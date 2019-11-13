 "Зе!мля не чіпай землю", - под Радой протестуют против земельной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты с символикой Нацкорпуса пикетируют здание Комитетов Верховной Рады. В частности, они кричат "Ганьба" направляющимся в Раду депутатам.

Тем временем, аграрии митингуют на площади Конституции под Радой. Они держат плакаты с лозунгами против рынка земли, а также устроили похороны свиньи.

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"Символические "похороны" олицетворяют будущее животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения "дикого" рынка земли, как это предусмотрено нормами данного законопроекта. Ведь, чтобы приобрести землю и иметь возможность конкурировать с агрохолдингами, доступ к рынку земли которым предоставляется одновременно с малыми и средними сельхозпроизводителями, фермеры вынуждены будут вырезать поголовье свиней и коров, чтобы аккумулировать средства", - заявили организаьторы митинга.















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ













Фото: Цензор.НЕТ