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Все про:Австрия (457) беженцы (975) бизнес (1234) демократия (457) инвестиции (916) Лукашенко (1741) Вена (55)

 Лукашенко в Вене: "Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила"

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Вену посетил экономический форум Австрия - Беларусь, где ораторы описывали страну как "Силиконовую долину Восточной Европы", называя Минск "раем для программистов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Я не мог не приехать на этот форум, - обратился к собравшимся Александр Лукашенко. - сидя и глядя в этот зал, я сам себе говорю - молодец, что приехал".

Его речь была пламенным призывом к углублению экономического сотрудничества и таким же решительным отпором критикам политического режима в стране.

"Меня многие упрекают - у вас, мол, авторитаризм и диктатура, - заявил президент. - А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Австрии Ван дер Беллен и Лукашенко обсудили российскую агрессию в Украине

По его словам, инвесторы не жалуются ему на политический строй.

"Так зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила", - продолжал Лукашенко, затрагивая миграционный кризис в Европе.

Впрочем, по его словам, австрийские власти справились с потоком беженцев. И немалую роль в этом сыграл бывший министр иностранных дел и бывший премьер-министр страны, лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц. Тот самый Курц, который привез полгода назад в Минск лыжи и приглашение в Вену и который, судя по всему, скоро вернется в кресло премьер-министра.

На ужин с ним, согласно сообщению на сайте президента Беларуси, и отправился Александр Лукашенко с экономического форума.

Источник: https://censor.net.ua/n3159347
 
 
 Топ комментарии
 
Когда уже Беларусы снесут это колхозное чмо. Скоро пол страны переселится в Польшу. Несколько лет тому была пару дней в Беларуси - живой памятник совку с ватопитеками и совкодрочерами ( есть и здравомыслящие но их меньше или уехали).
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весь мир плюет на мораль и на принципы - наступает сплошной прагматизм или если хотите - национальный эгоизм - нет правил и принципов - надо и нам так же поступать - чем мы хуже - украинское ядерное оружие ,на мой взгляд ,сразу расставит все точки над И.
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Ну при нынешнем миросранце мы можем иметь ядерное оружие - разве что надувное ))))))) мы ж теперь обязаны весь мир смешить 🤪
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курц - будущий през австрии. кто то любит этого мальчика, кормит мёдом и беладонной, держит в тепле,.....
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респект Беларусь!!!
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весь мир плюет на мораль и на принципы - наступает сплошной прагматизм или если хотите - национальный эгоизм - нет правил и принципов - надо и нам так же поступать - чем мы хуже - украинское ядерное оружие ,на мой взгляд ,сразу расставит все точки над И.
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Не из чего делать.
Шапкокрад последний уран отдал из Харьковского физтеха американцам.
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Я бачив непоказний гаражик в УФТІ, де цей уран лежав. Він зберігався в центральнім районі Харкова, а в 20 метрах за парканом стоїть нова багатоповерхівка.
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Ну при нынешнем миросранце мы можем иметь ядерное оружие - разве что надувное ))))))) мы ж теперь обязаны весь мир смешить 🤪
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Ядерное оружие?.... Вы бредите....
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Нет) мы ж вас, кацапов, сразу пришибем-даже себе в ущерб-погибать так с музыкой...
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Ядерное оружие сегодня - чемодан без ручки. Украине необходима хорошая дубинка против путинской Расеи , и она ее сделает , в виде вьісокоточньіх ракет средней дальности. Идеальное оружие неядерного сдерживания.
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Когда уже Беларусы снесут это колхозное чмо. Скоро пол страны переселится в Польшу. Несколько лет тому была пару дней в Беларуси - живой памятник совку с ватопитеками и совкодрочерами ( есть и здравомыслящие но их меньше или уехали).
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Интересно то, что последние опросы населения Украины показали - Лукашенко самый популярный из иностранных лидеров .....
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А что в этом удивительного？ опрашивали то тех идиотов которые и за зебобика и его зеленое стадо голосовали...
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Та же самая ситуация и в Украине. Совков 86%.
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Та який з Лукашенка диктатор? Одна лише імітація. Набридне ***** чи не то щось вякне то тут же "Великий Диктатор" отримає копняка під хвіст і побіжить на чотирьох 😕
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Когда это чмо склеит ласты....то в беларуссии начнется такой передел....что дивые позавидуют мертвым....
А то что паРаше там принадледит бодьшая часть всего...только усугубит это...
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Конечно , жулики стоят на низком старте и губу раскатали. Но наш народ быстро их поставит на место.Насмотрелись, что бывает, когда они приходят к власти.
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😀 Твое мнение ***** закатает у трубочку...а затусует тебе же у сраку...
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Но Пока только и даже без уговоров British American Tobacco Перенесла свой офис из Киева в Бухарест. Думаю это далеко не последний перенос )))))🤪
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Директор совкового колхоза им .пуйла учит демократии.Мир сошел с ума.Из ,,рая для программистов,, одна контора,которая делает танчики уже десять лет.
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І, найголовніше, що всі ці совкові хворобливі марення світ вислуховує Лукашенко у Відні: "Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала" - Цензор.НЕТ 1095
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Продажа дешевой рабочей силы (пока она не свалила) - это "экономическое сотрудничество"? Кацапская шлюха учит жить белых людей, ну не цирк?
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прісЄдатєль совоза розуміється на демократії Лукашенко у Відні: "Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала" - Цензор.НЕТ 9007
Ліпше вже мовчав би, совок неотесаний.
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Павла Гриба можно еще расспросить, он вроде бы с инвестиционным климатом в Беларуси сталкивался...
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Физдит замполит , как дьішит. Забьіл усатьій , как оформлял себе пожизненное президентство - через РЕФЕРЕНДУМ ! А єто инструмент демократии , на минуточку...
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"Самые яркие черты типичного русского примата - тупость, трусость, агрессивность (обратная сторона трусости, проявляется к слабым), отсутствие даже зачатков самоуважения, вороватость, лицемерность, хамство, раболепие, нечистоплотность, стадность, фантастическая по масштабам инфантильность", - говорится в посте. А по отношению к власти, пишет Кунгуров, "русские - позорные холуи". Пост сопровождается фотографиями с различных акций, участники которых, обращаясь к властям с требованиями, стоят на коленях.

Подробнее:https://www.newsru.com/russia/12nov2019/ruskungagain.html
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