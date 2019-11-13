 Десятки домов и ТЦ, больницы, аэропорт, вокзалы: вчера вечером в Харькове "заминировали" 54 объекта, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорта, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале поступило в полицию 12 ноября", - сказано в сообщении.

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По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.