 Винтовки, ножи, сюрикены: в Купянске обокрали оружейный магазин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

11 ноября в 10:35 в районную полицию обратилась жительница города Купянск. Она сообщила, что в ночное время суток неизвестный путем отжима металлопластиковых входных дверей проник в магазин.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

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Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и лица, причастные к событию, устанавливаются.