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Все про:ГПУ (9468) Гонтарева (825) Рожкова Екатерина (51)

 В ГПУ опровергли информацию о подготовке подозрений Гонтаревой и Рожковой

Генпрокуратура не готовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и первой замглавы НБУ Катерине Рожковой, а также не получала соответствующие документы от органов досудебного расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ.

"Информация, распространенная рядом СМИ, о подготовке Генеральной прокуратурой Украины подозрений бывшему председателю Национального банка Украины и первой замглавы НБУ не соответствует действительности.

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Соответствующие документы также не поступали в ГПУ от органов досудебного расследования.

Генеральная прокуратура Украины в очередной раз просит средства массовой информации воздержаться от публикации непроверенной информации, распространение которой может нанести ущерб как интересам расследования, так и правам и законным интересам граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации источников Цензор.НЕТ, Гонтареву и Рожкову подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: злоупотребление служебным положением (то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины); служебный подлог (то есть совершенная по предварительному сговору группой лиц выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, которые повлекли тяжкие последствия - уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) и умышленное невыполнение должностным лицом постановления суда, вступившего в законную силу (то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины).

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Источник: https://censor.net.ua/n3159318
 
   
 Топ комментарии
 
где то в размере бутылки, на которой ты свой геморой лечишь В ГПУ опровергли информацию о подготовке подозрений Гонтаревой и Рожковой - Цензор.НЕТ 2018
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Зебилы, запевай!))))))))))))))))))) Тупые, гавноглотатели, не слышу вашего кукареку!! В ГПУ опровергли информацию о подготовке подозрений Гонтаревой и Рожковой - Цензор.НЕТ 9802
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Руки прочь от Мани Аблигации и Сони-Золотой Ручки!)
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Генпрокуратура и сколько эта жаба вам отстегнула, чтобы с нее сняли все подозрения.
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где то в размере бутылки, на которой ты свой геморой лечишь
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Зебилы, запевай!))))))))))))))))))) Тупые, гавноглотатели, не слышу вашего кукареку!! В ГПУ опровергли информацию о подготовке подозрений Гонтаревой и Рожковой - Цензор.НЕТ 9802
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Опять порохоботы говносрач начинают разводить, задолбали.
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Ну все, перегадили ви цим повідомленням вечір толіку грицацуєву.
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Уткнётся в пышную грудь мадам Грицацуевой, поплачет и его попустит.
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Руки прочь от Мани Аблигации и Сони-Золотой Ручки!)
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Я не скажу, что Гонтарева ничего не наварила - только дурак в той ситуации не наварил бы. А вы помните замечательные банки : Киевская Русь, Крещатик , Надра и т.д и т.п. ? Я, сознаюсь, держал там свои сбережения. Они ко мне вернулись - а по какому курсу?
НО... Она разбомбила целую кучу банков- аккумуляторов. Почему Беня ее ненавидит? Ну хоть- кто нибудь из Вас это представляет? Она просто не дала нас обобрать до нуля. Б...ь, до чего же Вы тупые овцы. Почему же вас жизнь не учит? Меня тоже..., но я делаю выводы - пока волки в виде Бени во главе государства - мы все овцы в стаде. Как бы мы о себе не думали высоко, какое бы у нас бы не было мнение о себе, и образование - мы все ОВЦЫ, и даже никоим образом не бараны
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Хочу извинится, так уж получилось, сегодня такой день... НО. как Вы жить собираетесь дальше: если только 3 чела реально понимают ситуацию? Ребят, так мы ОВЦЫ?
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Раз дел на сатановскую и рожкову нет, значит зё-команда села на их схемы. В бюджете 2020 укрепления гривны нет, а это значит, что коррупция зё-командой заплонирована на уровне потрошиного попэрэдника. Всё просто. Сейчас вообще всё просто - вся правящая быдло-элита как на ладоне - как голая. А почему как? Очередной король голый! Нами 28 лет правят голые короли - просто казнокрады.
Голосовал за зё и не жалею, ибо сменяемость лучше несменяемости.
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Есть одна проблеммма, имея власть - ОЧЕНЬ хочется её использовать. (сначала во блага людей, затем- во благо как ты это всё понимаешь, затем -во имя себя) Один пример -Пиночет. Но... Таких людей только один. Во, без ансамбля!?
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Не, я думаю они - зё-команда, изначально шли во власть, чтоб её использовать для личного обогащения - 100% ещё не даю, но 85-90% думаю не ошибусь. Как и потрох - мы на Майдане стояли за Украину и народ, а те кто на сцене за собственное обогащение. А нам пора сбиваться в кучу тем - кто идёт во власть творить. Янукович останется в истории предателем и овощем, порошенко - потрошиной гнидой, зё навернака янелохом будет. Пора сбиваться в кучу тем кто хочет войти в историю Светочами.
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Знаете, вы оба в чём-то правы (извиняюсь, что влез в беседу). Но в СН явно виден раскол и перевес не в ту сторону, за которую многие проголосовали. То что голосовали за сменяемость - это факт, а на деле начинается очередной перераздел весомого..
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Ви хоч уявляєте собі ступінь жадібності шайки мародерів,які лишили сотні банків ліцензій,вивели мілліардні капітали,підставили,подали до міжнародних судів,а зараз палять свої ж селянські хатки,фабрикують ось такі ліві позови на себе білих і пухнастих та насміхаються з-за кордону з лоха-українця,якого пограбували курсом долара з 8 до 28грн/дол та зовнішнім боргом з 96 до 127 млрд.долларів?
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Якщо не підготували значить лайно ви,а не гпу.
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Та не посадят их.
Когда из-за санкций посыпался рубль - они поддерживали стабилизацию ру*** (***).
Лично помню как курица рожкова хвалилась что они на пару с главой нацбанка паРаши совместно работают.
Вот отсюда и гривна обвалилась - в т.ч. ушла на поддержание курса ру*** - чтобы экономика напавшей страны не гахнулась.

Так что путен не разрешит их сажать - так же как и Лолиту.
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Вот и всьо. Рябошапка спекся на старте. Еще сегодня утром он заявлял, что все готово, а вечером оказалось, что нифига.

А знаете, что это означает?

Что за чисто рейдерский наезд Коломойского на НБУ Монике уже настучали по голове.
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Там здається 14 листопада місія МВФ мала до України приїхати, поки папери притримали, не хочуть обгадитися перед візитом.
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Ты прям как Гонтарева и ЦН вместе взятые, у первой арестовали и только самого честно человека и профессионала) у второго инсайд накрылся.... ссылка есть, где именно Рябошапка что-то заявляет про Рожкову?
Монике настучали по голове.... кто и шо ему настучали? было опровержение по Писаруку?
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обломали вечернюю дрочку зелебобикам... это бесчеловечно
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Где-то горько заплакал настоящий полковник.
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зебилов снова , - развели как котят . !!
У ГПУ спростували інформацію про підготовку підозр Гонтаревій і Рожковій - Цензор.НЕТ 1560 .
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