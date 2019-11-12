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Все про:МИД (5195) политзаключенные (1360) Сенцов (1078) Пристайко (271)

 Сенцов забрал из МИД режиссерский стул с надписью "Свобода"

Стул простоял в министерстве 4 года, призывая посетителей ведомства задуматься о судьбе политзаключенного режиссера.

Бывший политзаключенный Олег Сенцов побывал в Министерстве иностранных дел Украины, где забрал символический стул. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"4 года в министерстве стоял "стул Сенцова" с надписью "Свобода". Каждый высокий гость имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы по освобождению Олега и побратимов. Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу", - написал Пристайко.

Сенцов забрал из МИД режиссерский стул с надписью Свобода 01

Министр добавил, что встретился также с другими бывшими узниками Кремля.

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"Пожал руку нашим парням, которые выдержали российские тюрьмы и вышли на свободу. Чрезвычайные ощущения. Спасибо, что после освобождения вы взялись за нашу совместную борьбу - ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ! Работаем над свободой для наших вместе!", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства Украины.

Сенцов забрал из МИД режиссерский стул с надписью Свобода 02
Сенцов забрал из МИД режиссерский стул с надписью Свобода 03

Источник: https://censor.net.ua/n3159317
 
 
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Стулу? Вы фетешист как и эта кремлевская консерва голодающая?
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Думаю, теперь любая украинская красавица рада будет выйти за него.Дома как то спокойнее будет.
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Не поспоришь, переезжал границу с рашкой и как будто даже дышать легче становилось. А вообще пусть сам решает парень.
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Свобода - це Freedom.
FreeSentsov - в даному випадку імператив. Можна перевести: "Свободу Сєнцову", "Визволення Сєнцову"...
Нажаль, Пристайко плаває в іноземних мовах...
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