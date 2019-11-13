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 Политика Украины, Происшествия
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 МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне в связи с решением Южного окружного военного суда России об осуждении шестерых граждан Украины, фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"На политическую мотивированность решения указывает тот факт, что суд проигнорировал отсутствие доказательной базы и поддержал запрос стороны обвинения", - говорится в заявлении.

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В МИД назвали приговор российского суда "позорным решением". По словам пресс-службы МИД Украины, это решение "подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется российской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа".

"Призываем международное сообщество осудить это неправомерное решение и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в России и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах".

Напомним, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

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Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Источник: https://censor.net.ua/n3159326
 
 
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13.11.1918 - Підороссія в одностороннюму порядку розірвала підписаний в березні Берестейський мирний договір

МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" - Цензор.НЕТ 7147
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Насправді лише деяких на Заході турбують релігійні переслідування мусульман. Звертатися треба до Туреччини, СА, Еміратів, Кувейту... для спільного впливу на країни Заходу. І лише потім спільними зусилями протистояти тоталітарній росії.
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13.11.1917 - постановою Центральної Ради Симон Петлюра призначений генеральним секретарем із військових справ

МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" - Цензор.НЕТ 8146
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13.11.1918 - Підороссія в одностороннюму порядку розірвала підписаний в березні Берестейський мирний договір

МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" - Цензор.НЕТ 7147
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13.11.1154 - помер Ізяслав II Мстиславич, князь Русі-України 1146-1154 рр., онук Володимира Мономаха. Створив Дніпровську флотилію. Увесь час князювання відбивав напади Юрія Довгорукого на Київ

МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" - Цензор.НЕТ 6790
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13.11.1917 - постановою Центральної Ради Симон Петлюра призначений генеральним секретарем із військових справ

МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" - Цензор.НЕТ 8146
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13.11.1918 - затверджено конституційні основи ЗУНР. Територія ЗУНР становила 70 тис. кв. км, населення - 6 млн. осіб

МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" - Цензор.НЕТ 5358
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Насправді лише деяких на Заході турбують релігійні переслідування мусульман. Звертатися треба до Туреччини, СА, Еміратів, Кувейту... для спільного впливу на країни Заходу. І лише потім спільними зусилями протистояти тоталітарній росії.
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Так заодно пусть и тоталитарности Германии противостоят. Там тоже запрещена деятельность этой организации.
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А слышали как заптурили урал 128 около района разведения? Новость спустили по тихой воде
Вот как на одном участке эта же бригада разводится и рядом же птурят урал двойным запуском?
*********

В районе Докуча сепары обстреляли позиции 128 из АГС. Ранен комбриг и 3 офицера. Комбриг тяжелый. Штаб ****** о подрыве на неизвестном предмете. Мол не сепары виноваты (это ж после такого придется разведение остановить) а на неизвестный предмет наехали.
****** *****
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Не можу лайкнути, бо це з нашого боку ідіотизм.
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Свинособачі помийки говорять про френдлі фаєр що ще більше доказує їх вину і політичний мотив нерозголошення

В нас дійсно в медіа тихо.
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Дійсно, що виходячи з багаточисельних скандалів протокольної служби у нас є замість МЗС лише один Пристайко.
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Який робить ДЕ... чи ЗЕ... ******* заяви, як сьогодні- треба говорити з Путіним, тому що цонго хочуть українці ...
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Якби був МІД він би закликав суд в Гаазі забрати цю спрвау до справи про Россію спонсора тероризму.
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Для цього треба вказівка від ОП до МЗС. Тому це відповідальність зеленої влади.
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АААА Єрмак не дав вказівки... Він лише сказав Пристайку- КАЖИ ЩО ЗУСТРІЧІ З ПУТІНИМ ХОЧУТЬ УКРАЇНЦІ
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У нас МІД взяв ідею Зеленського з назвою його шоу й перефразував свої заяви у шоу " НЕ РОЗІЗЛИ ХУ..ЛА"
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Осудіть осуждєніє - єто же шедеврально!
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Война россиянского куфра против мусульман и Ислама ужесточается. Путинские муртады ненавидят Ислам. Духовные скрепы секты РПЦ руками сектантов убивают сирийских детей,сажают в тюрьмы мусульман,пытают и доводят их до смерти.
В каком еще религиозном течении "святые мощи" ( куски мумий умерших) тягают по храмам и заставляют прихожан их целовать для своего "исцеления" от всех болезней?! Кошмар.
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