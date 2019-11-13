 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке земли

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Первым вопросом в среду предусмотрено рассмотрение законопроекта 2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и 11 альтернативных ему.
Предусмотрено также рассмотрение законопроектов 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" и 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы".
Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0855 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" относительно повышения эффективности использования выделенных земельных участков" - он был принят в первом чтении Верховной Радой предыдущего, VIII созыва. Также во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты 1209 и 1210 о внесении изменений в некоторые законы и в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.
Кроме того, на повестке дня рассмотрение в первом чтении законопроектов 2043 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах"(относительно подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации)", 1220 "О внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов".
В первом чтении также планируется рассмотреть законопроект 2015 "О внесении дополнения в статью 14 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи"(относительно жителей временно оккупированных территорий) и 2113 об оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.
Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект 0897 о внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера, 0898 "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности", а также 0942 о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине и 0945 об упрощении лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.
Для включения в повестку дня и принятия решения, в частности, предусмотрены законопроекты 2078 о внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" и 2276 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедуре банкротства".
На повестке дня в среду также - три проекта постановлений 2197, 2401 и 2421 "Об определении представителя Верховной Рады Украины в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества" Экспортно-кредитное агентство".
Согласно Регламенту, в среду депутаты будут работать в сессионном зале до 14 часов. Остаток дня парламентарии будут работать в комитетах, фракциях и группах.
Норм. 5 осіб володіють землею площею майже Київської області.
И у нас они официально не собственники. Вся эта земля в основном в аренде на 49 лет.
ТОП-10 найбільших власників землі
Проведено дослідження земельного ринку України, за наслідками якого складений рейтинг 25 найкрупніших компаній, які займаються сільгоспвиробництвом в Україні і володіють найбільшими ділянками землі
Дане дослідження провела і опублікувала «Справа». Портал же 100м2, на підставі цього рейтингу, пропонує Вам ознайомитися з «китами» даного ринку землі.
Отже, ТОП-10 найбільших землевласників України:
1. «Українські аграрні інвестиції»
Стівен Дженнінгс
330 тис. гектарів.
Стівен Дженнінгс - засновник і співвласник інвестиційної групи «Ренесанс капітал». Один з небагатьох іноземців, що створили бізнес в Росії і Україні. Вважає український ринок одним з найперспективніших.
2. «ММК їм. Ілліча»
Владимир Бойок
225 тис. гектарів.
Крім аграрних активів меткомбіната, мають ряд тваринницьких комплексів і цехів по переробці сільгосппродукції аж до випуску напівфабрикатів і готової продукції. Владимир Жваво - один з найсерйозніших гравців в українській економіці.
3. «Нафком - Агро»
Олександр Кравчук
200 тис. гектарів
Існує непідтверджена інформація, що даний холдинг належить синові Леоніда Кравчука (екс-президента України) Олександру Кравчуку. А ось перевірена інформація - діяльність компанії орієнтована на рослинництво.
4. «Миронівський хлібопродукт»
Юрій Косюк
180 тис. гектарів.
МХП - одна з провідних агропромислових компаній України. Основною діяльністю групи, заснованої в 1998 році, є розведення птаха, рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці, рапсу) і інші сільськогосподарські операції.
5. «Астарта - Київ»
Віктор Іванчик, Володимир Коротков
166 тис. гектарів.
Агропромисловий холдинг, лідер цукрової і сільськогосподарської галузей України. Основними напрямами діяльності агропромхолдінга є виробництво високоякісного цукру і супутньої продукції (меляси і сухого гранульованого жому), вирощування і реалізація зернових і олійних культур, а також виробництво м'яса і молока.
6. «Дакор Агро Холдинг» (після приєднання частини угідь «Ленд Вест»)
Михайло і Данило Корілкевіч
163 тис. гектарів
Не так давно в управлінні «Західної компанії «Дакор» (на початок року) було 122 тис. га угідь, у «Ленд Весту» - близько 80 тис. га. Бізнес цих компаній об'єднався в «Дакор Агро Холдинг». Проте в управління об'єднаної компанії перейшли не всі землі, раніше контрольовані «Дакором» і «Ленд Вестом». Від оренди частини угідь (неефективних земель) було вирішено відмовитися.
7. «Мрія Агрохолдінг»
Іван Гута
158 тис. гектарів
Група компаній «Мрія», холдинговою компанією якої є Mriya Agro Holding, обробляє сільгоспземлі в чотирьох областях Західної України. Група спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, рапсу, цукрового буряка, гречки, картоплі і пр. У групі «Мрія» не приховують, що вони зацікавлені в покупці нових аграрних активів, але не готові говорити про те, яких саме.
8. «Агротон»
Юрій Журавльов
150 тис. гектарів
Агротон - найбільший диверсифікований сільськогосподарський виробник Східної України із замкнутим циклом виробництва. Спеціалізується на вирощуванні зернових і маслянистих (соняшник, рапс, пшениця), тваринництві (виробництво м'яса бройлерів, свинини, яловичини і молока) і харчовій промисловості (виробництво хлібобулочних і макаронних виробів, сирів).
9. «Пріват Агрохолдінг»
Ігор Коломойській, Геннадій Боголюбов
150 тис. гектарів
Агрохолдінг до 2009 року розширив склад Групи компаній до 24 підприємств, розташованих в різних регіонах України. Основна спрямованість роботи - розвиток рослинницької і тваринницької галузей. Рослинницькі підприємства успішно вирощують зернові культури і планує розвиток сільськогосподарських галузей і збільшення земельного банку у всіх регіонах України.
10. «Райз-агро»
Віталій Цехмістренко
130 тис. гектарів
https://www.youtube.com/watch?v=hgSN8eXHuDg&feature=youtu.be
Распродажа украинской земли будет приравнена к геноциду украинского народа и все причастные к распродаже казнены. Украинский Народ.
Просто без намеков 😀😀😦
Штирлиц обращается к Шелленбергу:
- Слушай, Фима, одолжи сто марок. Радистка Сара рожает.
- Штирлиц, ну сколько можно вас просить не называть меня по имени?! А деньги одолжите у Мюллера.
Штирлиц заходит к Мюллеру:
- Сёма, одолжи сто марок, радистка Сара рожает.
- Штирлиц, вы сумасшедший! Кругом подслушивающая аппаратура, соблюдайте хотя бы элементарную конспирацию. А деньги попросите у Бормана - у него партийная касса.
Штирлиц звонит Борману:
- Дядя Мойша? Это я, Абрам Исаев. Одолжи сто марок, радистка Сара рожает.
- Послушайте, штандартенфюрер! Когда же вы наконец перестанете клянчить у меня деньги?! Ну ладно, мой человек передаст вам сто марок. Но если вы и впредь будете нарушать конспирацию, я попрошу Гиммлера, чтобы он отправил вас домой, в Бердичев!
Стосовно арешту голови праління Райфайзена. Таке вже було при Янику. Пресували іноземні банка для того, щоб зачистити ринок під російські банки. Зє робить те саме. Слуги наріду = ригодітки.
Нове покоління ригів при владі.
зараз представники вже нової влади кажуть що закон про продаж с/г земель треба називати закон про обіг с/г земель.
молодці зелені гарні приклади берете для наслідування.