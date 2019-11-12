 Минобразования запустило новый поисковый сервис для ученых

Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Называется новый поисковый сервис - Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Проект 12 ноября представили в МОН.

OUCI - поисковая система и база данных научных цитирований, которые поступают от всех изданий, поддерживающих Initiative for Open Citations, то есть из открытых данных.

"От других подобных сервисов OUCI отличается тем, что он полностью некоммерческий, то есть доступ к нему бесплатный и открыт для всех. В то же время наполнения базы происходит за прозрачными принципами и она имеет понятный механизм защиты от манипуляций с цитированием", - отмечает ведомство.

Первый заместитель министра Юрий Полюхович отметил, что речь не идет о каком оценивания или принятия МОН решений на основе данных сервиса.

Сейчас в базе есть 109 млн публикаций со всего мира, в том числе собранные метаданные от 1329 украинских изданий.

OUCI уже доступен по этой ссылке http://ouci.dntb.gov.ua/