 Президент Австрии Ван дер Беллен и Лукашенко обсудили российскую агрессию в Украине

Об этом австрийский президент заявил во время пресс-конференции в Вене по итогам встречи с Лукашенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы сегодня обсудили много вопросов на тему Восточной Украины. Беларусь принимает переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине. Так называемые "Минские договоренности" всем известны, и Беларусь приложила много усилий для мирного урегулирования этого конфликта должным образом. И Австрия это поддерживает, в том числе в рамках ОБСЕ", - заявил Александер Ван дер Беллен.
Он добавил, что Минские договоренности играют важную роль в вопросе урегулирования конфликта на Востоке Украины.
"И какой тяжелой является внутренняя ситуация в Украине, даже без российской интервенции", - отметил президент Австрии.
И какая же тяжелая ситуация внутри Украины , если отсечь Донбас?
а Лукашенко не мешает разобраться со своей страной, там в совхозах коровы с голоду мрут а он ездит трепается со всеми. Люди вдумайтесь- в совхозах нечем кормить коров, 21 век на дворе. Надеюсь карму ты детишкам своим наработал упырь
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«Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет - будем собираться, разговаривать». «Но толку будет мало».
«Не надо говорить, что это не конфликт России и Украины». «Тут (на конференции. - Ред.) осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать руководителей непризнанных ЛНР и ДНР. Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Но важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение». ((c) Лукашенко)
https://www.kp.by/daily/27038/4103951/
Учитесь - как можно запудривать мозги.