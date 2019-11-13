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 Подозреваемых в избиении ветерана АТО Панова и его жены арестовали на два месяца, - прокуратура Киева

Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N8 и взял под стражу двух подозреваемых в нападении на ветерана АТО Игоря Панова и его жену.

Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил подозреваемым арест сроком на 60 суток без права внесения залога, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Пресс-службу прокуратуры города Киева.

Подозреваемых в избиении ветерана АТО Панова и его жены арестовали на два месяца, - прокуратура Киева 01

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Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что подозреваемые свою причастность к этому преступлению не признают.

"На допросах они отказались от дачи показаний, сославшись на ст. 63 Конституции Украины, которой разрешено не свидетельствовать против себя. В суде просили о домашнем аресте. Суд критически отнесся к аргументам защиты и удовлетворил ходатайство прокуратуры полностью.

Что касается самого расследования, то сейчас в рамках производства назначен ряд судебных экспертиз, в том числе экспертиз ДНК по изъятым во время обыска вещественным доказательствам. В частности, изъята одежда подозреваемых, предполагаемое орудие преступления деревянную биту и другие предметы", - отметила Максимец.

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Подозреваемых в избиении ветерана АТО Панова и его жены арестовали на два месяца, - прокуратура Киева 02

Напомним, вечером 9 ноября в подъезде жилого дома на улице Академика Киприанова в Киеве совершено нападение на супругов. Обоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.

По подозрению в совершении нападения были задержаны двое мужчин, один из которых сын потерпевшей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159330
 
 
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