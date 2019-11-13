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 Политика Украины
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 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке земли

Верховная Рада в среду, 13 ноября, рассмотрит законопроекты об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым вопросом в среду предусмотрено рассмотрение законопроекта 2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и 11 альтернативных ему.

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Предусмотрено также рассмотрение законопроектов 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" и 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0855 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" относительно повышения эффективности использования выделенных земельных участков" - он был принят в первом чтении Верховной Радой предыдущего, VIII созыва. Также во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты 1209 и 1210 о внесении изменений в некоторые законы и в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Кроме того, на повестке дня рассмотрение в первом чтении законопроектов 2043 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах"(относительно подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации)", 1220 "О внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов".

В первом чтении также планируется рассмотреть законопроект 2015 "О внесении дополнения в статью 14 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи"(относительно жителей временно оккупированных территорий) и 2113 об оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.

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Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект 0897 о внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера, 0898 "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности", а также 0942 о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине и 0945 об упрощении лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.

Для включения в повестку дня и принятия решения, в частности, предусмотрены законопроекты 2078 о внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" и 2276 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедуре банкротства".

На повестке дня в среду также - три проекта постановлений 2197, 2401 и 2421 "Об определении представителя Верховной Рады Украины в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества" Экспортно-кредитное агентство".

Согласно Регламенту, в среду депутаты будут работать в сессионном зале до 14 часов. Остаток дня парламентарии будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Источник: https://censor.net.ua/n3159339
 
 
 Топ комментарии
 
Не наганяй зраду в ряды соевых!
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А Петр-то Алексеич, времени зря не терял, президенствуя.... Совмещал, так сказать, приятное с полезным! Рада сьогодні розгляне законопроєкти щодо земельної реформи - Цензор.НЕТ 4649
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Не наганяй зраду в ряды соевых!
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А Петр-то Алексеич, времени зря не терял, президенствуя.... Совмещал, так сказать, приятное с полезным! Рада сьогодні розгляне законопроєкти щодо земельної реформи - Цензор.НЕТ 4649
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тем обидней ему будет сидя на накрах.
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Он далеко не беден, но на картинке явная туфта. Реально он 10-12 в списке.
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6000 + 5700 + 4300 + 3700 + 2500 + 1000 = 23200 км2 України.
Норм. 5 осіб володіють землею площею майже Київської області.
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Это только типа официальная информация, и то сильно искаженная. Типа из пальца. А где Литвин с его 320 тыс.га? А в Херсонской области есть парочка латифундистов с более 100 тыс.га. А где они?
И у нас они официально не собственники. Вся эта земля в основном в аренде на 49 лет.
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Прихильник продажу землі кацапам і його кацапські картинки Рада сьогодні розгляне законопроєкти щодо земельної реформи - Цензор.НЕТ 7463

ТОП-10 найбільших власників землі

Проведено дослідження земельного ринку України, за наслідками якого складений рейтинг 25 найкрупніших компаній, які займаються сільгоспвиробництвом в Україні і володіють найбільшими ділянками землі
Дане дослідження провела і опублікувала «Справа». Портал же 100м2, на підставі цього рейтингу, пропонує Вам ознайомитися з «китами» даного ринку землі.

Отже, ТОП-10 найбільших землевласників України:

1. «Українські аграрні інвестиції»

Стівен Дженнінгс

330 тис. гектарів.

Стівен Дженнінгс - засновник і співвласник інвестиційної групи «Ренесанс капітал». Один з небагатьох іноземців, що створили бізнес в Росії і Україні. Вважає український ринок одним з найперспективніших.

2. «ММК їм. Ілліча»

Владимир Бойок

225 тис. гектарів.

Крім аграрних активів меткомбіната, мають ряд тваринницьких комплексів і цехів по переробці сільгосппродукції аж до випуску напівфабрикатів і готової продукції. Владимир Жваво - один з найсерйозніших гравців в українській економіці.

3. «Нафком - Агро»

Олександр Кравчук

200 тис. гектарів

Існує непідтверджена інформація, що даний холдинг належить синові Леоніда Кравчука (екс-президента України) Олександру Кравчуку. А ось перевірена інформація - діяльність компанії орієнтована на рослинництво.

4. «Миронівський хлібопродукт»

Юрій Косюк

180 тис. гектарів.

МХП - одна з провідних агропромислових компаній України. Основною діяльністю групи, заснованої в 1998 році, є розведення птаха, рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці, рапсу) і інші сільськогосподарські операції.

5. «Астарта - Київ»

Віктор Іванчик, Володимир Коротков

166 тис. гектарів.

Агропромисловий холдинг, лідер цукрової і сільськогосподарської галузей України. Основними напрямами діяльності агропромхолдінга є виробництво високоякісного цукру і супутньої продукції (меляси і сухого гранульованого жому), вирощування і реалізація зернових і олійних культур, а також виробництво м'яса і молока.

6. «Дакор Агро Холдинг» (після приєднання частини угідь «Ленд Вест»)

Михайло і Данило Корілкевіч

163 тис. гектарів

Не так давно в управлінні «Західної компанії «Дакор» (на початок року) було 122 тис. га угідь, у «Ленд Весту» - близько 80 тис. га. Бізнес цих компаній об'єднався в «Дакор Агро Холдинг». Проте в управління об'єднаної компанії перейшли не всі землі, раніше контрольовані «Дакором» і «Ленд Вестом». Від оренди частини угідь (неефективних земель) було вирішено відмовитися.

7. «Мрія Агрохолдінг»

Іван Гута

158 тис. гектарів

Група компаній «Мрія», холдинговою компанією якої є Mriya Agro Holding, обробляє сільгоспземлі в чотирьох областях Західної України. Група спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, рапсу, цукрового буряка, гречки, картоплі і пр. У групі «Мрія» не приховують, що вони зацікавлені в покупці нових аграрних активів, але не готові говорити про те, яких саме.

8. «Агротон»

Юрій Журавльов

150 тис. гектарів

Агротон - найбільший диверсифікований сільськогосподарський виробник Східної України із замкнутим циклом виробництва. Спеціалізується на вирощуванні зернових і маслянистих (соняшник, рапс, пшениця), тваринництві (виробництво м'яса бройлерів, свинини, яловичини і молока) і харчовій промисловості (виробництво хлібобулочних і макаронних виробів, сирів).

9. «Пріват Агрохолдінг»

Ігор Коломойській, Геннадій Боголюбов

150 тис. гектарів

Агрохолдінг до 2009 року розширив склад Групи компаній до 24 підприємств, розташованих в різних регіонах України. Основна спрямованість роботи - розвиток рослинницької і тваринницької галузей. Рослинницькі підприємства успішно вирощують зернові культури і планує розвиток сільськогосподарських галузей і збільшення земельного банку у всіх регіонах України.

10. «Райз-агро»

Віталій Цехмістренко

130 тис. гектарів
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«Цілую!»: в інтернет потрапила скандальна переписка Нефьодова із Олексієм Гончаруком



https://www.youtube.com/watch?v=hgSN8eXHuDg&feature=youtu.be
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Фашистская власть пришла к власти в Украине.
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У другому турі за кого голосував,"пєтєлюб"?
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Намалював велику дулю на бюлетені. А тепер доведи шо я петелюб, інакше сам знаєш що буде.
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Я скрины не копирую,но где ты топишь,хоть и косвенно, за барыгу тут твоих высеров хватает.
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Отже доказів катма, тільки бла-бла. Будеш занесений до списку тріпачів з порядковим номером Рада сьогодні розгляне законопроєкти щодо земельної реформи - Цензор.НЕТ 274168
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Кожен нік має свій порядковий номер. Цього ще не було в списку. Шош ти так лохонувся? Рада сьогодні розгляне законопроєкти щодо земельної реформи - Цензор.НЕТ 112
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Почему пришла? Ее избрал мудрый народ Украины....
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Банда жида-Зебила сегодня будет грабить украинцев до самого конца. Рада сьогодні розгляне законопроєкти щодо земельної реформи - Цензор.НЕТ 5257
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Земля должна принадлежать только государству, если землю продают это уже не государство!
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В Конституции записано что земля принадлежит НАРОДУ!
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Народу как бы де-юро, а по факту государству, хоть бы так сохранить!
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нужно что бы де-юре и де-факто земля прнадлежала народу, а не чиновникам - казнокрадам.
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Наріду належали і заводи/параходи, а він все просрав. Тепер черга за землею.
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заводы и параходы принадлежат народу!
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Пароходов уже нет..... Да и заводы заканчиваются....
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Ваша земля за поребриком. В нашу не лізьте
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Все законы против Украины и украинцев принимаются 13-го числа.

Распродажа украинской земли будет приравнена к геноциду украинского народа и все причастные к распродаже казнены. Украинский Народ.
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Классный анекдот на темуКТО ХОЧЕТ РАСПОРЯДИТСЯ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕЙ
Просто без намеков 😀😀😦

Штирлиц обращается к Шелленбергу:
- Слушай, Фима, одолжи сто марок. Радистка Сара рожает.
- Штирлиц, ну сколько можно вас просить не называть меня по имени?! А деньги одолжите у Мюллера.
Штирлиц заходит к Мюллеру:
- Сёма, одолжи сто марок, радистка Сара рожает.
- Штирлиц, вы сумасшедший! Кругом подслушивающая аппаратура, соблюдайте хотя бы элементарную конспирацию. А деньги попросите у Бормана - у него партийная касса.
Штирлиц звонит Борману:
- Дядя Мойша? Это я, Абрам Исаев. Одолжи сто марок, радистка Сара рожает.
- Послушайте, штандартенфюрер! Когда же вы наконец перестанете клянчить у меня деньги?! Ну ладно, мой человек передаст вам сто марок. Но если вы и впредь будете нарушать конспирацию, я попрошу Гиммлера, чтобы он отправил вас домой, в Бердичев!
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Ольга Рев‏ @Olha_Rev 10 ч.10 часов назад

Рада сьогодні розгляне законопроєкти щодо земельної реформи - Цензор.НЕТ 5920

Стосовно арешту голови праління Райфайзена. Таке вже було при Янику. Пресували іноземні банка для того, щоб зачистити ринок під російські банки. Зє робить те саме. Слуги наріду = ригодітки.
Нове покоління ригів при владі.
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Его не как голову Райфайзена задержали а как бывшего зама главы НБУ
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ему это не важно … Статья про рынок земли , но ущербному порохоботу нужно ведь где то вставить свой "опус" …. вот и отрабатывает .
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депутутам, які будуть голосувати за продаж української землі: усі там будете
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А так оно даже краще. Узнаем себя кто мы СТАДО или есть еще шанс на спасение. Если это прокатит. Остальное тарифы, пенсии, субсидии, КЗОТ не обсуждается. Быдлу деньги не нужны хватит и ласкового взгляда хозяина.
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"Він зазначив, що загалом, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%."
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раніше в порошенка робили зауваження що закон про особливий статус треба називати закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах.....

зараз представники вже нової влади кажуть що закон про продаж с/г земель треба називати закон про обіг с/г земель.

молодці зелені гарні приклади берете для наслідування.
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Эта спешка с вопросом земли,с которой ПО ТРЕБОВАНИЮ МВФ "Слуги народа" пытаются понравиться кредитору (да и украинским фактическим латифундистам,а это-весь олигархат) станет той волной негодования,которая может иметь непредсказуемые последствия...походе,КЛОУНЫ этого недопонимают...
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