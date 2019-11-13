 1,5 млн украинцев умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли: они не смогли даже передать пай в наследство своим детям, - Гончарук о земельной реформе

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"Новую власть выбирали для изменений. Мы - не старые политики, которые уже восемь созывов подряд из года в год продлевали мораторий, поощряя за бесценок продавать через "серые" схемы землю и сдавать ее в аренду за копейки. Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучше, если ничего не менять и не станем давать возможность людям самостоятельно распоряжаться своей землей. Земельная реформа - это наш вызов! Земельная реформа - это не о распродаже земли. Это - о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем - продать, работать на нем или сдавать в аренду. 1,5 миллиона украинцев уже умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли, они не смогли даже передать пай в наследство своим детям. Я не хочу, чтобы такая же судьба была и у почти 6 млн пайщиков, у которых пока что есть земля", - заявил Гончарук.
"Сегодня парламент может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли. Обращаюсь к ним за поддержкой. Для всех нас и для Украины это очень важно. Прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, мы проводили многочисленные консультации и переговоры, обрабатывали несколько десятков возможных сценариев. Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и с противниками этой инициативы с целью поиска общего знаменателя. Мы не можем удовлетворить всех, наша задача - балансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Эта реформа делается в первую очередь для украинцев и в интересах украинцев", - резюмировал Гончарук.
Самое противное, что фактически установили цену продажи Украины 40 млн га = 80 млрд. дол. Например Газпром может продать треть своих активов и купить всю Украину
Зато рынок земли есть в Сомали и Зимбабве!
У нас немає ринку сільськогосподарської землі!
занавес
Это МВФ и всемирный банк требуют рынок земли а то кредита не дадут.
1. Учителям - школы
2. Инженерам - заводы
3. Врачам - больници
4 и тд...
цена сраного ваучера была 20уе. А землю даже в 1995 году соседка пай продала за 1500уе это были огромные бабки по тем временам!
Пусть принимают уже рынок... каждый в праве пожить красиво хоть 1 день!
а там все разхапано-поделено...и нам с того никакого счастья!
Если раньше нельзя было просто отобрать землю, то теперь будут липовые договора купли-продажи, будут утюги на живот ставить, чтобы за бесценок землю отдал.
Ведь сейчас как, вот есть паи у людей. Все это составляет какой-то участок десятки-сотни гектаров. Никто продать не может, но все владельцы. Сдают в аренду, у всех в принципе равные права. Громадой борются с недобросовестным арендатором, если есть проблемы.
А если каждый сможет продавать, как вздумается, то один продаст, другой не захочет. Один удачно договорился, другого обманули - отдал за копейки. В целом - получаем игру на человеческих слабостях, работа на разъединение людей. Каждый будет думать о своей выгоде, о продаже своего участка. В итоге все равно обманут всех.
нечто подобное происходило в Палестине!!! Они сначала за гроши скупили, а потом сказали что это будет их государство тут...
а сколько умерло не дожив до пенсии? а сколько убито в АТО 20- 30-летних? а сколько вышвырнуто на улицу "черными риелторами" и недостроенными "элита-центрами"? сколько "заглохло-умерло" сел (даже вокруг Киева)? сколько отжато у фермеров рейдерами??? сколько брошенной зарастающей бурьянами? а сколько перепорченной выработками-раскопками или хранением ядохимикатов и радиационного мусора???? сколько покрылось оврагами или засолено или высушено в пустыни?.....
не надо спекулировать смертями, надо пройтись огнем и мечем по бесхозяйственности и циничных и неприкрытых преступлениях!!!
А ТЕПЕРЬ , завезенные кацапы в Украину вагонами , булут продавать украинское достояние.
Якщо треба земля під дачу чи приватний будинок, то можна законно купити. І так уже років 20-25... Не вірите? Заходите на сайти агентств нерухомості і дивитеся об`яви. Все цілком законно і з оформленням всіх документів!
В україні немає тільки ринку сільськогосподарської землі! Так сільськогосподарську землю не продають і в Ізраїлі, і в Канаді - лише оренда!
провели земельную реформу.Итог ?
Учиться надо у развитых странах-Канада ...др.
Якщо хатку треба побудувати, то під неї землю в Канаді тобі продадуть, а от якщо поле засіяти - то лише в оренду.
А найцікавіше, що У НАС ДАВНО ВЖЕ САМЕ ТАК!