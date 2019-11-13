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Все про:минирование (864) Нацполиция (10401) Харьков (4493)

 Десятки домов и ТЦ, больницы, аэропорт, вокзалы: вчера вечером в Харькове "заминировали" 54 объекта, - полиция

Вчера вечером в полицию Харькова поступило сообщение о минировании 54 объектов на территории города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорта, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале поступило в полицию 12 ноября", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из поезда "Харьков-Киев" высадили пассажиров из-за сообщения о заминировании (обновлено)

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3159342
 
 
 Топ комментарии
 
телефонний тероризд
може і дитина яка, або божевільне чи наркот.
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Кацапы по скайпу минируют.
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Похоже на подготовку к тому чтоб занять полицию чемто для чегото.
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телефонний тероризд
може і дитина яка, або божевільне чи наркот.
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А тим часом...КОЛОМОЙСЬКИЙ В СУДІ ПОЗБУВСЯ БОРГІВ ПЕРЕД ПРИВАТБАНКОМ НА 7,5 МЛРД ГРН
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Хреновый вброс. Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы.
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Похоже на подготовку к тому чтоб занять полицию чемто для чегото.
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Десятки будинків і ТЦ, лікарні, аеропорт, вокзали: учора ввечері в Харкові "замінували" 54 об'єкти, - поліція - Цензор.НЕТ 5430
Недовольные холодными батареями дагестанцы «штурмуют» офис Газпрома в Хасавюрте

12 ноября 2019, 12:51 Сотрудники "Газпрома" забаррикадировались от потребителей
https://www.youtube.com/watch?v=pna7q6S0TmE

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За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Повідомлення про виявлення тіла громадянина без ознак життя біля будинку на вулиці Амосова надійшло до поліції минулого ранку
Виїздом на місце поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 23-річний чоловік.
Попередньо, молодик перерізав собі горло (?) та вистрибнув з вікна (??) власної квартири на восьмому поверсі. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.
На даний час з'ясовуються усі обставини смерті молодика.
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Ватное быдло из оккупированных территорий видно получило с гуманитаркой очередную порцию боярышника и теперь развлекается.
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