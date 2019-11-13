 Россияне давали заметный сигнал к договоренности "обмена" Венесуэлы на Украину, - экс-сотрудник Совета по нацбезопасности США Хилл

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Фиона Хилл вспоминает, что события, связанные с формированием теневой американской политики в отношении Украины, начались тогда же, когда в Венесуэле продолжались беспорядки.
"И в тот конкретный момент россияне давали очень заметный сигнал, что хотят какой-то странной договоренности об "обмене" Венесуэлы на Украину. Другими словами, если мы хотели... держать Россию подальше от нашего двора (она уже выслала несколько спецслужащих для защиты правительства Венесуэлы и предупреждения военного вмешательства США), то в то же время у них (России. - Ред.) была своя версия событий: ... мол, вы (США. - Ред.) сами на нашем дворе (в Украине. - Ред.)", - рассказала Хилл.
Она добавила, что Совет нацбезопасности США поручил ей передать России, что такие договоренности неприемлемы.
Напомним, 31 октября Палата представителей США проголосовала за резолюцию, которая переводит расследование импичмента Трампа в публичную плоскость.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Фиона Хилл дала показания перед Конгрессом в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа 14 октября. Стенограмму ее допроса выложили в открытый доступ 8 ноября.
Для себя я давно сделал вывод, что большинство артистов, клоунов и скоморохов с начала войны были за Московию, некоторые из них туда и переехали, так как основные их доходы всегда были от рынка Московии.
ЗЕ был вполне подходящей кандидатурой для операции ФСБ "Буратино". С одной стороны, он часто был вхож в российский шоу-бизнес, его бизнес есть там и до сих пор, он лоялен к Московии, с другой стороны его основной спонсор - Коломойский, который зол на украинские власти за то, что они не дали ему до конца разграбить Украину.
Одним словом сошлись интересы властей Московии и некоторых олигархов Украины по устранению проевропейского лидера - Петра Порошенко.
А про обмен мы и сами знали.
А давайте наоборот- вы и в нашем и в вашем- и мы тоже.
И Сирию на неё меняют и Венесуэлу..
Через годик будут обе страны предлагать. Может ещё какое то " Сомали" добавят, Казахстан например.