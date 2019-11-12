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Все про:Минобразования (1139) ученые (246)

 Минобразования запустило новый поисковый сервис для ученых

Министерство образования и науки запустило новый сервис для ученых, который будет помогать искать научные документы и анализировать цитирование ученых.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Называется новый поисковый сервис - Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Проект 12 ноября представили в МОН.

OUCI - поисковая система и база данных научных цитирований, которые поступают от всех изданий, поддерживающих Initiative for Open Citations, то есть из открытых данных.

"От других подобных сервисов OUCI отличается тем, что он полностью некоммерческий, то есть доступ к нему бесплатный и открыт для всех. В то же время наполнения базы происходит за прозрачными принципами и она имеет понятный механизм защиты от манипуляций с цитированием", - отмечает ведомство.

Первый заместитель министра Юрий Полюхович отметил, что речь не идет о каком оценивания или принятия МОН решений на основе данных сервиса.

Сейчас в базе есть 109 млн публикаций со всего мира, в том числе собранные метаданные от 1329 украинских изданий.

OUCI уже доступен по этой ссылке http://ouci.dntb.gov.ua/

Источник: https://censor.net.ua/n3159323
 
 
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Сідіт..Щеб пак. Через торрент злодюга-карупціойнєр краде інтєлєктуальную собствєнность у наріта !
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Науковцям такий сервіс дуже потрібний, але чи будуть відповідні служби, які будуть слідкувати за роботою сервісу та наповненням новими матеріалами? 🤔
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Цендзюр так - вимагаю щоб згідно закону ви завантажували сайт українською за замовчуванням!!
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