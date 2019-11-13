 Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль

Об этом она рассказала, отвечая на вопрос корреспондента УНН во время брифинга во время брифинга по вынесению 8 ноября Международным Судом ООН решения относительно юрисдикции по делу "Украина против Российской Федерации", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, отвечая на вопрос о том, сколько стоит данное дело государству за год, Зеркаль отметила, что "это зависит от того, какая интенсивность работы за год".

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"Если в этом году у нас была подготовка нашего искового заявления по делу, которое касается иммунитета военных кораблей, слушания в Гамбурге, затем - два раунда слушаний в Гааге по юрисдикции по делу, в котором сейчас принято решение, и еще по делу, которое касается прав Украины как прибрежного государства, то действительно, в этом году у нас сумма 6 млн долларов в год", - сказала Зеркаль.

"На следующий год конечно эта сумма будет меньше, поскольку работы будет гораздо меньше, если мы продолжим вести дело, которое касается иммунитета военных кораблей и неправомерности действий России, связанных с задержанием украинских военных кораблей и экипажей, то это будет одна сумма, если не продолжим - другая", - добавила она.

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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