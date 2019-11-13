 Я понял, что ни Путин, ни Трамп этого не хотят, - Байден заявил, что обязательно будет участвовать в президентских выборах в США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило во вторник издание The Hill.
"За последние пару недель я понял две вещи. Первая - то, что Путин не хочет, чтобы я был президентом. И вторая - то, что этот парень Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом (в президенты. - Ред.). Но я говорю им, что я пойду (буду участвовать в выборах. - Ред.)", - цитирует The Hill слова Байдена.
На прошлой неделе сообщалось, что комитеты палаты представителей США в ходе расследования пытаются выяснить, была ли договоренность между Вашингтоном и Киевом организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в обмен на расследование в отношении одного из вероятных конкурентов Трампа на выборах Джо Байдена и его сына. Это условие конгрессмены в своем расследовании называют "услуга за услугу".
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.
В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.
Джо Байден желает баллотироваться от демократов на пост главы государства на выборах США 2020 года.
Зачем мы вообще лезем во внутреннюю политику США?
Такая нормальная эволюция взглядов генеральной линии партии: либертарианство -> социализм -> консерватизм.
Команда Зеленского допустила очередной факап, полиграф здесь не поможет
Во время закрытых слушаний в Конгрессе временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор под присягой фактически раскрыл тайный разговор с людьми из окружения президента Зеленского.
Речь об Андрее Ермаке и Игоре Новикове, которые якобы убеждали американского дипломата, что это именно Порошенко развязал войну на востоке Украины.
После того, как Тейлор поспешил раскрыть такие скандальные факты ЕРМАК РЕЗКО ПОМЕНЯЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, заявив, что он никогда не называл Порошенко виновным в начале войны в Донбассе и Тейлор все перепутал и выдумал.
Голобуцкий подчеркивает, это очередной и очень громкий факап команды Зеленского.
Теперь Зеленскому придется как-то доказывать Америке, что Ермак не выполнял его личные распоряжения, когда выставлял Тейлора лжецом и нарушителем присяги - то есть, государственным преступником и вряд ли полиграф поможет.
Наиболее очевидный первый шаг, чтобы хоть как-то замять столь эпический факап: уволить Ермака, а там уже пробовать уговорить США на любой диалог. Кстати, после этакого вполне вероятно, что со стороны США будет актуализирован вопрос отставки Богдана через связь с Коломойским.