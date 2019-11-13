 "Зе!мля не чіпай землю", - под Радой протестуют против земельной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активисты с символикой Нацкорпуса пикетируют здание Комитетов Верховной Рады. В частности, они кричат "Ганьба" направляющимся в Раду депутатам.
Тем временем, аграрии митингуют на площади Конституции под Радой. Они держат плакаты с лозунгами против рынка земли, а также устроили похороны свиньи.
"Символические "похороны" олицетворяют будущее животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения "дикого" рынка земли, как это предусмотрено нормами данного законопроекта. Ведь, чтобы приобрести землю и иметь возможность конкурировать с агрохолдингами, доступ к рынку земли которым предоставляется одновременно с малыми и средними сельхозпроизводителями, фермеры вынуждены будут вырезать поголовье свиней и коров, чтобы аккумулировать средства", - заявили организаьторы митинга.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ
Кстати, в Польше продажа земли с недавнего времени только через суд!
Кстати, в Австрии обычный надел 2 Га, а вот семья зарабатывает не менее 100 000 евро в год.
Кстати, в "Зеркале недели" статья-обращение десяти академиков и членов-корреспондентов Академии наук Украины, что поданный Кабмином законопроект предает интересы Украины.
Авторитетну думку щодо продажу землі можуть висловлювати лише селяни - люди, які на ній працюють!
Хорошо, что Цензор сразу все прояснил.
У мене перша освіта - вища філологічна, червоний диплом в універі Шевченка. Ось, читай статтю на цю тему від мого університетського викладача - кращого філолога України!
Україномовний чи українськомовний?
А упоминания про Венесуэллу и Северную Корею, это вы рассказывайте не украинцам, а британцам, у которых 100% земли в собственности короны, или канадцам, у которых 94% земли в собственности государства или израильтянам с 92% гос земли.
купить землю - не значит что ты купил себе маленькую страну и теперь она не принадлежит этому государству а значит купил права на нее и только
Китайцы держат в запасе 3 триллиона долларов для скупки земли в Украине.
Поспрашивайте граждан Литвы, Латвии, Эстонии - а чем для них обернулось введение рынка земли?
Тупо, палишься - китайцы свои угодья колючей проволокой на Дальнем Востоке обносят.
Житомирадальнего Подмосковья
А из Житомира можно много куда поехать и своими глазами посмотреть.
Или Мушак, советник Гочарука по с/х земле, он тоже за срочное введение рынка земли, правда он двоюродный брат Веревского - да, да, как раз владельца "Карнел групп".
Ой, правда они не на улице митингуют против рынка земли, они прямо в Раде и за рынок земли.
Вот сегодня Милованов в Раде сказал, что они очень хреновые менеджеры, у которых крупные латифундистфы не доплачивают в казну примерно 10 млрд. долларов. Экс-министр Иван Кириленко предложил передать все земли за пределами населенных пунктов в собственность территориальных громад.
А проще сделать единый налог на Га, а землю оставить вообще в собственности государства - это если по уму. В некоторых странах именно так наполняют Пенсионный фонд.
Южмаш, это возможность собирать ракеты малой и средней дальности и доставать до Москвы. Может его РФ продадим?
А где в странах ЕС разрешено более 500 Га? Вот отсюда и норма. Средний надел по всей Земле чуть более 5 Га.
Президент Зимбабве
В противном случае, это не продажа, а измена Родине.
Их лидер Ульянов прямо писал - "МЕЛКИЙ землевладелец является самым страшным врагом советской власти"!!!
А у нас Кабмин предлагает в одни руки 210 000 Га. А другой представитель СН предлагает ограничить до 20 000 Га.
А у нас сегодня 6 млн 700 тысяч единовладельцев земли, 1 миллион из которых, если принять НОРМАЛЬНЫЙ закон, быстро станут мелкими фермерами, а это создание СРЕДНЕГО класса, что конечно не нравится внешним врагам Украины и их агентам тут типа Заблоцкого, Машука...