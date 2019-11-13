 Винтовки, ножи, сюрикены: в Купянске обокрали оружейный магазин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.
11 ноября в 10:35 в районную полицию обратилась жительница города Купянск. Она сообщила, что в ночное время суток неизвестный путем отжима металлопластиковых входных дверей проник в магазин.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и лица, причастные к событию, устанавливаются.
верните сюрекены ссуки!