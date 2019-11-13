 Лукашенко в Вене: "Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Я не мог не приехать на этот форум, - обратился к собравшимся Александр Лукашенко. - сидя и глядя в этот зал, я сам себе говорю - молодец, что приехал".

Его речь была пламенным призывом к углублению экономического сотрудничества и таким же решительным отпором критикам политического режима в стране.

"Меня многие упрекают - у вас, мол, авторитаризм и диктатура, - заявил президент. - А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?"

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По его словам, инвесторы не жалуются ему на политический строй.

"Так зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила", - продолжал Лукашенко, затрагивая миграционный кризис в Европе.

Впрочем, по его словам, австрийские власти справились с потоком беженцев. И немалую роль в этом сыграл бывший министр иностранных дел и бывший премьер-министр страны, лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц. Тот самый Курц, который привез полгода назад в Минск лыжи и приглашение в Вену и который, судя по всему, скоро вернется в кресло премьер-министра.

На ужин с ним, согласно сообщению на сайте президента Беларуси, и отправился Александр Лукашенко с экономического форума.