" под Радой - креативно, но очень как-то двусмысленно. Прохожие, крестясь - как, когда?!
Хорошо, что Цензор сразу все прояснил.
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По суті правильно, А зі свинею - занадто.
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Сразу видно что одни "собственники" пайов и "фермеры" собрались …. Пороха зачем то принесли в не совсем живом виде ….
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Вони хоча б українськомовні... А то дуже весело бачити русскаязичних "фермерів", коли у нас навіть в Херсонській чи Харківській області селяни українськомовні...
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слушая дятел , я тебе приведу массу примеров украиномовных предателей своего украинского народа . И для тебя козачка кацапского пишу спеСиально что правильно пишется УКРАЇНОМОВНІ , а не українськомовні … Що папуас, хотів за свого зійти ?
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От ти, кацапчику, і спалився на незнанні мови...

У мене перша освіта - вища філологічна, червоний диплом в універі Шевченка. Ось, читай статтю на цю тему від мого університетського викладача - кращого філолога України!

Україномовний чи українськомовний?
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Можешь приехать в Винницу и сказать как я спалывся ….. филололоХ ...
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Точно з Вінниці? Не з Волгограда? Ну якщо ти з Вінниці, то тобі мабуть нескладно буде сказати, який там найбільший музей в центрі міста?
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даже могу в убитый кинотеатр "рАсея" , который напротив музея сводить .
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Не пойму я этого ажиотажа. У меня есть земля, 2 га, но её я могу только сдать в аренду. Почему я не могу ё продать? Арендатор выжимает из неё все соки, и я не могу этому воспрепятствовать. Пусть купит её у меня, выжмет все соки и попробует кому-то продать. Хрен кто её такую купит. От того они и бесятся, потому что пайщики откажутся сдавать свою землю в аренду. Хочешь обрабатывать - купи, хоть в кредит, мне всё равно, не сможешь купить ты, купит агрохолдинг, которому ровно так же насрать на чередование культур, как и нашим патриотичным фермерам. Они привыкли за бесценок арендовать землю у сельрад, и никакой ответственности за это не нести, теперь хотя бы будут думать как её потом продать такую никакую. Даже если не брать это во внимание нынешние пайщики - это рабы, фактического доступа к земле не имеют, вынуждены соглашаться только на тот размер выплат, которые им предлагают, и не могут её продать, прям как в союзе: живешь в квартире, но не можешь продать и купить другую
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А Ви давно перевіряли кадастр? Вона точно у Вас? І ніхто не каже, що ринок землі погано. Це добре. Але так, як це роблять вони бистро і під"столом", то це не добре.
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Все добре. Вечором слуги Бені на Г+Г скажуть, що це все для вас. Вони дуже стараються і Ви тепер зможете продати свою землю - їм. А що не продасте - заложите в банк - їм. По старій схемі. А потім вони різко обезцінююм гроші і Ваш залог у них - їм. До речі, на законних підставах, бо Ви ж договір застави підпишете? А якщо не захочете, то все забере суд і віддасть - їм. ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ.
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ВОНА разом з путінськими совкодрочерами "працюють" під Радою. Поки не буде вільного ринку землі, жодної солідної інвестиції в українську економіку не буде. Ти господар землі, але в теперішніх умовах нічого з нею не можеш зробити: ані обробляти, ані подарити, ані продати. Мої знайомі вже по 10-15 років сидять і не знають куди подіти свої паї. На полях один бур'ян та вітер гуляє. Запам'ятай (те): Тільки ти вирішуєш чи продавати її олігархам або іноземцям та бути при грошах, чи постійно бідкатися як все погано, але без жодної копійки.
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Мадагаскар, Аргентина.
А упоминания про Венесуэллу и Северную Корею, это вы рассказывайте не украинцам, а британцам, у которых 100% земли в собственности короны, или канадцам, у которых 94% земли в собственности государства или израильтянам с 92% гос земли.
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в любой стране вся земля принадлежит государству, как и то что на них построено, посажено, закопано, только в совдепии нет права купить ее и распоряжаться по своему усмотрению, перепродать, оставить потомкам и т.д.
купить землю - не значит что ты купил себе маленькую страну и теперь она не принадлежит этому государству а значит купил права на нее и только
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Просте питання: якщо у ваших знайомих паї в бур'янах і не потрібні нікому навіть в оренду, то чому ви думаєте, що їх куплять?
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Это устаревшая картинка. В Болгарии китайцы скупили паи, огородили колючей проволокой, выставили свою охрану, а всё выращенное не на рынок в Болгарии, а к себе в Китай.

Китайцы держат в запасе 3 триллиона долларов для скупки земли в Украине.
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Как страшно жить!!! Приходится бедным болгарам в Грецию за продуктами ездить, да, кацап?
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Ні, з Греції їжу возять в Болгарію, але з націнкою в 100% на транспорт. А в Болгарії люди сидять без роботи і вимушені їхати на заробітки в Румунію. Так потроху населення Болгарії зменьшується. Do you understand, некацап?
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От жеж лышэнько. У Болгарии люды бэз роботы сыдять, лышэ Рашка процвита.
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Съездите в Болгарию и своими глазами посмотрите на окруженные колючей проволокой поля, принадлежащие китайцам.
Поспрашивайте граждан Литвы, Латвии, Эстонии - а чем для них обернулось введение рынка земли?
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Зачем китайцам в Болгарии свои поля колючкой огораживать. Давай, расскажи басню, что болгары голодают и воруют урожай на корню.

Тупо, палишься - китайцы свои угодья колючей проволокой на Дальнем Востоке обносят.
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Да видел я, прекрасно Болгария выглядит. Только не говори, что под Саратовом круче "Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 4886
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Как под Саратовым я не знаю, был в командировка в самом Саратове где-то в 1986-м году. А последние 20 лет живу в Житомире.
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Зато хорошо изучил "Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 6298 как свободный рынок земли на Болгарии отразился? Хорошо видать видна Болгария из Житомира дальнего Подмосковья
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Про дальнее Подмосковье знаю мало, так как служил в ближнем

А из Житомира можно много куда поехать и своими глазами посмотреть.
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.....а чюшку нахрена положили в домовыму ???? это кощюнство !!!!
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Не заважайте олігархам та чиновникам,що паратизують на нашій землі , протестувати.Оті крикуни на фоні зарізаної свині навряд чи мають хоч клаптик власної землі.
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Это вы правильно, это вы в точку. Сегодня выступал один из руководителей фракции СН, по совместительству работающий на "Карнел групп" с 604 000 Га земли. Вот он ратовал за продажу земли.
Или Мушак, советник Гочарука по с/х земле, он тоже за срочное введение рынка земли, правда он двоюродный брат Веревского - да, да, как раз владельца "Карнел групп".
Ой, правда они не на улице митингуют против рынка земли, они прямо в Раде и за рынок земли.
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Ринок землі потрібен,і це не підлягає сумніву.Але не сьогодні,бо його та народ треба добре підготувати,щоб люди мали змогу не тільки продати свої паї,але й розширити їх,щоб працювати на землі.
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А возможно, что и не нужен. Вот в Великобритании все с/х земли принадлежат короне и только арендуются. США выкупают с/х земли назад в гос собственность и платят за это очень дорого.
Вот сегодня Милованов в Раде сказал, что они очень хреновые менеджеры, у которых крупные латифундистфы не доплачивают в казну примерно 10 млрд. долларов. Экс-министр Иван Кириленко предложил передать все земли за пределами населенных пунктов в собственность территориальных громад.
А проще сделать единый налог на Га, а землю оставить вообще в собственности государства - это если по уму. В некоторых странах именно так наполняют Пенсионный фонд.
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Американцы тоже пополняют свой пенсионный фонд за счет эксплуатации 410 000 га украинской земли через "Агропросперис" американского инвестиционного фонда NCH Capital.
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в Великобритании земля только формально принадлежит короне, на самом деле лендлорды владеют ею поколениями и платят налоги за нее
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ГТС вполне можно наполнить газом собственной добычи. При внутреннем потреблении порядка 30 млрд кубов, а добывать через год сможем 60 млрд. кубов, то есть по третьей ветке продавать газ в Молдову, Румынию...

Южмаш, это возможность собирать ракеты малой и средней дальности и доставать до Москвы. Может его РФ продадим?
"Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 5774

А где в странах ЕС разрешено более 500 Га? Вот отсюда и норма. Средний надел по всей Земле чуть более 5 Га.
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Вот еще один успешный земельный реформатор
Президент Зимбабве
"Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 6659

"Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 2078
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Продать землю, одеть кандалы Хохлов и добро пожаловать в рай. Совсем оскотинили народ. Даже не мычит по этому поводу. Кто хоть чуть чуть с мозгами уезжайте из этой конечной страны.
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куда "уезжайте"? везде частная собственность на землю, кроме каких-нибудь северных корей и кацапий
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Депутат от СН Заблоцкий врёт в сессионном зале как сивый мерин. Вот оно "Кінець епохи брехні".

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Смотрю на Разумкова и вспоминаю слова поэта - "Славних прадідів великих, правнуки погані"

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Мій дід хотів продати свій пай-помер,батько хотів продати-помер.Дайте мені це право-продати свою землю,причому продати тому,хто більшу ціну заплатить за неї!
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Можно продавать, но государству, в виде государственного Аграрного банка или объединенной территориальной громаде, а не кацапам.
В противном случае, это не продажа, а измена Родине.
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Твари зеленые стравливают народ на беспорядки,чтобы путин вмешался.
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И для всех тех "Слуг" которые верещат про конец коммунизма и сталинизма.

Их лидер Ульянов прямо писал - "МЕЛКИЙ землевладелец является самым страшным врагом советской власти"!!!
А у нас Кабмин предлагает в одни руки 210 000 Га. А другой представитель СН предлагает ограничить до 20 000 Га.
А у нас сегодня 6 млн 700 тысяч единовладельцев земли, 1 миллион из которых, если принять НОРМАЛЬНЫЙ закон, быстро станут мелкими фермерами, а это создание СРЕДНЕГО класса, что конечно не нравится внешним врагам Украины и их агентам тут типа Заблоцкого, Машука...
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...предпоследняя революция Гидности была, последнюю Социальной или Земельной наверно назвать можна будет...конфисковать всю землю,украденную у народа барыгами от власти на всех уровнях, оставить соток по 10-макс.20, и пусть обрабатывают ....
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красножопые маразматики из всяких "за жыття" и "свобода" вместе, что и требовалось доказать
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