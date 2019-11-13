 МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"На политическую мотивированность решения указывает тот факт, что суд проигнорировал отсутствие доказательной базы и поддержал запрос стороны обвинения", - говорится в заявлении.

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В МИД назвали приговор российского суда "позорным решением". По словам пресс-службы МИД Украины, это решение "подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется российской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа".

"Призываем международное сообщество осудить это неправомерное решение и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в России и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах".

Напомним, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

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Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".