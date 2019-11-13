 В Киеве проведут инвентаризацию устаревшего жилого фонда, основная часть которого - хрущевки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3000 домов, относящихся к так называемому "устаревшему жилому фонду".
"Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийными является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые хрущевки, срок эксплуатации которых однозначно истек", - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая.
Предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должна провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.
Решение поддержали 83 депутаты Киевсовета.
Все по-чесному.Хрущовки-знести під новобудови,жильцям-компенсації(на житло десь в Бердичеві вистачить),або заселять як в Москві,в 11 квадратів.Недарма Гончарук з Мхітаряном зустрічались.
В кинотеатре 300 мест.
Тридцать лет продают билеты. Ну, выручка пляшет, то больше, то меньше, никого это не удивляет.
А потом вдруг бац - идея! А давайте пересчитаем места?
Вдруг с выручкой что-то не так?
Может быть, она должна быть больше?
А если там на самом деле 400мест?
Кого сажать?
Где деньги, Зин?