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 Политика Украины
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Все про:слив информации (17) Арахамия (125) Слуга народа (468)

 Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что "знает, но не может сказать фамилию" народного депутата, который публикует внутрипартийную информацию в Telegram-канале под псевдонимом "Темный рыцарь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии "Радіо Свобода".

"Я думаю, что я знаю, но не могу сказать, потому что тогда вся интрига вокруг "Темного рыцаря" разрушится, - пояснил Арахамия и добавил: - Пока мы не можем предоставить стопроцентных доказательств, это должно быть внутренним расследованием".

На вопрос журналистки, говорил ли он лично о своих предположениях с этим депутатом, председатель фракции ответил, что "намекнул" ему об этом.

Арахамия обещает предоставить в будущем "неопровержимые доказательства", которые разоблачат "Темного рыцаря".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы от СН "кнопкодавили по дурости", хотели попробовать, что это такое, - Арахамия

При этом он признал, что часть информации, которую публикует этот "Телеграмм канал", соответствует действительности, хотя и является "субъективной".

"Несколько раз он публиковал информацию, не для общего доступа. Я считаю, что это некорректно с точки зрения корпоративной этики. Была и другая история. Мы посылали проверочные тексты в разные каналы, для того, чтобы увидеть, где они появятся. Это сработало", - сказал Арахамия.

В то же время Арахамия отрицает и называет "фантазией" информацию о том, что вместе со своими заместителями без предупреждений проверял телефоны части "слуг" для выявления "Темного рыцаря".

По словам Арахамии, в случае разоблачения, депутат, распространявший внутрипартийные инсайды, строго наказан не будет.

"Пообщаемся с ним. Воспитательная должна быть какая-то беседа. Мы же ничего не можем сделать с депутатом. Это депутат", - сказал он.

Телеграмм-канал "Темный рыцарь" появился 16 сентября 2019. В описании к нему говорится, что он сообщает о "темных инсайдах ЗЕ-команды".

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Источник: https://censor.net.ua/n3159348
 
 
 Топ комментарии
 
Бобік теж все розуміє, а сказати не може. І такий же не бритий. Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1117
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"...часть информации, которую публикует этот "Телеграмм канал", соответствует действительности, хотя и является "субъективной"" Источник: https://censor.net.ua/n3159348
АраХАМия может и умный, но высказывается, как идиот. Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1135 Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1135 Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1135
Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 554
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Народ повинен ВСЕ знати про своїх "слуг". А то ці "слуги" щось дуже швидко стали схожими на відомого персонажа роману Достоєвського "Брати Карамазови" - Павла Смердякова
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«Цілую!»: в інтернет потрапила скандальна переписка Нефьодова із Олексієм Гончаруком



https://www.youtube.com/watch?v=hgSN8eXHuDg&feature=youtu.be
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Беленюк?)
"темный рыцарь" (с) , обоссаццо)))
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Вряд ли это он. Хотя возможно и обижен, его использовали на выборах, а теперь кинули...


Vinainochka
@Vinainochka
·
Сонечко ти моє, нада платить репарации ордло, яке підвищення зарплати тренерам? Спорт завжди був недооцінений, а зараз то вабще...

"Беленюк пожаловался, что в новый бюджет не заложили повышение зарплат тренерам ДЮСШ."




По словам Беленюка, правительство проигнорировало финансирования спортивной инфраструктуры и спортивной медицины.
Украинский борец и народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк рассказал на брифинге в Верховной Раде о пропущенных инициативах спортивного и бюджетного комитетов при формировании бюджета на следующий год.
Соответствующий фрагмент брифинга Беленюк разместил на своей странице в Facebook.
«Предложения нашего комитета, которые утвердил бюджетный комитет, были отложены и не учтены правительством.
Среди них: повышение зарплат тренерам ДЮСШ.
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Бобік теж все розуміє, а сказати не може. І такий же не бритий.
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Народ повинен ВСЕ знати про своїх "слуг". А то ці "слуги" щось дуже швидко стали схожими на відомого персонажа роману Достоєвського "Брати Карамазови" - Павла Смердякова
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Теж смердять кацапськими прілими портянками? Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 613 Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8854
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"...часть информации, которую публикует этот "Телеграмм канал", соответствует действительности, хотя и является "субъективной"" Источник: https://censor.net.ua/n3159348
АраХАМия может и умный, но высказывается, как идиот.
Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 554
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Умный идиот? Или идиот похожий на умного?
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Уявляєте, яке буде ЗЕшоу з виключенням "разоблачонного агента" з хрякції ЗЕлупів. Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 472
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"слуга народу" - брудна помийка
розслідування доведе, що існують сорти гівна
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Роман Донік‏ @donikroman 2 ч.2 часа назад

Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3544

Я так понимаю, "Джокера" придумали зеленые большевики, чтоб потом сбрасывать на него настоящие скандальные утечки.
Жду откровения что по таможне была переписка Джокера с Джокером, а не Нефедова с Гончаруком.
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Абрахамия, всеравно шило в мешке не утаишь.
Будет не черный рыцарь, так желтый.
Вы сами открыли ящик Пандоры, когда из ведомства Трубы информация оказывается у портянки.
Поступайте сдругим так, как вы хотели бы, чтоб поступали с вами. И будет вам счастье
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Нам не так страшні російські воші, як українські гниди
Команда Зеленского допустила очередной факап, полиграф здесь не поможет
Во время закрытых слушаний в Конгрессе временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор под присягой фактически раскрыл тайный разговор с людьми из окружения президента Зеленского.
Речь об Андрее Ермаке и Игоре Новикове, которые якобы убеждали американского дипломата, что это именно Порошенко развязал войну на востоке Украины.
После того, как Тейлор поспешил раскрыть такие скандальные факты ЕРМАК РЕЗКО ПОМЕНЯЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, заявив, что он никогда не называл Порошенко виновным в начале войны в Донбассе и Тейлор все перепутал и выдумал.
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Комментируя информацию, политолог Алексей Голобуцкий отметил, если Тейлор сказал, что слышал именно это, а Ермак говорит, что такого не говорил - с точки зрения дипломатии это означает только одно: Ермак публично обвинил Тейлора во лжи.
И не только лично Тейлора: это были официальные показания под присягой, поэтому обвинения касаются всего Госдепа США.
Голобуцкий подчеркивает, это очередной и очень громкий факап команды Зеленского.
Теперь Зеленскому придется как-то доказывать Америке, что Ермак не выполнял его личные распоряжения, когда выставлял Тейлора лжецом и нарушителем присяги - то есть, государственным преступником и вряд ли полиграф поможет.
Наиболее очевидный первый шаг, чтобы хоть как-то замять столь эпический факап: уволить Ермака, а там уже пробовать уговорить США на любой диалог. Кстати, после этакого вполне вероятно, что со стороны США будет актуализирован вопрос отставки Богдана через связь с Коломойским.
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Волкер тоже самое сказал -зелупа с сраке...
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а что там со свидетелем взяток. ну тот которого Арахамия обещал привести на эфир передачи «Право на власть». Однако затем заявил, что свидетель прийти не сможет, так как его не пустят на ток-шоу правоохранительные органы.
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каждое утро открывая новости тут я читаю статью или небольшую заметку с комментариями участников об очередном зашкваре зеленых слуг нариду... мне прям настойчивей и настойчивей лезет в голову мысль насчет пари с кем нить из знакомых о том, что смогут ли слуги до нового года провести хотя бы 3 дня подряд без очередного зашквара, интрижки, скандальчика и далее
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Забрехались служки за очень короткое время.
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Вот смотрю на фотографию в статье... чем то мне эта личность Пескова напоминает.
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тупым взглядом удивлённого идиота.
Здогадуюся, хто з нардепів зливає в мережу інсайди "Слуги народу", має бути внутрішнє розслідування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2469
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"агрохіміє", а кто сліваєт інсайди НАБУ портнову тебе не цікавить? блаЗЄнські виродки.
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А що, т.н. слуги щось ховають від свого хазяїна, народ. Випороти на конюшні таких слуг.
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Пацюки заметушились - відчули, що "моноліт" "монобільшості" - не скеля, а "купа відмороженого лайна"... Як тільки почало "пригорять", вона почала тануть і розповзаться...
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Темний лицар- це Бетмен. Той, що бореться проти злочинців.
Арахамія, все по Фройду?
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Зачем Арахмия рекламирует "Темного рыцаря"? Это ориентированно для доверчивых допысувачив , коих здесь легион, не менне 73%) . Теперь Слуги Каломойского будут дезу по этому каналу сливать.
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