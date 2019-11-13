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 Винтовки, ножи, сюрикены: в Купянске обокрали оружейный магазин

На Харьковщине обокрали оружейный магазин. С торгового помещения злоумышленник похитил 4 пневматические винтовки, 5 охотничьих ножей, 7 сюрикенов, 4 металлических ножа, 4 бинокля и 1 монокуляр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

11 ноября в 10:35 в районную полицию обратилась жительница города Купянск. Она сообщила, что в ночное время суток неизвестный путем отжима металлопластиковых входных дверей проник в магазин.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

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Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и лица, причастные к событию, устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3159336
 
 
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на базаре в контейнере больше такого,,оружия"..чем в оруж.маг..да и не оружие это...детворе бо бутылкам стрелять)))
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Та да....остальные все были пластмассовыми...их не взяли...😀
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Винтовки... если шариками - ружье. Пульками - с большой натяжкой винторез... хотя, шо то, шо это - рогатка... вспомнилось из Leon Uris: this is a rifle and this is a gun... this is for fucking and this is for fun...
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