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 Политика Украины
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 Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млн, - Зеркаль (исправлено)

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль озвучила стоимость судебных разбирательств против России на международных площадках.

Об этом она рассказала, отвечая на вопрос корреспондента УНН во время брифинга во время брифинга по вынесению 8 ноября Международным Судом ООН решения относительно юрисдикции по делу "Украина против Российской Федерации", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, отвечая на вопрос о том, сколько стоит данное дело государству за год, Зеркаль отметила, что "это зависит от того, какая интенсивность работы за год".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне давали заметный сигнал к договоренности "обмена" Венесуэлы на Украину, - экс-сотрудник Совета по нацбезопасности США Хилл

"Если в этом году у нас была подготовка нашего искового заявления по делу, которое касается иммунитета военных кораблей, слушания в Гамбурге, затем - два раунда слушаний в Гааге по юрисдикции по делу, в котором сейчас принято решение, и еще по делу, которое касается прав Украины как прибрежного государства, то действительно, в этом году у нас сумма 6 млн долларов в год", - сказала Зеркаль.

"На следующий год конечно эта сумма будет меньше, поскольку работы будет гораздо меньше, если мы продолжим вести дело, которое касается иммунитета военных кораблей и неправомерности действий России, связанных с задержанием украинских военных кораблей и экипажей, то это будет одна сумма, если не продолжим - другая", - добавила она.

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Решения Международного суда ООН по делу Украины против РФ стоит ожидать не ранее 2022 года, - Зеркаль. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3159329
 
   
 Топ комментарии
 
6 млн та 6 млрд - це "дві великі різниці".
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Придурки, исправте заголовок. Позорище...
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Та нащо ви кайф ламаєте? Зєбобікі вже з вибалушеними баньками збирались ревти : «Так вот в чьто нам обходиться судіться с Вєлікой Мокшанієй !»
Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8869
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Да ладно, в Украине все так делают. 6 млн за издержки судов, остальное премии патриотам.
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6 лямов потратили, 6 лярдов списали. Остальные деньги пошли на премии а-ля Коболев для мамы.
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С 6 лярдов 3 -- откат хлу, остальные поделят между слугами.
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Маніпуляції відбуваються напевне тому, що українців готують до того, що суди проти параші потрібно припиняти, бо це над о дорого. Вам так не здається?
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Мени здаеться,що спаты по ночам треба,а не бред писюкать.
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Дедушка на Цензоре спать ночью хотел,мульярд с мульоном переплутав.Вывод-по ночам спать нужно,а не мульоны считать.
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Я аж здригнувся. Але перечитав статтю. Ідіоти.
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Придурки, исправте заголовок. Позорище...
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Да там сидит какая-то школьница и пишет тексты- иначе объяснить последнее время нестыковки текстов нельзя
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До речі, школярка молодших класів, бо для неї що "млрд", що "млн" - те ж саме...
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Та нащо ви кайф ламаєте? Зєбобікі вже з вибалушеними баньками збирались ревти : «Так вот в чьто нам обходиться судіться с Вєлікой Мокшанієй !»

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Не понятно, а сейчас с кого ржать с указов Зе или с главреда ЦН?
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..З Пеци По ...! Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2531
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Да если они исправят на миллионы , то статью читать не будут .
Стандартная замануха )
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Зрите в корень 10000000% Чого б це зранку більше 5тис переглядів
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Повторюсь...
"Бульвар" Гордона...
Где на первой странице - Лагутенко сменил пол!
Все газету купили, и прочли - Илюша, оказывается, сменил пол на кухне Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3681
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Це щоб дебіли перелякались і не читая, стали волати,що нам не треба судитися з агресором, бо це такі великі гроші, краще гузно лизати, безкоштовно.
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"судебная система" давно прогнила и изжила себя не толькотв Украине, требует кардинального и революционного обновления вся юридическая практика и теория, погрязщая в формализме и крючкотворстве, и не имеющая уже по существу ничего общего с правосудием и реальностью!
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Автор ви там визначтесь по сумі . Мова про зелених президентів як в заголовку , чи про Вернадського як в тексті . .
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Зеркаль, обратите внимание МИДА , что переговоры ЗЕ ( презедента европейскрй страны) и убийцы **** в столице АЗИАТОВ - это ДИКОСТЬ. Пусть ЗЕ сразу мотает жить в ту далекую страну. Нечего Украину под разными поводами сворачивать с европейского пути.
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Опять негатив от вас .. ну сколько же можно бухтеть?
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а вот не нужно катить бочку на максика - он имеет право...
Порох ему два раза в день срёт в штаны - не считая по маленькому...
так-что всё закономерно...!)
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А тебе Зе раза по 4 не меньше.
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но к сожалению этого мало...\вас кормить этим просто недостаточно...\
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У Владимира Александровича Пристайко есть.
Владимир Александрович с профессионалами МИДа не советуется, все решается в своем междусобойчике, внутри-Квартально.
Гопота - как она есть гопота.
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Ну треба ж нажуахати наріт.
Тим більше що тут 73,22% далі заголовку і не читають.
А реально таки да. Зеркаль мовила про 6 мільйонів:
"Если в этом году у нас была подготовка нашего искового заявления ......то действительно, в этом году у нас сумма 6 млн долларов в год", - сказала Зеркаль. Источник: https://censor.net.ua/n3159329
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6 миллиардов долларов. Опять кто-то напился. Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9169
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"На следующий год конечно эта сумма будет меньше, поскольку работы будет гораздо меньше..." Источник: https://censor.net.ua/n3159329
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Тобто тепер росія для нової влади стала другом та партнером🐸
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ох.. суды - это ЕДИНСТВЕННОЕ место. где Украина одержала хоть какую-то победу
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Так там профессионалы работают, такие, как Зеркаль и Климкин.
А не шуты гороховые в шубах-на-самокатах.
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Зеление срочно референдум - а може лучше на конец єри бедності пустіть?
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"Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль"

Это отличное вложение денег.
Самая лучшая инвестиция по результатам вложений.
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Ви уважніше читайте саму статтю, там усього 6 млн доларів. Якщо такі заголовки пишуть навмисно, то це не журналістика, а довбаний сором
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Я статью прочла и опечатку увидела.
А цитату я привела к тому, что результаты работы таких профессионалов, как Зеркаль, приносят выгоду Украине, в деньгах вообще неизмеримую (хотя можно и подсчитать в денежном эквиваленте, почему бы и нет)
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Птицу видно по полету скромно тихо и результат, жаль что больше у зели таких нет.Но есть пример для нашей дипломатии. А то с этими янелохами ,самокатчиками,дебилами совсем одичали. Ходят тут всякие без галстуков, с засучиными рукавами,в исподнем небритые,шо артисты погорелого театра.
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Какие еще 6 млрд. У кого-то крыша поехала такое писать. Может быть 6 млн.
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"Обошлись" - это как понимать, потратили на судебные тяжбы или выиграли суды на эту сумму? Для МИДа такие ошибки не простительны!
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исправление 6 млн на 6 млрд явно делается редакцией намерено.
дабы обосновать прекращение судов против мышебратьев и их сватов )))
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А тих 6 лярдів ( Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3414 ) вирахувати з того *мальдівського * гнідника ..що посилав наших моряків не прорахувавши ситуації . Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3824
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6 миллиардов? Украина получит с РФ по судам 22 миллиарда и все расходы окупятся многократно.
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моника зеленский обходится Украине почти в 4 млн баксов в месяц. Может просто зеленский и мандель поработают бесплатно 2 мес?!
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А сколько уже реально ПОЛУЧЕНО с кацапстана ?
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Пока что числа отрицательные, но оптимисты ожидают колоссальные прибыли.
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Премии пока что выплачивают самым достойным, в счет грядущих прибылей, в качестве примера для остальных. Но и часть оставшегося без дивидендов народа не теряет надежды.
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Идиоты вас потроллили, 6 млрд.было спецом написано.
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А что уже получили с этих судов? Кстати, сумма значительно преуменьшена. Только премия Коболеву за как бы выигрыш в Стокгольмском арбитраже составила 261 млн грн (10 млн долларов), которые он сразу же и очень патриотично в Штаты вывел. Но тогда премию не только он получил. Раша же в ответ на решение Стокгольмского арбитража скрутила фигуру из трех пальцев, и не этом все закончилось. Судові розгляди проти РФ у міжнародних судах цього року коштували Україні $6 млн, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7685 Стала известна годовая зарплата и премия главы "Нафтогаза" Коболева
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Со счетов Газпрома уже списали суммьі , превьішающие премиальньіе вьіплатьі Коболеву и пр.
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В жтих судах есть такое понятие, как судебные издержки? Логика подсказывает, что должно быть, и тогда за все платит проигравший.
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