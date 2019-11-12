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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1440) Разумков Дмитрий (275) Сассоли (3)

 Разумков и глава Европарламента Сассоли обсудили опасности, которые несет в себе "Северный поток-2"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков провел телефонную беседу с председателем Европарламента Давидом Сассоли, в котором обсудили проблемы энергетической безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Разумкова. 

В сообщении отмечается: "Провел телефонный разговор с Президентом Европарламента Давидом Сассоли. Особое внимание обратил на угрозы европейской энергетической безопасности, которые несет в себе проект "Северный поток-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков по телефону обсудил с президентом Бундестага Шойбле ситуацию вокруг "Северного потока-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3159324
 
 
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Болтовня.
Обсудили и обсудили, воздух у телефонной трубки погоняли и всё
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Ну и обсудили и что? Зеля не Лох тоже многое пообсуждал и что?
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Болтовня.
Обсудили и обсудили, воздух у телефонной трубки погоняли и всё
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Ага, регіонал Разумков , партія якого здала владу Пуйлу .... ПР - ПРитулок для консерв Кремля та молодої порослі кремляндії в Україні - кремляндські консерви не мають терміну ПРидатності
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А какие опасности Европе несете НЕ запуск потока, обсудили?
"Глобальное потепление" настолько "свирепствует", что спустя две недели после официального открытия купального сезона в Мельбурне (с 1-го ноября действуют ограничения временнЫе на пляжах для собак, чтобы не писали на песочек, на котором загорают) купаться при температуре воздуха в +12 градусов можно только в портках с начесом. Разумков і глава Європарламенту Сассолі обговорили небезпеки, які несе в собі "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 7630
Так что отключение газового отопления в европейских домах (чтобы обогревались дыханием, потому как "глобальное потепление") временно откладывается, и дешевый газ Европе необходим, а то не только население в домах заколдобится, но и экономика станет неконкурентноспособной по сравнению с китайской.
Не то, чтобы Европа не могла покупать газ у США, ни отнюдь.
Просто тогда денег на "странное" не останется, на карбон-кредитс и танцы с козлиной головой (как на открытии Готардского тоннеля).
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