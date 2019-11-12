 ЕС не снимет санкции с РФ до полного выполнения Минских договоренностей, - советник президента ЕК по Украине Брок

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Жовква рассказал о прогрессе во внедрении реформ, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации.

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Специальный советник президента Европейской комиссии заверил, что поддержка реформ в Украине, суверенитета и территориальной целостности государства и в дальнейшем будет оставаться среди основных приоритетов руководства европейских институтов.

Брок отметил, что ЕС будет сохранять санкции против России до полного выполнения Минских договоренностей.

Также собеседники обсудили тему энергетической безопасности в Европе. Игорь Жовква отметил, что Украина остается надежным партнером в транзите энергоносителей. Он призвал все государства, которые являются членами Евросоюза, сохранять единство в вопросе соблюдения энергетического законодательства ЕС.

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