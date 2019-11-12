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 Украинский институт национальной памяти начал кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора

Украинский институт национальной памяти начал информационную кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте УИНП.

"В этом году кампания посвящена отдельным историям людей, которые не молчали о Голодоморе. Лозунгом кампании является "Память, что спасает: голоса правды"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунистический режим делал все, чтобы голоса правды о Голодоморе-геноциде 1932-1933 годов умолкли.

"Впрочем, голоса тех, кто доносил правду, не затихли. Сначала они зазвучали в западном мире благодаря подвижническому труду украинской диаспоры, немногих западных историков и журналистов, а после обретения Независимости – и в Украине", - говорится в сообщении.

В этом году Украинский институт национальной памяти делает новым проектом свой вклад для того, чтобы эти голоса не затихли.

В течение следующих недель в социальных сетях (Facebook, Twitter) Института будет публиковаться ряд статей, посвящена голосам правды.

В УИНП напомнили, что в 2019-м украинцы и мировое сообщество 23 ноября почтят память убитых Голодомором 1932-1933 годов. В 16:00 будет объявлена общенациональная минута молчания, после чего каждый может вспомнить погибших украинцев и зажечь свечу на своем подоконнике.

Для мира лозунгом на чествовании памяти жертв Голодомора является "Украина помнит! Мир признает!"/"Ukraine remembers, the World acknowledges!".

Источник: https://censor.net.ua/n3159321
 
   
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«Термін Голодомор зафіксований у Законі Верховної̈ Ради України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» від 28 листопада 2006 р., тому набув статусу юридично-правової категорії. 16 країн офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу. 2010 року судовим розглядом завершилася кримінальна справа за фактом здійснення злочину геноциду. Винними суд визнав сім вищих керівників СРСР та УСРР, а саме генерального секретаря ЦК ВКП(б) Йосипа Сталіна, секретарів ЦК ВКП(б) Лазара Кагановича та Павла Постишева, голову Раднаркому СРСР В'ячеслава Молотова, генерального секретаря ЦК КП(б)У Станіслава Косіора, другого секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаєвича, голову Раднаркому УСРР Власа Чубара[18][19] і констатував, що за даними науково-демографічної експертизи загальна кількість людських втрат від Голодомору становить 3 мільйони 941 тисяча осіб. Також за даними слідства визначено, що втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб[20][21].

От, за що україножери ненавидять Президента В.А. Ющенка.
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Етноцид українців не можна подарувати москалям і кагановічам.
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Я пам'ятаю розповіді моєї покійної бабусі...Із 8-ми дітей в живих лишились тільки сама менша і сама старша...3 колоски...розкуркулення...трудодні...
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І обов'язкове: «тільки ж нікому не розказуй, що ти чув»...
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як примусити зелену макаку не відкривати свою малоросійську пащеку в цей день?
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«Термін Голодомор зафіксований у Законі Верховної̈ Ради України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» від 28 листопада 2006 р., тому набув статусу юридично-правової категорії. 16 країн офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу. 2010 року судовим розглядом завершилася кримінальна справа за фактом здійснення злочину геноциду. Винними суд визнав сім вищих керівників СРСР та УСРР, а саме генерального секретаря ЦК ВКП(б) Йосипа Сталіна, секретарів ЦК ВКП(б) Лазара Кагановича та Павла Постишева, голову Раднаркому СРСР В'ячеслава Молотова, генерального секретаря ЦК КП(б)У Станіслава Косіора, другого секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаєвича, голову Раднаркому УСРР Власа Чубара[18][19] і констатував, що за даними науково-демографічної експертизи загальна кількість людських втрат від Голодомору становить 3 мільйони 941 тисяча осіб. Також за даними слідства визначено, що втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб[20][21].

От, за що україножери ненавидять Президента В.А. Ющенка.
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Етноцид українців не можна подарувати москалям і кагановічам.
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До речі, всі важливі рішення для СССР в часи кримінального зхлочинця -вбивці Сталіна вирішувались групою політпаханів десь з 5 осіб, з'їжались на "стрілку" , перетирали між собою, мірялись авторитетами, впливом, протоколів не вели, рішення не публікували, що вирішили-держали кожен учасник в голові. До інших доводили тільки що треба робити і все. Чисто бандитські принципи. Наприклад,за початок війни в 1939 році на стороні Гітлера таке рішення було прийнято 18 серпня. Після цього терміново вигнали переговорників із Заходу і так же термінову запросили Ріббентроппа, де йому дали на підпис готовий документ. За голодомор десь так же було
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«без акцента на Україну»...
як та мразота замаскувала...
....зараз нащадки тих вбивць верещать: «А тагда бил голод не только на Украінє !!!!»
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А нащадки Кагановича дерибанять нас і далі. Вже недалеко новий червоний терор під проводом хазарського сміття.
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