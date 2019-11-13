 Днепровский суд сегодня рассмотрит продление ареста "минеру" моста Метро в Киеве Белько, рассмотрение апелляции переносили уже два раза, - адвокат Маси Найем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"После задержания на мосту, ему избрали меру пресечения - содержание под стражей. Мы подали апелляцию. Потому что Алексей нуждается в лечении", - говорится в сообщении.

Адвокат отметил, что рассмотрение апелляции переносили уже два раза: "Первое заседание - суд не смог дозвониться в изолятор, второе - суд пошел в отпуск, а третье будет послезавтра".

Отмечается, что уже сегодня, в 15:00, Днепровский суд Киева рассмотрит продление меры пресечения для Белько.

Найем обращает внимание, что у Белько проблемы со здоровьем.

"Он переселенец. Сам пошел в армию почти с первых дней войны. Был снайпером. Получил награду. И не одну. После того, как их подразделение ушло с боевых, у него начались проблемы со здоровьем. В армии к ПТСР (Посттравматическому стрессовому расстройству. -ред.) относятся так же, как на гражданке к насморку. Потому его то не отпускали лечиться, то создавали препятствия.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы за обвинение по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.

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