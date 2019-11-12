 Министр обороны Загороднюк считает необъективным решение суда арестовать генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов

Об этом в эфире "Армия FM" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Очень тяжело согласиться с таким решением. Конечно, мы все ждем решения дела по сути. Но насколько мы знаем, насколько мы общались с нашими юристами, под стражу берут тогда, когда есть риск, что человек будет либо продолжать противоправную деятельность, либо нанесет вред обществу во время расследования. Все, что мы знаем о Дмитрии – это то, что он не способен ни на то, ни на другое... Объективно говоря, нам кажется, что это необъективное решение", - сказал он.
По словам Загороднюка, за Марченко ручались депутаты, герои Украины, он не скрывался от следствия и приходил на все допросы.
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В то же время он сказал, что правонарушения в Вооруженных Силах, действительно происходят, существует коррупция, с которой ведется борьба.
"Но, в то же время, мы, как цивилизованная страна, должны уважать право человека на то, что он является невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена. Это первое. А во-вторых, меры пресечения должны быть адекватными ситуации. В этом случае мы действительно немного (или не немного) удивлены этим решением и надеемся, что его (Марченко. – Ред.) адвокаты подадут надлежащую апелляцию", - резюмировал Загороднюк.
Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).
11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн.
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Когда нет аргументов, многие граждане начинают косить под дурака. Вред он не может нанести... А отпетлять в прекрасное далёко тоже не может?
https://gordonua.com/ukr/blogs/borislav-bereza/-generalu-marchenko-bulo-vidomo-shcho-jogo-hochut-zaareshtuvati-ale-vin-ne-zahvoriv-ne-imituvav-slaboumstvo-a-prijshov-v-sud-1419942.html
Нет, есть и 3-й вариант- когда подозреваемый просто-напросто сбежит. Как же так? Министр обороны прошляпил такой очевидный ход? Он лопух? Такому нельзя доверять войска.
А контрольори впевнені?
І що далі? ЗСУ проти МВС, а ССО ГРУ ГШ РФ будуть їх мирити?
Кевлар при намоканні втрачає 40% міцності.
Зеленський пішов стопами Сталіна
Масові арешти НАБУ армійських офіцерів - це не боротьба з корупцією, а деморалізація армії. Капітулянська влада усуває тих, хто воював за Україну, а інших залякує. Так само робив Сталін із радянським генералітетом, у результаті перед нападом Гітлера на СРСР все вище армійське керівництво сиділо в застінках НКВС.
Армія, ветерани, волонтери і громадянське суспільство - єдині, хто не дозволить Зеленському капітулювати, як би він цього не прагнув. Тому їх і намагаються дискредитувати і знищити, щоб не чинили опору. Нічого в них не вийде. Ми вистоїмо і переможемо!
А з Порошенком, там у них взагалі завал.
Після його посадки, їм же прийдеться продемонструвати наріту 100500 трільядів долларів, які він «вкрав в офшори».
А де їх взяти ? В телестудії «1+1» ?
Ви зараз це пишете у притомному стані, чи під речовинами?
Моряки живі, і пр зустрічі з Порошенком, сказали, що все було правильно.
«40-й батальйон відкрив прохід до Дебальцевого. Це факт. 107 бійців здалися в полон, і рівно через три доби були нам передані протилежною стороною, за їхньою ініціативою, без всяких умов. Це теж факт».[24] Бійці батальйону здачу в полон пояснюють наказами командування: спершу вони мали задачу триматися, а потім був наказ зберігати життя особового складу за будь-яких умов.[25]»
У Вас личная неприязнь к какому-то Хряку в шкуре на уровне эмоций, а ля-ля у меня...