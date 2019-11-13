 Рынок земли сделает украинцев более счастливыми и богатыми: давайте не бояться, - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня исторический день - в Верховной Раде будут рассматривать земельную реформу. Мы все знаем, что рынок земли в Украине есть. "Серый", "черный", какой угодно, но не прозрачный и не открытый. Он есть, но не для всех. Для "избранных". Теневой оборот земли, связанный мораторием, не дает стране развиваться. Его объем на данный момент достигает 10 млрд гривен! Землю передают в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Только за последние 2 года под такие условия сданы 460 тыс. га земли! Украинец получает за это копейки, пока его земля истощается и становится со временем ненужной. Потому что она не принадлежит тем, кто на ней работает. Они к ней равнодушны. Земельная реформа - это не о снятии моратория. Это комплексные изменения в системе земельных отношений, состоящий из 10 различных составляющих. Дерегуляция, анти-рейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка. Сегодня изменения уже происходят. Например, с помощью спутниковых съемок и алгоритмов глубокого машинного обучения, мы уже сделали инвентаризацию всех земель и того, что на ней выращивают. Теперь нельзя будет не платить налоги или обрабатывать землю полученную самозахватом", - заявил Милованов.
"Мы меняем самый коррумпированный орган в сфере земельных отношений. Госгеокадастр в понедельник отчитался о результатах работы за 2 месяца. Они сделали за это короткое время больше, чем до этого было сделано за 28 лет. И сделают еще больше, чтобы мы не имели хаоса в кадастрах и каждый украинец имел доступ к информации о земле. Добавлены информационные слои водных охранных зон, лесов и тому подобное. Открыты данные приказов и согласований. Я верю, что прозрачность - лучшее лекарство против коррупции и неэффективности", - заверил министр.
"Относительно "страшилок" об иностранцах. В проекте закона закладывается переходный период до 1 января 2024 г. - юрлица с бенефициарами-иностранцами покупать землю не смогут. А мы сейчас строим систему мониторинга конечного владельца, чтобы нельзя было покупать землю через подставных лиц", - добавил он.
"Можно долго дискутировать отдельные детали реформы, но в современном цивилизованном мире даже речи не может идти о том, чтобы запрещать человеку свободно распоряжаться тем, что ему принадлежит "по праву". И самое главное, реформа оборота земли даст толчок развитию экономики, запустит инвестиции на село и в перерабатывающую отрасль, и сделает украинцев более счастливыми и богатыми. Мы работаем для людей! И реформа оборота земли предоставит конкретную выгоду каждому украинцу. Давайте не бояться менять Украину к лучшему. Это время пришло!", - резюмировал Милованов.
"Пришло время для рынка земли. Развиваем Украину вместе", - призвал министр.
Вот в далеких 20х годах 20го века Украинци задолбались жить с тем быдлом которому ничего не надо в одной стране, собрались и уехали в Канаду. Просто вникуда, на другой континент, без ничего... и не прогадали!!!
Похоже на зомбосеанс от Сандея Аделаджи.
Если есть у тебя для жилья закуток -
В наше подлое время - и хлеба кусок,
Если ты никому не слуга, не хозяин -
Счастлив ты и воистину духом высок.
Омар Хайям
чи у вас відсутній інстінкт самозбереження, чи ви історію не вчили?
Коломойский назвал Милованова "дебилом"
Все-таки министр экономики
И вырастут ветвистые деревья в темноте,
Но вместо листьев денежки засеребрятся там,
Но вместо листьев денежки зазолотятся где?..
Зазолотятся где?
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
Про це в ефірі "Прямого" заявив депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Запрошую йти під Верховну Раду, тому що вирішується доля України на найближчі роки. Кажуть, що ті, хто проти того, що пропонує Зеленський і його партія, вони за УРСР чи Північну Корею. Це не правда. Ми не проти того, щоб українці вільно розпоряджались своїм паєм. Але ми проти такого, абсолютно дикого ринку землі. Нам пропонуються закони, у яких нічого не змінено - так само землю можуть купувати іноземці, залишилась можливість купувати по 200 тисяч гектарів в одні руки", - сказав депутат.
Гончаренко наголосив, що закон про ринок землі має дати змогу українським селянам не лише продавати, але й купувати землю.
"Якщо мета земельної реформи - роздати землю олігархам, тоді це правильні закони. Але якщо мета в тому, щоб у нас з'явився міцний середній клас фермерів - то цей закон не приведе до такої мети. Ми маємо отримати такий закон про ринок землі, щоб український селянин міг не лише продати, але й придбати землю і створити фермерське господарство. Міг обробляти землю й заробляти на життя собі, своїм дітям і онукам і жити на своїй землі", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, Артур Герасимов підкреслив, що "Європейська Солідарність" виступає за ринок землі, але за певних умов, які не дозволять обманути українських фермерів.
Раніше аграрії та воїни АТО виступили проти урядового законопроекту про продаж землі.
20 вересня аграрії по всій Україні влаштували акції протесту проти запровадження ринку землі.
Просто при таком курсе аграрии, особенно мелкие, в этом году будут в убытке. Бо отсеялись они по 28, а продадут продукцию по 25. И у них просто не будет лаве шоб поучавствовать в дерибане.
Ну и учитывая " порцайки" земли и " иностранных инвесторов" понятоо куда уйдут украинские чернозёмы.