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 Общество
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Все про:Минобороны (6087) Бронежилет (30) Загороднюк (76) Марченко Дмитрий (9)

 Министр обороны Загороднюк считает необъективным решение суда арестовать генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов

Под арест следует отправлять в том случае, если человек продолжить противоправную деятельность или нанести вред обществу.

Об этом в эфире "Армия FM" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Очень тяжело согласиться с таким решением. Конечно, мы все ждем решения дела по сути. Но насколько мы знаем, насколько мы общались с нашими юристами, под стражу берут тогда, когда есть риск, что человек будет либо продолжать противоправную деятельность, либо нанесет вред обществу во время расследования. Все, что мы знаем о Дмитрии – это то, что он не способен ни на то, ни на другое... Объективно говоря, нам кажется, что это необъективное решение", - сказал он.

По словам Загороднюка, за Марченко ручались депутаты, герои Украины, он не скрывался от следствия и приходил на все допросы.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Я тебе доверял и доверяю", - экс-министр обороны Полторак поддержал генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов

В то же время он сказал, что правонарушения в Вооруженных Силах, действительно происходят, существует коррупция, с которой ведется борьба.

"Но, в то же время, мы, как цивилизованная страна, должны уважать право человека на то, что он является невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена. Это первое. А во-вторых, меры пресечения должны быть адекватными ситуации. В этом случае мы действительно немного (или не немного) удивлены этим решением и надеемся, что его (Марченко. – Ред.) адвокаты подадут надлежащую апелляцию", - резюмировал Загороднюк.

Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: Дело против генерала Марченко - попытка дискредитировать реформу ВСУ и деморализировать армию, - "Европейская Солидарность"

Источник: https://censor.net.ua/n3159320
 
   
 Топ комментарии
 
Лахта, он не бежал с поля боя, в самых тяжелых боях, а от зелёной шмаркли и подавно не убежит.
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Министр обороны Загороднюк считает необъективным решение суда арестовать генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов - Цензор.НЕТ 6202Маріїнській парк сьогодні... Зелене блядсво, кого ви так боїтесь,ви ж "всенародні улюбленці",вас же обрала "переважна більшість"....? Не пройшло і пів року ,а ви вже обісралися повністю, і політично, і фактично....
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Совет форумчанПравила форума
 
вони дограються ..бо армія довго сидіти на сраці ровно не буде
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Та будет. В армии половина голосовали за зелю и его дружков типа дубинского. Они все стерпят. Это не каста, как в Чили или Турции
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Петя шо говорит? это политическое преследование ? А погибшие шо говорили ........
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Мордва, гнилозубый ватник, ты с какого города?
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А погибшие перед смертию гаварили: " И зачем я пашел ваивать за три-девять земель за ету бл..дскую навароссию"
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...под стражу берут тогда, когда есть риск, что человек будет либо продолжать противоправную деятельность, либо нанесет вред обществу во время расследования.

Когда нет аргументов, многие граждане начинают косить под дурака. Вред он не может нанести... А отпетлять в прекрасное далёко тоже не может? Министр обороны Загороднюк считает необъективным решение суда арестовать генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов - Цензор.НЕТ 9229
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"Но насколько мы знаем, насколько мы общались с нашими юристами, под стражу берут тогда, когда есть риск, что человек будет либо продолжать противоправную деятельность, либо нанесет вред обществу во время расследования"

Нет, есть и 3-й вариант- когда подозреваемый просто-напросто сбежит. Как же так? Министр обороны прошляпил такой очевидный ход? Он лопух? Такому нельзя доверять войска.
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Лахта, он не бежал с поля боя, в самых тяжелых боях, а от зелёной шмаркли и подавно не убежит.
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А ему и не нужно было бежать- он был надёжно защищён бронежилетом.
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Лахта, сказки зебам рассказывай, бронежилеты имеют несколько классов защиты, потому предназначены для разных целей и чем выше класс, тем тяжелее жилет...
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Бронежилеты от Марченко славятся особой надёжностью.
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Министр обороны Загороднюк считает необъективным решение суда арестовать генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов - Цензор.НЕТ 6202Маріїнській парк сьогодні... Зелене *******, кого ви так боїтесь,ви ж "всенародні улюбленці",вас же обрала "переважна більшість"....? Не пройшло і пів року ,а ви вже обісралися повністю, і політично, і фактично....
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Щось на межі контрольованої провокації?
А контрольори впевнені?
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Складається враження, що військових ЗСУ свідомо провокують.
І що далі? ЗСУ проти МВС, а ССО ГРУ ГШ РФ будуть їх мирити?
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Он предлагает его сразу расстрелять по законам военного времени?
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Та питання вирішується в один день. Проведіть експертизу цих бронежилетів строго у відповідності з ДСТУ. Відповідають-не відповідають вимогам стандарту? Третього не дано. З моєї точки зору, диванного експерта, навіть якщо ці бронежилети не годяться для мотопіхоти, то може вони годяться для поліції чи когось ще, а не підлягають утилізації як мотлох? Звичайно, що це фінансові втрати, але ж не 100% від вкладених коштів.
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Бро, ці броніки, слідаки, чи здуру чи умисно, кажуть виклали проти неба.
Кевлар при намоканні втрачає 40% міцності.
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Дійсно, кевлар при намоканні втрачає свої захисні властивості. Так обробіть його гідрофобним розчином або одягніть поверх кевларового шару тканини гортексову мембрану захисного кольору. І бронежилет не намокне під дощем. Люди вже навчились обробляти метал гідрофобним складом так, що сталева пластина у воді не тоне. Це я, як хімік з університетською освітою, пропоную.
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Ви навіть не уявляєте невігластство ********* наріту.
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Нема експертизи про їх непригодність. Нема броніків інших виробників. Це фінська броня
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Цэ шо ( на фото ), министр обороны Міністр оборони Загороднюк вважає необ'єктивним рішення суду заарештувати генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів - Цензор.НЕТ 3831 ..?? А по профилю и не скажешь . Можно подумать что колгоспный сторож , нарядившийся в костюм с галстуком , для партсобрания .
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Вот Олег Ляшко написал в Блоге( Цензор)
Зеленський пішов стопами Сталіна
Масові арешти НАБУ армійських офіцерів - це не боротьба з корупцією, а деморалізація армії. Капітулянська влада усуває тих, хто воював за Україну, а інших залякує. Так само робив Сталін із радянським генералітетом, у результаті перед нападом Гітлера на СРСР все вище армійське керівництво сиділо в застінках НКВС.
Армія, ветерани, волонтери і громадянське суспільство - єдині, хто не дозволить Зеленському капітулювати, як би він цього не прагнув. Тому їх і намагаються дискредитувати і знищити, щоб не чинили опору. Нічого в них не вийде. Ми вистоїмо і переможемо!
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Блин, а Ляшко, оказывается, не такой уж и клоун. Мне это даже в голову не приходило! А он прав на 100%. Значит с соображалкой у него все нормально. Сейчас максимальную поддержку населения имеет армия и церковь(?). Для Зели это опасно. Ему просто необходимо уничтожить доверие народа к армии... Но если так, то он не совсем дебил. Он реальный предатель - враг.
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Так. Вони навіть переставили Порошенка на другий план, розуміючи, що армія його так просто їм не віддасть. Так що спочатку Армія, а потім Порошенко.
А з Порошенком, там у них взагалі завал.
Після його посадки, їм же прийдеться продемонструвати наріту 100500 трільядів долларів, які він «вкрав в офшори».
А де їх взяти ? В телестудії «1+1» ? Міністр оборони Загороднюк вважає необ'єктивним рішення суду заарештувати генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів - Цензор.НЕТ 9490
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Что министр обороны недоразвитый, что судьи. Одни стоят других...
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По указке из РФ, портновское ГБР подрывает обороноспособность Украины.
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Про ДБР не треба ля-ля. І навряд, що бронежилети - це по заяві портнова. Скоріш за все це оперативна інформація СБУ. ДБР займається Хряком і абсолютно справедливо, а він рятує свою смердючу шкуру, наводячи тінь на плетінь. І він буде сидіти за те, що відправив хлопців на вірну смерть!
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Про «хряка, що рятує свою смердючу шкіру, наводячи тінь на плетінь» можете ПРУФ?
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«І він буде сидіти за те, що відправив хлопців на вірну смерть!» (с)

Ви зараз це пишете у притомному стані, чи під речовинами?
Моряки живі, і пр зустрічі з Порошенком, сказали, що все було правильно.
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Ну да, здаватися без будь-якого супротиву в полон і здавати на трофеї куплене за здираємий з кожного військовий податок- це завжди правильно, тільки чому Барига за те ж саме в серпні 2014 і лютому 2015 не нагороджував не роздавав кваотири, а пресував бійців 51 бригади і 40 БТО "Кривбас", які дралися до останнього патрону, а згодом ще й з ганьбою розформував ці підрозділи?
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Ти про це?
«40-й батальйон відкрив прохід до Дебальцевого. Це факт. 107 бійців здалися в полон, і рівно через три доби були нам передані протилежною стороною, за їхньою ініціативою, без всяких умов. Це теж факт».[24] Бійці батальйону здачу в полон пояснюють наказами командування: спершу вони мали задачу триматися, а потім був наказ зберігати життя особового складу за будь-яких умов.[25]»
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Бронежилеты по заявлению конкурирующей фирмы. А держать за решёткой военного это работа портновского ГБР и портновского суда. Это не ля-ля, это моё мнение, основанное на рассуждениях об абсурдности взятия генерала под стражу.
У Вас личная неприязнь к какому-то Хряку в шкуре на уровне эмоций, а ля-ля у меня...
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Та ні. То здається лахтинський бот. Бо спочатку був цілком адекватний, а потім перейшов на лахтинські заготовки.
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Дятел ти, г+гешний... інфи про цю справу купа в інеті - читай й думай головою, якщо не весь мозок на зелену слиз перетворився.,.
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Не запоздалые заявления надо делать,а посылать представителей МОУ в суд и доказывать проституткам в мантиях,что выполнять заказы вернувшегося,из бегов, подлеца - не хорошо.
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Риги, які потерпіли поразку у 2014 відсиділись, а у 2019 під виглядом слуг взяли владу в Україні, і першим ділом почали зачищати Україну від патріотів і воїнів, які ціною свого життя врятували Україну.
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Это вы про этого министра обороны? Так он не только не генерал, но и вообще не военный и даже в армии не служил и , естественно, на фронте за все эти годы никогда не был.
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Назарова теж так виправдовували - ну що з того що відправив на вірну смерть 40 десантників, за це що сидіти, так українські баби ще нарожають...
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