 В ГПУ опровергли информацию о подготовке подозрений Гонтаревой и Рожковой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ.
"Информация, распространенная рядом СМИ, о подготовке Генеральной прокуратурой Украины подозрений бывшему председателю Национального банка Украины и первой замглавы НБУ не соответствует действительности.
Соответствующие документы также не поступали в ГПУ от органов досудебного расследования.
Генеральная прокуратура Украины в очередной раз просит средства массовой информации воздержаться от публикации непроверенной информации, распространение которой может нанести ущерб как интересам расследования, так и правам и законным интересам граждан", - говорится в сообщении.
Напомним, по информации источников Цензор.НЕТ, Гонтареву и Рожкову подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: злоупотребление служебным положением (то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины); служебный подлог (то есть совершенная по предварительному сговору группой лиц выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, которые повлекли тяжкие последствия - уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) и умышленное невыполнение должностным лицом постановления суда, вступившего в законную силу (то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины).
НО... Она разбомбила целую кучу банков- аккумуляторов. Почему Беня ее ненавидит? Ну хоть- кто нибудь из Вас это представляет? Она просто не дала нас обобрать до нуля. Б...ь, до чего же Вы тупые овцы. Почему же вас жизнь не учит? Меня тоже..., но я делаю выводы - пока волки в виде Бени во главе государства - мы все овцы в стаде. Как бы мы о себе не думали высоко, какое бы у нас бы не было мнение о себе, и образование - мы все ОВЦЫ, и даже никоим образом не бараны
Голосовал за зё и не жалею, ибо сменяемость лучше несменяемости.
Когда из-за санкций посыпался рубль - они поддерживали стабилизацию ру*** (***).
Лично помню как курица рожкова хвалилась что они на пару с главой нацбанка паРаши совместно работают.
Вот отсюда и гривна обвалилась - в т.ч. ушла на поддержание курса ру*** - чтобы экономика напавшей страны не гахнулась.
Так что путен не разрешит их сажать - так же как и Лолиту.
А знаете, что это означает?
Что за чисто рейдерский наезд Коломойского на НБУ Монике уже настучали по голове.
Монике настучали по голове.... кто и шо ему настучали? было опровержение по Писаруку?
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