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 Киевские новости, Общество
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Все про:жилье (640) Киев (18196) Киевсовет (1178) недвижимость (679) инвентаризация (14)

 В Киеве проведут инвентаризацию устаревшего жилого фонда, основная часть которого - хрущевки

Вчера, 12 ноября, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3000 домов, относящихся к так называемому "устаревшему жилому фонду".

"Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийными является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые хрущевки, срок эксплуатации которых однозначно истек", - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая.

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Предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должна провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.

Решение поддержали 83 депутаты Киевсовета.

Источник: https://censor.net.ua/n3159332
 
 
 Топ комментарии
 
Хрущи хрущам рознь. Бетонные (блочные) скоро сами развалятся, а кирпичные (не все) еще перестоят элитни новобудовы
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Пофигу все равно бабла нет! так что проведет вы инвентаризацию не проведете роли не играет! нету средств перестраивать хрущевки!
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Шо такое реновация ? Снести дом-хрущевку, жильцов на окружную, а на месте дома ТЦ ?
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Хрущевки требуют срочной реновации! Та же Польша начала процесс реновации еще в 90-х и уже забыла об той проблеме.
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Хрущи хрущам рознь. Бетонные (блочные) скоро сами развалятся, а кирпичные (не все) еще перестоят элитни новобудовы
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Шо такое реновация ? Снести дом-хрущевку, жильцов на окружную, а на месте дома ТЦ ?
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Капитальный ремонт, утепление стен, кровель, замена окон на энергоэффективные, замена канализации и систем водоснабжения и тд. В каких-то случаях усиление и гидроизоляция фундамента.
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Бред. Менять нужно полностью. Снос и строительство нового дома.
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Dengi nuzny dlia etogo,soglasije vsego doma toze.V dome vet raznyje liudi zyvut.Za otoplenyje nado platyt mense na 50% kak minimum sravnenijem so starymi domami
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Пофигу все равно бабла нет! так что проведет вы инвентаризацию не проведете роли не играет! нету средств перестраивать хрущевки!
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Во всем мире этим занимаются частные инвесторы.
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в связи с нестабильной политической и правоохранительной системами (короче ручные суды прокуроры менты) все инвестиции срок окупаемости которых больше года у нас очень рискованные а следовательно инвесторы не придут!
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Стопудово все до единой хрущевки Коломойский снесет, жителей отправит в резервацию, а на их месте построит элитную жилую и коммерческую недвижимость из бюджете ессно и завезет туда бесплатно кремлядей и евреев и будут командовать украинцами
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Все эти "хрущёвки" и "брежневки" - самый большой и уродливый памятник совковому режиму. Этот хлам давно пора снести, в рамках декоммунизации ! А они до сих пор стоят по ВСЕЙ Украине
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Ґґґґ .В Москві ту рєновацию проходили .(не паряться,закони і інструкції-звідти ж).
Все по-чесному.Хрущовки-знести під новобудови,жильцям-компенсації(на житло десь в Бердичеві вистачить),або заселять як в Москві,в 11 квадратів.Недарма Гончарук з Мхітаряном зустрічались.
У Києві проведуть інвентаризацію застарілого житлового фонду, основна частина якого - "хрущовки" - Цензор.НЕТ 8398
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Єдине, що не розумію - нахіба кацапу окремий туалет в хаті, він і під себе чудово сходить
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Вот это да.

В кинотеатре 300 мест.
Тридцать лет продают билеты. Ну, выручка пляшет, то больше, то меньше, никого это не удивляет.

А потом вдруг бац - идея! А давайте пересчитаем места?
Вдруг с выручкой что-то не так?

Может быть, она должна быть больше?
А если там на самом деле 400мест?
Кого сажать?

Где деньги, Зин?
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