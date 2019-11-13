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Все про:Байден (470) выборы (23060) США (15753)

 Я понял, что ни Путин, ни Трамп этого не хотят, - Байден заявил, что обязательно будет участвовать в президентских выборах в США

Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден заявил, что во что бы то ни стало будет участвовать в предвыборной гонке за пост президента

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило во вторник издание The Hill.

"За последние пару недель я понял две вещи. Первая - то, что Путин не хочет, чтобы я был президентом. И вторая - то, что этот парень Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом (в президенты. - Ред.). Но я говорю им, что я пойду (буду участвовать в выборах. - Ред.)", - цитирует The Hill слова Байдена.

На прошлой неделе сообщалось, что комитеты палаты представителей США в ходе расследования пытаются выяснить, была ли договоренность между Вашингтоном и Киевом организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в обмен на расследование в отношении одного из вероятных конкурентов Трампа на выборах Джо Байдена и его сына. Это условие конгрессмены в своем расследовании называют "услуга за услугу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Джо Байден желает баллотироваться от демократов на пост главы государства на выборах США 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3159338
 
   
 Топ комментарии
 
Мы снова поставим не на того.
Зачем мы вообще лезем во внутреннюю политику США?
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Это днище, Америка выбирает между Трампом, Байденом и Путиным.
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У зебоб сегодня Трамп или Байден чмо?
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Байден лох который гарантированно проиграет Трампу. Демократам нужен другой кандидат.
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Для этого он и нужен, как кандидат от демократов....
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Мы снова поставим не на того.
Зачем мы вообще лезем во внутреннюю политику США?
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Так не лезь) я, лично, как и весь Мир, просто прогнозы делаю... и не понимаю почему именно Байден главный конкурент Трампушки... по мне даже Клинтонша более удачливой будет
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Его Свыня покусав? Тилькы Байден здатен врятуваты державу! Есть два кандыдаты - Байден та инши огенды кримля! Пусть еще свое кнюпало, смотрящее на ***** вывесит и подпишет - выришальный выбир! Раз не помнит, чем такая агитация для мальдивского брехуна закончилась
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Та ну? Все по кремлевско-агентской методичке. Причем зеленого цвета. Порохня сейчас подтвердит киванием гривами Я зрозумів, що ні Путін, ні Трамп цього не хочуть, - Байден заявив, що обов'язково братиме участь у президентських виборах у США - Цензор.НЕТ 7338
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Это днище, Америка выбирает между Трампом, Байденом и Путиным.
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У зебоб сегодня Трамп или Байден чмо?
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Головне,аби 8%-і ПО і БОТИ були за Байдауна-американці уже двічі його бортанули-бортануть і втретє.
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О, наши зебобики записались в консерваторы.
Такая нормальная эволюция взглядов генеральной линии партии: либертарианство -> социализм -> консерватизм.
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Байден может говорить шо угодно, но от демократов он вряд ли пойдёт на выборы. Его рейтинг даже внутри его партии упал ниже плинтуса. А у Трампа - наоборот, он близок к 100%. Поэтому Трамп будет баллотироваться на второй срок от республиканцев, а вот выдвинут ли демократы Байдена - далеко не факт.
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Нам не так страшні російські воші, як українські гниди
Команда Зеленского допустила очередной факап, полиграф здесь не поможет


Во время закрытых слушаний в Конгрессе временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор под присягой фактически раскрыл тайный разговор с людьми из окружения президента Зеленского.
Речь об Андрее Ермаке и Игоре Новикове, которые якобы убеждали американского дипломата, что это именно Порошенко развязал войну на востоке Украины.
После того, как Тейлор поспешил раскрыть такие скандальные факты ЕРМАК РЕЗКО ПОМЕНЯЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, заявив, что он никогда не называл Порошенко виновным в начале войны в Донбассе и Тейлор все перепутал и выдумал.
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Комментируя информацию, политолог Алексей Голобуцкий отметил, если Тейлор сказал, что слышал именно это, а Ермак говорит, что такого не говорил - с точки зрения дипломатии это означает только одно: Ермак публично обвинил Тейлора во лжи.

Голобуцкий подчеркивает, это очередной и очень громкий факап команды Зеленского.
Теперь Зеленскому придется как-то доказывать Америке, что Ермак не выполнял его личные распоряжения, когда выставлял Тейлора лжецом и нарушителем присяги - то есть, государственным преступником и вряд ли полиграф поможет.
Наиболее очевидный первый шаг, чтобы хоть как-то замять столь эпический факап: уволить Ермака, а там уже пробовать уговорить США на любой диалог. Кстати, после этакого вполне вероятно, что со стороны США будет актуализирован вопрос отставки Богдана через связь с Коломойским.
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Всё хорошо, но этот скандал будет постоянно висеть над ним и ему всё таки уже 76 лет.
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"quid pro quo" - основной принцип всех властителей современности.
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