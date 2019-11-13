 Бундестаг сегодня рассмотрит законопроект о защите "Северного потока-2"

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня на сайте немецкого парламента, передает Цензор.НЕТ.

Рассмотрение во втором и третьем чтении законопроекта федерального правительства о внесении изменений в Закон "Об энергетике" с целью реализации Директивы ЕС 2019/692 "Об общих правилах внутреннего рынка природного газа" запланировано на 18:40 среды (по Киеву).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шансов остановить строительство "Северного потока-2" не было, - Кулеба

Напомним, в ночь на 8 ноября немецкий Бундестаг должен был рассмотреть внесенный правительством законопроект, призванный создать условия для вывода газопровода "Северный поток-2" из-под действия новой редакции Третьего энергопакета ЕС. Таким образом это позволило бы убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска в эксплуатацию.

Однако голосования сорвала правая "Альтернатива для Германии", добившись подтверждения отсутствия кворума в сессионном зале.