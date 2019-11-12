 Экс-замруководителя ХАЗа будут судить по подозрению в безосновательном заключении договора на 5,5 млн грн, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генпрокуратуры, военная прокуратура Харьковского гарнизона завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении одного из бывших заместителей генерального директора ГП "Харьковский авиационный завод", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром", по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.
По версии следствия, указанное должностное лицо, в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, безосновательно заключило с субъектом хозяйственной деятельности договор страхования имущества государственного предприятия, чем нанесло ущерб на сумму 5,5 млн грн.
После ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Киевский районный суд Харькова.
Зараз всі керівники починають сипатися, бо не мали біля себе толкових юристів.
Тут все дуже просто.
Просто порушення на держ.підприємствах , якщо виходити лише із повідомлень ЗМІ - носять масовий , тотальний характер.
Та я думаю, що ви і самі все добре знаєте.
Вся ця система серйозно прогнила, якби тут було все чисто зі сторони правоохоронних органів, то коло би розірвалося.
У Пашинського - обвинувачення про загальнокримінальний злочин, там захист будується зовсім по іншому..
Якщо вже мова пішла, то справу Пашинського мали би не закривати на стадії підозри, а прогнати ечрез суд та отримати виправдувальний вирок, якщо він невинуватий. От і все. А так - діє строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.
перевіряючі - не судді.
І треба йти в наступ - шукати порушення самих перевіряючих.
Щодо війни - один раз виграєш, на горизонті довго не побачиш тих пройдисвітів. Але треба воля керівництва, такі керівники іноді зустрічаються.
А мало би бути так - прокуратура внесла дані в ЄРДР - знайшли тих перевіряючих, засудили - посадили, Цензор та інші ЗМІ - написали і показали, все - немає вже таких перевіряючих.
Учебник
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Служебная халатность (ст. 367 УК).
https://studbooks.net/60080/pravo/sluzhebnaya_halatnost_367
Информации, пока, - зеро...
Але так можна дійти до абсурду, що будь-який договір не доцільний, ринок пропозиції та попиту Бангладеш , наприклад, не був вивчений і в Китаї все дешевше і можна було сировину возити літаками, бо так швидше, але тракторами надійніше і тд
у меня стойкой ощущение что все эти громкие "дела" не более чем мыльные пузыри. на пустом месте. имитация бурной деятельности по выполнению плана по посадкам.
Это для ублажение зебилов