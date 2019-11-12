 Разумков и глава Европарламента Сассоли обсудили опасности, которые несет в себе "Северный поток-2"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Разумкова.
В сообщении отмечается: "Провел телефонный разговор с Президентом Европарламента Давидом Сассоли. Особое внимание обратил на угрозы европейской энергетической безопасности, которые несет в себе проект "Северный поток-2".
Обсудили и обсудили, воздух у телефонной трубки погоняли и всё
"Глобальное потепление" настолько "свирепствует", что спустя две недели после официального открытия купального сезона в Мельбурне (с 1-го ноября действуют ограничения временнЫе на пляжах для собак, чтобы не писали на песочек, на котором загорают) купаться при температуре воздуха в +12 градусов можно только в портках с начесом.
Так что отключение газового отопления в европейских домах (чтобы обогревались дыханием, потому как "глобальное потепление") временно откладывается, и дешевый газ Европе необходим, а то не только население в домах заколдобится, но и экономика станет неконкурентноспособной по сравнению с китайской.
Не то, чтобы Европа не могла покупать газ у США, ни отнюдь.
Просто тогда денег на "странное" не останется, на карбон-кредитс и танцы с козлиной головой (как на открытии Готардского тоннеля).