 Десятки домов и ТЦ, больницы, аэропорт, вокзалы: вчера вечером в Харькове "заминировали" 54 объекта, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сообщение о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорта, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале поступило в полицию 12 ноября", - сказано в сообщении.
По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
може і дитина яка, або божевільне чи наркот.
Недовольные холодными батареями дагестанцы «штурмуют» офис Газпрома в Хасавюрте
12 ноября 2019, 12:51 Сотрудники "Газпрома" забаррикадировались от потребителей
https://www.youtube.com/watch?v=pna7q6S0TmE
Повідомлення про виявлення тіла громадянина без ознак життя біля будинку на вулиці Амосова надійшло до поліції минулого ранку
Виїздом на місце поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 23-річний чоловік.
Попередньо, молодик перерізав собі горло (?) та вистрибнув з вікна (??) власної квартири на восьмому поверсі. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.
На даний час з'ясовуються усі обставини смерті молодика.