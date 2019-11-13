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 Политика Украины, Экономика
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Все про:рынок земли (18) Высоцкий Тарас (1)

 При открытии рынка земли в Украине один гектар будет продаваться на уровне $2200, - замминистра экономики Высоцкий

Расчеты Минэкономики показывают, что по предложенной модели будет в среднем $2200 эквивалент за гектар.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам

Напомним, 25 сентября в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект правительства №2178 о рынке земли.

Источник: https://censor.net.ua/n3159328
 
 
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Уточните пожалуйста, сколько будут стоить на тот момент $2200 в гривнах?
И когда откроются при ломбардах зубодерные кабинеты, для удобства сдачи ЗЕбобиками золотых зубов "не отходя от кассы"(С)?
Сердечно благодарю за информацию заранее.
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"Закон о земле снят с рассмотрения в Верховной Раде. Рассмотрение перенесено на пока не определенный срок."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Квартал, ПЕШИ ИСЧО.
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Пусть простые люди, селяне, пайщики возьмут за свою землю адекватную нормальную цену, а не те копейки которые им платят (и то не всегда) раз в год за аренду жлобье, безжалостно эксплуатирующее землю и называющее себя "фермерами".
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Вам народ ще дозволу не дав це робити...
А ви вже шкіру ведмедя розділили.
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- Отсосьоте. Не будет никакого рынка, узбагойся! При открытии рынка земли в Украине один гектар будет продаваться на уровне $2200, - замминистра экономики Высоцкий - Цензор.НЕТ 2386
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Поки реальність - відсутність бажаючих купувати землю в багатьох селах. Так для прикладу трьохповерховий цегляний будинок і 15 соток на Кировоградщині продається за 6000 грн. Тому лікуйте цього Висоцького🐸
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Дают добро,ценник вывешен. Это следствие некой революции гнидности. Кушайте.
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Всего?? В США в городе земля на которой стоит дом стоит больше самого дома.
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Гладко было на бумаге, да наткнулись на овраги. Не будет никакого рынка земли. А будет то же, что и с электроэнергией, газом и т. д.. Неужели это не ясно? Очередные грабли для всех, кроме избранных, ведь исходно на всех расчитано не было.
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За такие деньги ее никто покупать не будет, а арендаторы не смогут ее позволить, так как с такой ценой аренда пойдет вверх. Крах сельскогосподарства.
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