EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1376  51
Материалы по теме:
Все про:Венесуэла (165) обмен (833) Россия (74245) США (15748)

 Россияне давали заметный сигнал к договоренности "обмена" Венесуэлы на Украину, - экс-сотрудник Совета по нацбезопасности США Хилл

В своих показаниях по делу импичмента Дональда Трампа бывший старший директор по вопросам Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фиона Хилл рассказала о попытке России решить с США "украинский вопрос" за счет Венесуэлы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Фиона Хилл вспоминает, что события, связанные с формированием теневой американской политики в отношении Украины, начались тогда же, когда в Венесуэле продолжались беспорядки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "Слуги народа" Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина

"И в тот конкретный момент россияне давали очень заметный сигнал, что хотят какой-то странной договоренности об "обмене" Венесуэлы на Украину. Другими словами, если мы хотели... держать Россию подальше от нашего двора (она уже выслала несколько спецслужащих для защиты правительства Венесуэлы и предупреждения военного вмешательства США), то в то же время у них (России. - Ред.) была своя версия событий: ... мол, вы (США. - Ред.) сами на нашем дворе (в Украине. - Ред.)", - рассказала Хилл.

Она добавила, что Совет нацбезопасности США поручил ей передать России, что такие договоренности неприемлемы.

Напомним, 31 октября Палата представителей США проголосовала за резолюцию, которая переводит расследование импичмента Трампа в публичную плоскость.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Фиона Хилл дала показания перед Конгрессом в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа 14 октября. Стенограмму ее допроса выложили в открытый доступ 8 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3159327
 
 
 Топ комментарии
 
О как плешивого распустили. А не пора ли задушить его санкциями?
А про обмен мы и сами знали.
 показать весь комментарий
 
Типу, що нема тепер корупції та кумовства🐸
 показать весь комментарий
 
Остается только ухмыльнуся (На руськом это звучит красивее). Меняем нихера на них..я
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Типу, що нема тепер корупції та кумовства🐸
 показать весь комментарий
 
 
Наличие терок двух Кулеб между собой с заинтересованными лицами по этому вопросу только подтверждает попытку мародера и барыги - ГлавЗЕбила сдать Украину на милость *****.
 показать весь комментарий
 
 
Зе - это обычный сепар, только более успешный в обычном понимании.
Для себя я давно сделал вывод, что большинство артистов, клоунов и скоморохов с начала войны были за Московию, некоторые из них туда и переехали, так как основные их доходы всегда были от рынка Московии.
ЗЕ был вполне подходящей кандидатурой для операции ФСБ "Буратино". С одной стороны, он часто был вхож в российский шоу-бизнес, его бизнес есть там и до сих пор, он лоялен к Московии, с другой стороны его основной спонсор - Коломойский, который зол на украинские власти за то, что они не дали ему до конца разграбить Украину.
Одним словом сошлись интересы властей Московии и некоторых олигархов Украины по устранению проевропейского лидера - Петра Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
А кто менее успешный сепар? Боюсь даже предположить. ))
 показать весь комментарий
 
Остается только ухмыльнуся (На руськом это звучит красивее). Меняем нихера на них..я
 показать весь комментарий
 
 
На руСЬком - это значит на украинском. Не путайте руССкий с руСЬким.
 показать весь комментарий
 
 
О как плешивого распустили. А не пора ли задушить его санкциями?
А про обмен мы и сами знали.
 показать весь комментарий
 
 
Его не распустили- а это и был его нехитрый план- блефануть. Жулик.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто росія використовує навіть Венесуелу для закусісних домовленостей із США. Подібні методи впливу на ЄС ми вже побачили, які спрацювали.
 показать весь комментарий
 
 
ПЫТАЕТСЯ использовать. Вот потому-то Путин так смертельно и перепугался огласки своих разговоров с Трампом!
 показать весь комментарий
 
госдеп сила. путеным по губам и лбу мордвы отстучал чечетку. но вопрос в другом. не ужели монголоидные свинособаки считают что могут повлиять на чтото в Украине? Максимум на что они могут расчитывать - это на посадку на бутылки.
 показать весь комментарий
 
 
А зелена влада у цей час займається безальтернативним миролюбством та стучить путіним по губам тих, кого розвели міфом про баригу.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що так буде. Але вони пограбують та втечуть, а прихильники Зе та борцуни "аби не пєця" будуть чесати свою недолугу репу та голосно пердіти з голим задом.
 показать весь комментарий
 
 
Мордва Wevelsburg, ты доволен тем, что наркоман ЗЕбил подводит Украину к сдаче *****?
 показать весь комментарий
 
 
А хто ж ему даст?Як,що сюда зайдут мордовские олигархи,наши потеряются на их фоне.Так,шо Беня первый на дыбы встанет,а за ним и другие подтянутся Россияне давали заметный сигнал о договоренности "обмена" Венесуэлы на Украину, - экс-сотрудник Совета по нацбезопасности США Хилл - Цензор.НЕТ 7203
 показать весь комментарий
 
 
Бєня встане для того, щоб тікати з грошима туди, де раніше був.
 показать весь комментарий
 
Бєня вже отримав преференції і почав красти. Давати нічого не потрібно, бо буде тікати та ніхто його не зупинить.
 показать весь комментарий
 
Беня шо самоубийца,або дурень,щоб петлю себе на шее затягивать?Куда он побежит?Скорее пойдёт на сделку с США,чем согласится делить Ростов с Янукодлой под надзором ФСБ,ждя укола зонтиком в любой момент. Или в Израиле сидеть с арестованными счетами на 25 000 евро в месяц?Зараз подкопит компромата,активов,щоб было чем с США торговаться.Вы меня не трогаете,я не мешаю вам работать с Зелей.У него есть перспектива остаться одному на льдине,если пойдёт по беспределу Россияне давали заметный сигнал к договоренности "обмена" Венесуэлы на Украину, - экс-сотрудник Совета по нацбезопасности США Хилл - Цензор.НЕТ 3
 показать весь комментарий
 
Да не подводит он никуда- кремлёвские голуби опять размечтались.
 показать весь комментарий
 
******** в сво'м репертуаре ..... хочет набрать побольше стран А-ля СССР - одеть всех в лапти сделать рабами а потом двигаться к распаду СССР-2.0 .....дебилі блеать.
 показать весь комментарий
 
 
А чем плохо? На Фобосе много грунта- ешь не хочу.
 показать весь комментарий
 
"мол, вы (США) сами на нашем дворе (в Украине)"

А давайте наоборот- вы и в нашем и в вашем- и мы тоже.
 показать весь комментарий
 
Фиона в каком-то художественном кино снималась и продолжает им жить.
 показать весь комментарий
 
У США,Куба была под носом лет 60 и сейчас её чуть штормит и они не шли на уступки СССР.А тут Мордор дохлее СССР,по сути бензоколонка,другую бензоколонку Венесуэллу на размен ставит.Тупые гопари кремлевские Россияне давали заметный сигнал о договоренности "обмена" Венесуэлы на Украину, - экс-сотрудник Совета по нацбезопасности США Хилл - Цензор.НЕТ 2081
 показать весь комментарий
 
 
Опора Мадуры в лице Боливии рухнула. Кольцо, однако, сжимается
 показать весь комментарий
 
 
Какая Украина дорогая....
И Сирию на неё меняют и Венесуэлу..
Через годик будут обе страны предлагать. Может ещё какое то " Сомали" добавят, Казахстан например.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх