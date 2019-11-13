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 Политика Украины
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 Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль озвучила стоимость судебных разбирательств против России на международных площадках.

Об этом она рассказала, отвечая на вопрос корреспондента УНН во время брифинга во время брифинга по вынесению 8 ноября Международным Судом ООН решения относительно юрисдикции по делу "Украина против Российской Федерации", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, отвечая на вопрос о том, сколько стоит данное дело государству за год, Зеркаль отметила, что "это зависит от того, какая интенсивность работы за год".

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"Если в этом году у нас была подготовка нашего искового заявления по делу, которое касается иммунитета военных кораблей, слушания в Гамбурге, затем - два раунда слушаний в Гааге по юрисдикции по делу, в котором сейчас принято решение, и еще по делу, которое касается прав Украины как прибрежного государства, то действительно, в этом году у нас сумма 6 млн долларов в год", - сказала Зеркаль.

"На следующий год конечно эта сумма будет меньше, поскольку работы будет гораздо меньше, если мы продолжим вести дело, которое касается иммунитета военных кораблей и неправомерности действий России, связанных с задержанием украинских военных кораблей и экипажей, то это будет одна сумма, если не продолжим - другая", - добавила она.

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159329
 
 
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Да там сидит какая-то школьница и пишет тексты- иначе объяснить последнее время нестыковки текстов нельзя
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"судебная система" давно прогнила и изжила себя не толькотв Украине, требует кардинального и революционного обновления вся юридическая практика и теория, погрязщая в формализме и крючкотворстве, и не имеющая уже по существу ничего общего с правосудием и реальностью!
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Автор ви там визначтесь по сумі . Мова про зелених президентів як в заголовку , чи про Вернадського як в тексті . .
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Зеркаль, обратите внимание МИДА , что переговоры ЗЕ ( презедента европейскрй страны) и убийцы **** в столице АЗИАТОВ - это ДИКОСТЬ. Пусть ЗЕ сразу мотает жить в ту далекую страну. Нечего Украину под разными поводами сворачивать с европейского пути.
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Ну треба ж нажуахати наріт.
Тим більше що тут 73,22% далі заголовку і не читають.
А реально таки да. Зеркаль мовила про 6 мільйонів:
"Если в этом году у нас была подготовка нашего искового заявления ......то действительно, в этом году у нас сумма 6 млн долларов в год", - сказала Зеркаль. Источник: https://censor.net.ua/n3159329
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