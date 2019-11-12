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Все про:Австрия (457) Лукашенко (1740) Ван дер Беллен (4)

 Президент Австрии Ван дер Беллен и Лукашенко обсудили российскую агрессию в Украине

Во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко во вторник в Вене федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен также обсудил ситуацию на Востоке Украине, в частности, российскую интервенцию.

Об этом австрийский президент заявил во время пресс-конференции в Вене по итогам встречи с Лукашенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы сегодня обсудили много вопросов на тему Восточной Украины. Беларусь принимает переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине. Так называемые "Минские договоренности" всем известны, и Беларусь приложила много усилий для мирного урегулирования этого конфликта должным образом. И Австрия это поддерживает, в том числе в рамках ОБСЕ", - заявил Александер Ван дер Беллен.

Он добавил, что Минские договоренности играют важную роль в вопросе урегулирования конфликта на Востоке Украины.

"И какой тяжелой является внутренняя ситуация в Украине, даже без российской интервенции", - отметил президент Австрии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159319
 
 
 Топ комментарии
 
Без российской интервенции не было бы "такой тяжёлой ситуации". Вот они реально идиоты или зачем-то идиотами прикидываются?
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Корова сытая была, потому и обосравшись(иначе лопнула бы). А Президент Австрии высоко оценил вклад Лукашенко в деле миротворческого процесса.
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обсуждають всі. тільки наш "янєлох" нічого не обсуждає, і взагалі, не баче ніякої агресії від росії.
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Без российской интервенции не было бы "такой тяжёлой ситуации". Вот они реально идиоты или зачем-то идиотами прикидываются?
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Козлы это не конфликт а война
И какая же тяжелая ситуация внутри Украины , если отсечь Донбас?
а Лукашенко не мешает разобраться со своей страной, там в совхозах коровы с голоду мрут а он ездит трепается со всеми. Люди вдумайтесь- в совхозах нечем кормить коров, 21 век на дворе. Надеюсь карму ты детишкам своим наработал упырь
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Корова сытая была, потому и обосравшись(иначе лопнула бы). А Президент Австрии высоко оценил вклад Лукашенко в деле миротворческого процесса.
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Наша влада називає це конфліктом(хз хто там з ким конфліктує), так чому вони повинні називати це війною.
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Какой нах Восточной Украины？ по пять районов в двух областях...и все...
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Что Лукашенко уже выездным стал в Европу?
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А он всегда был выездным. Просто дел дома много, что бы по заграницам тягаться.
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«Сегодня мы Украину просто «подарили» своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой».
...
«Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет - будем собираться, разговаривать». «Но толку будет мало».
«Не надо говорить, что это не конфликт России и Украины». «Тут (на конференции. - Ред.) осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать руководителей непризнанных ЛНР и ДНР. Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Но важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение». ((c) Лукашенко)
https://www.kp.by/daily/27038/4103951/

Учитесь - как можно запудривать мозги.
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І ось за яким гуем "мудрасці бацькі нацыі" цитивати? ))
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обсуждають всі. тільки наш "янєлох" нічого не обсуждає, і взагалі, не баче ніякої агресії від росії.
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Пля, два промокшанских шныря обсуждают важность "безальтернативных" минских договорняков для Украины...
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