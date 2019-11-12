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 Политика Украины
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Все про:санкции (7508) Брок Эльмар (31) Офис Президента (151) Жовква Игорь (2)

 ЕС не снимет санкции с РФ до полного выполнения Минских договоренностей, - советник президента ЕК по Украине Брок

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква встретился со специальным советником президента Европейской комиссии по вопросам Украины Эльмаром Броком.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Жовква рассказал о прогрессе во внедрении реформ, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если санкции против РФ отменят - Украине должны выплатить компенсацию, - Кулеба

Специальный советник президента Европейской комиссии заверил, что поддержка реформ в Украине, суверенитета и территориальной целостности государства и в дальнейшем будет оставаться среди основных приоритетов руководства европейских институтов.

Брок отметил, что ЕС будет сохранять санкции против России до полного выполнения Минских договоренностей.

Также собеседники обсудили тему энергетической безопасности в Европе. Игорь Жовква отметил, что Украина остается надежным партнером в транзите энергоносителей. Он призвал все государства, которые являются членами Евросоюза, сохранять единство в вопросе соблюдения энергетического законодательства ЕС.

Также читайте: В Европе будут сотни войн, если вести себя как Россия, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок

Источник: https://censor.net.ua/n3159325
 
 
 Топ комментарии
 
Крым уже подарили или как ???
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Они типа гарантов....
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Та посмотри на его рожу - у него ж рожа дыбила. Из кинофильма Фантомас.
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Брок отметил, что ЕС будет сохранять санкции против России до полного выполнения Минских договоренностей. Источник: https://censor.net.ua/n3159325»

А І.Жовква не забув запитати про Крим? Чи «Крим ето Крим»?
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Треба лупити-лупити-лупити ПліСНяву відсутністю міжнародної политики - окрім "звитяг" ЗЕ на перемовинах з Трампом та не було б щастя - нещастя допомгло Єрмаку прийняти торгівлю Пуйла Сенцовим та моряками заради втечі від відповідлальності по суду ООН ... Що твОрить чи витворяєр ПліСНява у міжнародній політиц!!! - міністр Пристайко , як приставка по опавещєнію поганих новин, послів немає, Єрмак відмивається від звинувачень у ПРоКремлівській ідеології , втягуючи тим сами себе повністю у це лайно... А Європа ще щось намагається!!! не завдяки а наперкір *********** у владі
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Слухайте, Україна другий фронт, мабуть не потягне...
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Міжнародна політика дипломатії при неможливості перемоги армією - ЦЕ ПЕРШИЙ ФРОНТ
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Перший фронт - це окопи на Сході.
Другий фронт - боротба з прокремлівською владою.
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НАЖАЛЬ, Ваш другий - це тільки через тиск заходу й не менш важливе ніж окопи, нажаль. Мені здається, або так хочеться, чим більше ПліСНява показує не беззсиля а навіть підігравання Кремлю- тим швидше Європа почне шкурою відчувати небезпеку . А суд в Гаагзі ( в той час) таки взяв на розгляд справу про країну спонсора тероризму...
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Регіонал Разумков, Єрмак регіонал, (помічник-консультант Тадеєва у 2-х скликаннях, ПРосто не світивсяу политиці до часу Х), Хорошщковського кабінет у ОПі . Хіба тільки поки що ще не міністр оборони не громадянин Росії та СБУ керує не генерал Пуйла ( а те що керує ...)
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Санкции, санкции. И что они дали??? Остановили войну? Нет. Только во время этих игр, Украина, как губка напитывается оиужием. И Зеля, наверное забыл про Ереван 1999
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То, что у нас ВСЕ министры дебилы, никтго уже не удивляет...
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Да. Они остановили войну. Если бы ***** не увидело что мир серьезно озаботился нападением на Украину то уже бы Киев окупировало. А если бы ЕС и Киев зашевелился раньше и ввели санкции еще при окупации крыма то большая вероятность что сейчас бы не было война на дамбасе.
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Санкции ввели летом весной и летом 2014.После этого был Иловайск, ДАП, Дебальцево. Что с памятью напряг, а соевый????
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Рашка привыкла ягель есть, поэтому снимут-не снимут, там пофиг. 5 лет в санкциях живут, и что? Подвинулась хоть на шаг назад?
И не подвинется, как бы не хотелось обратного
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Ты такими мерками меришь? Ошибаешься. По Британии видно, что многие московиты уже скулят, а некоторые уже и волком воют. Чтобы додавить Московию, надо было ещё хоть на один срок выбирать Порошенко, а не сопливого юнца-сепара. Уже в рестораны не стоят очереди, как в 2014-м и московиты начинают потихоньку переезжать в более дешёвые дома. А это какой-никакой, а показатель. Раньше они тут с жиру бесились. То масленицу ежегодно на Трафальгарской площади устраивали, то концерты всякие каждый день... А сейчас всё. Лавочка прикрыта. Хотя изредка каким-то непонятным образом ещё цирк ихний приезжает. Не дорабатывают власти Великой Британии. Надо подсказать.
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Короче, шото там зеленая власть написала в ЕС по поводу ассоциации с ЕС. То ли квоты требуют увеличить . Но об жтом СМИ опять молчат , а чиновники ЕС пытаются общаться. И опять украинцы не в курсе деталей
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Пздц по-новому, це коли міністр оборони радісно рапортує про капітуляцію, яка "йде за планом" на г+г , а це інтерв'ю перепощує сайт міноборони.

Міністр оборони: розведення йде за планом, хоча бойовики намагаються зірвати процес
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косоглазая русня у тебя мокшанский флаг под прокси отвалился.
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Шо значит просто не снимите санкций? Не снять мало - их добавить надо так, шоб аж ***** в кремле скукожился.
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Це у відповідь на закупівлю Україною електроенергії та навіть картоплі на росії?
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Повідомляється про поранення комбрига 128 бригади і ще трьох офіцерів внаслідок обстрілу росіянами в районі Докучаєвська.
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ЄС не зніме косметичні санкції, але продовжить будувати ПП2. Не вмер Данило, болячка задавила🧐
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Если у кого есть ВПН, можете посмотреть на тех, кого хотят вернуть в Украину. Там все в форме РФ, от мусоров до "молодогвардейцев". Фото ничем не отличаются от фото рашистов, где-нибудь в Рашке. Стоит только это увидеть и станет понятно, что ничего из этого "возврата" не выйдет: https://rusvesna.su/news/1573566770
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ЄС не зніме санкції з РФ до повного виконання Мінських домовленостей, - радник президента ЄК з питань України Брок - Цензор.НЕТ 4692

Пока на Даунбасе не будут проведены "выборы"... и потом укролохи зебиловские будут кормить и восстанавливать братов с даунбаса...
хотя - скоро уже и Украины не будет...
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Вот по этому партия "голос пинчука" хочет выйти с этих соглашений, а партия "зеленые человечки" хочет выполнить их в одностороннем порядке.
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Санкции це надовго.Бо москали туда не пустят Украину,бо то место преступления,яке Украина будет расследовать и подавать иски в Гаагу.
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