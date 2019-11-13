 Почти 900 тыс. украинских заробитчан работают в Польше

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловски, информирует портал rmf24.pl.

"Напряженность на рынке труда в значительной степени уменьшилась за счет притока иммигрантов. Сейчас это почти 900 тысяч выходцев из Украины, а также из других стран, в том числе из Беларуси", - сообщил Котловски.

По его словам, вместе количество иностранных трудовых мигрантов в Польше на данный момент превышает один миллион.

Национальный банк Польши подсчитал количество иммигрантов в стране на основе количества выданных рабочих и деловых виз, польских карт, разрешений на постоянное и временное проживание и долгосрочного резидента ЕС, деклараций о поручении работы иностранцу и количества иностранцев, зарегистрированных для Пенсионного страхования.

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