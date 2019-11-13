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 Политика Украины
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 1,5 млн украинцев умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли: они не смогли даже передать пай в наследство своим детям, - Гончарук о земельной реформе

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал Верховную Раду принять в первом чтении законопроекты по рынку земли.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Новую власть выбирали для изменений. Мы - не старые политики, которые уже восемь созывов подряд из года в год продлевали мораторий, поощряя за бесценок продавать через "серые" схемы землю и сдавать ее в аренду за копейки. Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучше, если ничего не менять и не станем давать возможность людям самостоятельно распоряжаться своей землей. Земельная реформа - это наш вызов! Земельная реформа - это не о распродаже земли. Это - о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем - продать, работать на нем или сдавать в аренду. 1,5 миллиона украинцев уже умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли, они не смогли даже передать пай в наследство своим детям. Я не хочу, чтобы такая же судьба была и у почти 6 млн пайщиков, у которых пока что есть земля", - заявил Гончарук.

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"Сегодня парламент может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли. Обращаюсь к ним за поддержкой. Для всех нас и для Украины это очень важно. Прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, мы проводили многочисленные консультации и переговоры, обрабатывали несколько десятков возможных сценариев. Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и с противниками этой инициативы с целью поиска общего знаменателя. Мы не можем удовлетворить всех, наша задача - балансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Эта реформа делается в первую очередь для украинцев и в интересах украинцев", - резюмировал Гончарук.

1,5 млн украинцев умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли: они не смогли даже передать пай в наследство своим детям, - Гончарук о земельной реформе 01
1,5 млн украинцев умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли: они не смогли даже передать пай в наследство своим детям, - Гончарук о земельной реформе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3159349
 
 
 Топ комментарии
 
" ... у которых пока что есть земля" заявил Гончарук
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ГНОЙЧАРУК ...ця ЗЕМЛЯ була передана для ведення ГОСПОДАРСТВА а не для ПРОДАЖУ ...хто заважає їх дітям обробляти ту ЗЕМЛЮ ...ви ж бляді і заважаєте обікравши сільське населення до нитки ......чому та ЗЕМЛЯ не була повернута до ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ або не передана у оренду ...чи може передана і ви зараз зібралися закріпити цей шахер-махер "правом" власності ?
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як же зєлєбобіки топят за продаж землі....
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У більшості дійсно було виявлено гострий Порошенко. Проте зараз нова проблема- Синдром Зеленського-Богдана. Дуже впливає на подальший розумовий розвиток. Ліків поки не виявлено, проводяться лабораторні дослідження. Прогноз невтішний.
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Куба, Венесуэла, КНДР и Украина, вот те немногие страны мира где нет рынка земли.
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Ваучери пам'ятаєш? 2200 доларів гектар оцінили нашу землю, майже як в Німеччині, де вона коштує 120 000 євро за гектар.
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...заводи теж "передали" "рабочим" де вони тепер ...хочеш повторення але з землею ? ЗЕМЛЯ НЕ Є ТОВАРОМ ...ПЕЙСОРИЛІ ВСПОКОЙТЕСЯ а як ні то ...на гггодіну нах ... там вам "продадуть" ...срати будете тею землею з пустелі Нагев
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Есть еще вещи которые как бы за пределами законопроекта, но которые кардинально будут все решать. Более чем уверен, что продавать землю будут огромными лотами в тысячи гектар - в данном случае, такая цена весьма удобна и вроде не сильно разоришься и всякий там пипл не купит пару гектаров посреди интересующего тебя куска Украины- все пойдет в нужные руки. Нет рядовой пипл конечно купить тоже сможет, но далеко не любую земли и у перекупщиков (мелких "оптовиков") и разумеется по другой цене.

Самое противное, что фактически установили цену продажи Украины 40 млн га = 80 млрд. дол. Например Газпром может продать треть своих активов и купить всю Украину
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Не не Израиль в пример нельзя - евреи слишком умные
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Мне в другой теме написали что в Румынии нет рынка земли. Там рынок земли не с/х назначения.
Зато рынок земли есть в Сомали и Зимбабве!
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у США держава викуповує ЗЕМЛЮ з приватної власності ...виправляють свою помилку
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А не хотите за одно вспомнить, что там и близко нет возможности прикупить 200000 га в одни руки, + такие условия, что не каждый и купит (например в некоторых странах нельзя купить землю с/х назначения если у тебя нет "селькохозяйственного" образования )
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діма ...земля в Україні не продається і не "прикуповується" 200000 га . орендована у різних варіантах але не власність ...колгоспник не може продати пай який йому було передано для ведення ГОСПОДАРСТВА ...КОЛИ Ж ВИ ВТОРОПАЄТЕ ...що "ринком" хочуть "легалізувати" те що вони не можуть проковтнути ...
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А чому про Ізраїль мовчите? Історична ж батьківщина блаЗЄнського, то чому не назвати першим?
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У нас років 25 є ринок землі - для будівництва дачі чи хати в селі ти 6 чи 10 соток можеш цілком законно купити...

У нас немає ринку сільськогосподарської землі!
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Проте й там є нюанси- міняється цільове призначення, і на с/г угіддях з'являються котеджні містечка. Що казати, якщо у Хотові на місці скіфського городища збудували Версаль? Були б гроші.
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" ... у которых пока что есть земля" заявил Гончарук
занавес
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ГНОЙЧАРУК ...ця ЗЕМЛЯ була передана для ведення ГОСПОДАРСТВА а не для ПРОДАЖУ ...хто заважає їх дітям обробляти ту ЗЕМЛЮ ...ви ж ***** і заважаєте обікравши сільське населення до нитки ......чому та ЗЕМЛЯ не була повернута до ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ або не передана у оренду ...чи може передана і ви зараз зібралися закріпити цей шахер-махер "правом" власності ?
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Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.Но слуге народа Коломойского украинцы не указ.
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Дура. Коломойскому та земля как веник в жо, надо оно ему когда он этим не занимается еще и крайним потом будет.
Это МВФ и всемирный банк требуют рынок земли а то кредита не дадут.
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Дура. Коломойскому та земля как веник в жо, /18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли./ Задача гражданина Израиля Коломойского сделать что не удалось даже Гитлеру -обеспечить соплеменников поместьями на благодатной украинской земле.
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Именно поэтому чиновникам на выгоден рынок земли, ждут когд умрут все пайщики.
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Ідіоте, пай ПЕРЕДАЄТЬСЯ ПО СПАДКУ!
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ЗАПОВІТ, чув таке? будь-кому по ЗАПОВІТУ!
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если не прямой наследник, то нужно плтить НАЛОГ!!!!!
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як же зєлєбобіки топят за продаж землі....
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а 40млн украинцев живут им так и не перепало никакой земли! Скажите с какого хера одни получают за землю хот ь что то а другим болт???
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Замлю распаевали тем, кто на ней работал. Остальным дали ваучер на заводы.
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Что за бред? Почему не распаевали тогда:
1. Учителям - школы
2. Инженерам - заводы
3. Врачам - больници
4 и тд...
цена сраного ваучера была 20уе. А землю даже в 1995 году соседка пай продала за 1500уе это были огромные бабки по тем временам!
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раздвали средства произыодства. Школы и больницы к ним не относятся.
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Раздавали развод и лохотрон!
Пусть принимают уже рынок... каждый в праве пожить красиво хоть 1 день!
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Брехня. В нашем совхозе все работали, но земли не дали никому, только под дом и на кладовище. А больше всех в совхозе работала лошадь, так ей и под гробик не дали место-целиком на колбасу пошла, за свой труд
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нужно было работать в колхозе. Вам дали ваучеры.
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Ваучеры скупили за бесценок. Кто не продал тому сделали эмиссию и просто их обесценили!!!
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и почему молчат про...недра? это ведь тоже народное достояние (по Конституции)
а там все разхапано-поделено...и нам с того никакого счастья!
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так это кто должен кричать тот кто отхапал?
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то фсё, шо уже давным давно поделено и расхапано де-факто, надо таки закрепить теперь и де-юре за их практическими владельцами ))
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Оговорочка по Фрейду...
Если раньше нельзя было просто отобрать землю, то теперь будут липовые договора купли-продажи, будут утюги на живот ставить, чтобы за бесценок землю отдал.
Ведь сейчас как, вот есть паи у людей. Все это составляет какой-то участок десятки-сотни гектаров. Никто продать не может, но все владельцы. Сдают в аренду, у всех в принципе равные права. Громадой борются с недобросовестным арендатором, если есть проблемы.
А если каждый сможет продавать, как вздумается, то один продаст, другой не захочет. Один удачно договорился, другого обманули - отдал за копейки. В целом - получаем игру на человеческих слабостях, работа на разъединение людей. Каждый будет думать о своей выгоде, о продаже своего участка. В итоге все равно обманут всех.
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І все це в умовах тотально корумпованої судової системи.
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лууше у тебя на лбу, что бы каждое утро видел какой ты дурак.
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там шо там казна? Тут зебильные жидки хотят всю Украину купить!
нечто подобное происходило в Палестине!!! Они сначала за гроши скупили, а потом сказали что это будет их государство тут...
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Глупство сказав зелений прем"єр. Це українці не займались питанням наслідування. Хто займався , має наслідний пай землі.Я так думаю. Я землю наслідував.
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наслідно він може користуватися ЗЕМЛЕЮ але не продавати ...і це добре бо цей люмпен вже давно її продав і сидів 3,14здів на "цензорі" що їх на#бали
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та да!
а сколько умерло не дожив до пенсии? а сколько убито в АТО 20- 30-летних? а сколько вышвырнуто на улицу "черными риелторами" и недостроенными "элита-центрами"? сколько "заглохло-умерло" сел (даже вокруг Киева)? сколько отжато у фермеров рейдерами??? сколько брошенной зарастающей бурьянами? а сколько перепорченной выработками-раскопками или хранением ядохимикатов и радиационного мусора???? сколько покрылось оврагами или засолено или высушено в пустыни?.....
не надо спекулировать смертями, надо пройтись огнем и мечем по бесхозяйственности и циничных и неприкрытых преступлениях!!!
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Серьёзно???...А пусть этот Гончарук расскажет,куда и кому пошли те паи,и второе-сколько латифундистов уже есть в Украине,которые только и ждут узаконивание этих миллионов га...Кстати,неплохо бы узнать,почему это "Слуги народа" так и не выполняют требования народа-провести контроль по собственникам и возбудить уголовное преследование нынешним незаконным фактическим владельцам.
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Ну так прийміть Закон про відновлення прав на спадщину на землю , яка була в померлих, ВЕРНІТЬ її законим нащадкам.Нє, так питання не стоїть ? Мертві треба тільки для піара ?
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не зрозумів, а чому у спадок не могли передати? на пай оформлювався держ акт на право власності і спадкування відбувалось в звичайному порядку...
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Ну так що заважало оформити пай на сусіда у спадок у обмін на пожиттєву опіку?
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Только прямые наследники. Остальным нужно платить.
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Угу! А сколько собственников земли сгноили в сталинских лагерях!
А ТЕПЕРЬ , завезенные кацапы в Украину вагонами , булут продавать украинское достояние.
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А є такі, кому земля не дісталась, бо дехто отримав по декілька паїв.
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нужно разрбраться с продажными судьями, прокурорами, ментами, даже с нотариусами не чистыми на руку, а потом уже переходить к продаже земли, я за продажу земли, но спешка здесь ни к чему
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А что с ними разбираться ,они всё делают по принятым депутатами законам, а депутатов кто выбирал,гречники ? получается что сами друг друга дурим вот так и живём, и зачем украинцам быть директорами рынков и зачем управлять своим государством и украинской землёй, вот если украинца побеспокоят в радиусе его дома или погреба,то он любого на вилы возьмёт,а вот что бы так своим государством управлять,то украинцы ленивые. 1,5 млн українців померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі: вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям, - Гончарук про земельну реформу - Цензор.НЕТ 4181
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они не смогли даже передать пай в наследство своим детям...так примите закон ,чтобы этот пай автоматом переходил в наследство, сами на фантазировали законотворчество,а потом продолжаете дальше фантазировать, Подумайте ещё над таким хитро жопым маментом КИЕВСТАРА,почему им можно устанавливать 13 месяцев оплаты за их услуги, а государство не может у них брать налог за 13 месяцев,а берёт только за 12 месяцев. Маланцы могут в своих семьях так шутить но не с украинским народом 1,5 млн українців померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі: вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям, - Гончарук про земельну реформу - Цензор.НЕТ 7066
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они не смогли даже передать пай в наследство своим детям... потому что были одинокими
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От що за ідіоти ведуться на фейк, що в Україні взагалі немає ринку землі, як в КНДР?


Якщо треба земля під дачу чи приватний будинок, то можна законно купити. І так уже років 20-25... Не вірите? Заходите на сайти агентств нерухомості і дивитеся об`яви. Все цілком законно і з оформленням всіх документів!

В україні немає тільки ринку сільськогосподарської землі! Так сільськогосподарську землю не продають і в Ізраїлі, і в Канаді - лише оренда!
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Потому то и вой стоит! Где земеля, которая "на продажу"? Правильно, давно захвачена, поделена и в некоторых случаях приватизирована или взята в "безоплатную аренду на 100 лет"... И деньги немеряные сейчас будут вбрасывать в СМИ для формирования "общественного мнения". Правильно делают - хотим жить нормально - нехрен искать "свой путь развития". Есть пример успешных стран.
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Хороший пример--Аргентина,где по указке МВФ

провели земельную реформу.Итог ?
Учиться надо у развитых странах-Канада ...др.
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Так у Канаді с/г земля лише в оренду! І в Ізраїлі так само...

Якщо хатку треба побудувати, то під неї землю в Канаді тобі продадуть, а от якщо поле засіяти - то лише в оренду.

А найцікавіше, що У НАС ДАВНО ВЖЕ САМЕ ТАК!
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Уё@ки, отмените норму в 200000 Га в одни руки и всё будет норм
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