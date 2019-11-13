 Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии "Радіо Свобода".
"Я думаю, что я знаю, но не могу сказать, потому что тогда вся интрига вокруг "Темного рыцаря" разрушится, - пояснил Арахамия и добавил: - Пока мы не можем предоставить стопроцентных доказательств, это должно быть внутренним расследованием".
На вопрос журналистки, говорил ли он лично о своих предположениях с этим депутатом, председатель фракции ответил, что "намекнул" ему об этом.
Арахамия обещает предоставить в будущем "неопровержимые доказательства", которые разоблачат "Темного рыцаря".
При этом он признал, что часть информации, которую публикует этот "Телеграмм канал", соответствует действительности, хотя и является "субъективной".
"Несколько раз он публиковал информацию, не для общего доступа. Я считаю, что это некорректно с точки зрения корпоративной этики. Была и другая история. Мы посылали проверочные тексты в разные каналы, для того, чтобы увидеть, где они появятся. Это сработало", - сказал Арахамия.
В то же время Арахамия отрицает и называет "фантазией" информацию о том, что вместе со своими заместителями без предупреждений проверял телефоны части "слуг" для выявления "Темного рыцаря".
По словам Арахамии, в случае разоблачения, депутат, распространявший внутрипартийные инсайды, строго наказан не будет.
"Пообщаемся с ним. Воспитательная должна быть какая-то беседа. Мы же ничего не можем сделать с депутатом. Это депутат", - сказал он.
Телеграмм-канал "Темный рыцарь" появился 16 сентября 2019. В описании к нему говорится, что он сообщает о "темных инсайдах ЗЕ-команды".
https://www.youtube.com/watch?v=hgSN8eXHuDg&feature=youtu.be
Беленюк?)
"темный рыцарь" (с) , обоссаццо)))
Vinainochka
@Vinainochka
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Сонечко ти моє, нада платить репарации ордло, яке підвищення зарплати тренерам? Спорт завжди був недооцінений, а зараз то вабще...
"Беленюк пожаловался, что в новый бюджет не заложили повышение зарплат тренерам ДЮСШ."
По словам Беленюка, правительство проигнорировало финансирования спортивной инфраструктуры и спортивной медицины.
Украинский борец и народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк рассказал на брифинге в Верховной Раде о пропущенных инициативах спортивного и бюджетного комитетов при формировании бюджета на следующий год.
Соответствующий фрагмент брифинга Беленюк разместил на своей странице в Facebook.
«Предложения нашего комитета, которые утвердил бюджетный комитет, были отложены и не учтены правительством.
Среди них: повышение зарплат тренерам ДЮСШ.
АраХАМия может и умный, но высказывается, как идиот.
розслідування доведе, що існують сорти гівна
Я так понимаю, "Джокера" придумали зеленые большевики, чтоб потом сбрасывать на него настоящие скандальные утечки.
Жду откровения что по таможне была переписка Джокера с Джокером, а не Нефедова с Гончаруком.
Будет не черный рыцарь, так желтый.
Вы сами открыли ящик Пандоры, когда из ведомства Трубы информация оказывается у портянки.
Поступайте сдругим так, как вы хотели бы, чтоб поступали с вами. И будет вам счастье
Команда Зеленского допустила очередной факап, полиграф здесь не поможет
Во время закрытых слушаний в Конгрессе временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор под присягой фактически раскрыл тайный разговор с людьми из окружения президента Зеленского.
Речь об Андрее Ермаке и Игоре Новикове, которые якобы убеждали американского дипломата, что это именно Порошенко развязал войну на востоке Украины.
После того, как Тейлор поспешил раскрыть такие скандальные факты ЕРМАК РЕЗКО ПОМЕНЯЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, заявив, что он никогда не называл Порошенко виновным в начале войны в Донбассе и Тейлор все перепутал и выдумал.
И не только лично Тейлора: это были официальные показания под присягой, поэтому обвинения касаются всего Госдепа США.
Голобуцкий подчеркивает, это очередной и очень громкий факап команды Зеленского.
Теперь Зеленскому придется как-то доказывать Америке, что Ермак не выполнял его личные распоряжения, когда выставлял Тейлора лжецом и нарушителем присяги - то есть, государственным преступником и вряд ли полиграф поможет.
Наиболее очевидный первый шаг, чтобы хоть как-то замять столь эпический факап: уволить Ермака, а там уже пробовать уговорить США на любой диалог. Кстати, после этакого вполне вероятно, что со стороны США будет актуализирован вопрос отставки Богдана через связь с Коломойским.
Арахамія, все по Фройду?