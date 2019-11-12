 Разумков и глава Европарламента Сассоли обсудили опасности, которые несет в себе "Северный поток-2"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Разумкова.

В сообщении отмечается: "Провел телефонный разговор с Президентом Европарламента Давидом Сассоли. Особое внимание обратил на угрозы европейской энергетической безопасности, которые несет в себе проект "Северный поток-2".

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