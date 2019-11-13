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 Бундестаг сегодня рассмотрит законопроект о защите "Северного потока-2"

Бундестаг 13 ноября должен рассмотреть законопроект о "распространении правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствами - не входящими ЕС".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня на сайте немецкого парламента, передает Цензор.НЕТ.

Рассмотрение во втором и третьем чтении законопроекта федерального правительства о внесении изменений в Закон "Об энергетике" с целью реализации Директивы ЕС 2019/692 "Об общих правилах внутреннего рынка природного газа" запланировано на 18:40 среды (по Киеву).

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Напомним, в ночь на 8 ноября немецкий Бундестаг должен был рассмотреть внесенный правительством законопроект, призванный создать условия для вывода газопровода "Северный поток-2" из-под действия новой редакции Третьего энергопакета ЕС. Таким образом это позволило бы убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска в эксплуатацию.

Однако голосования сорвала правая "Альтернатива для Германии", добившись подтверждения отсутствия кворума в сессионном зале.

Источник: https://censor.net.ua/n3159341
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
из серии "можем повторить"? пробовали уже к сожалению...
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создается прецедент что любое государство в ЕС может своими законами прекратить действие Норм и Законов ЕС на своей территории
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К сожалению для нас они очень системны в этом вопросе.
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Заголовок звучит так, как будто СП-2 будут защищать от злобных бандеровцев Бундестаг сьогодні розгляне законопроєкт про захист "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1615

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Да в общем-то, это суверенное право Германии решать, как должен функционировать СП-2.... К тому же, европейское законодательство дает ей такое право....
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Бундестаг / медицинский факт : у тумбалалайки-поносницы с флажком ФРГ под статьями о власти путинской шлюхи Меркель случается внезапный запор.
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Прокатят в Бундестаге лоббистский законопроєкт , имхо
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