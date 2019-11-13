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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:мигранты (591) Польша (4983) заробитчане (377)

 Почти 900 тыс. украинских заробитчан работают в Польше

На сегодняшний день в Польше работают более миллиона трудовых мигрантов, из них почти 900 тыс. украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловски, информирует портал rmf24.pl.

"Напряженность на рынке труда в значительной степени уменьшилась за счет притока иммигрантов. Сейчас это почти 900 тысяч выходцев из Украины, а также из других стран, в том числе из Беларуси", - сообщил Котловски.

По его словам, вместе количество иностранных трудовых мигрантов в Польше на данный момент превышает один миллион.

Национальный банк Польши подсчитал количество иммигрантов в стране на основе количества выданных рабочих и деловых виз, польских карт, разрешений на постоянное и временное проживание и долгосрочного резидента ЕС, деклараций о поручении работы иностранцу и количества иностранцев, зарегистрированных для Пенсионного страхования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159351
 
 
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Оце б їх налогами обікласти, думають в партії зелених регіонів.
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Работают и думают: А зато у нас черноземы, ля-ля-ля.
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Украина становится заметным игроком на рынке поставок недорогой рабочей силы.... Ну что же, если не можем обустроить свою страну, будем обустраивать соседние!
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