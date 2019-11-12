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 Экс-замруководителя ХАЗа будут судить по подозрению в безосновательном заключении договора на 5,5 млн грн, - ГПУ

Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей предприятий ГК "Укроборонпром".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генпрокуратуры, военная прокуратура Харьковского гарнизона завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении одного из бывших заместителей генерального директора ГП "Харьковский авиационный завод", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром", по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

По версии следствия, указанное должностное лицо, в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, безосновательно заключило с субъектом хозяйственной деятельности договор страхования имущества государственного предприятия, чем нанесло ущерб на сумму 5,5 млн грн.

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После ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Киевский районный суд Харькова.

Источник: https://censor.net.ua/n3159316
 
 
 Топ комментарии
 
бюджетное предприятие тратит деньги только согласно кошториса который утверждается перед началом года и проходит проверку и подтверждение от КРУ.

у меня стойкой ощущение что все эти громкие "дела" не более чем мыльные пузыри. на пустом месте. имитация бурной деятельности по выполнению плана по посадкам.
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Єдине, що можна сказати із впевненістю - керувати і працювати в Укроборонпромі тепер майже ніхто не захоче.
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якщо була така стаття в фінплані підприємства, то немає ніякого порушення.
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якщо була така стаття в фінплані підприємства, то немає ніякого порушення.
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Єдине, що можна сказати із впевненістю - керувати і працювати в Укроборонпромі тепер майже ніхто не захоче.
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знайдуться бажаючі, якщо оклади будуть, як в Нафтогаз.
Зараз всі керівники починають сипатися, бо не мали біля себе толкових юристів.
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Але таких окладів не буде, а ризик відповідальності набагато перевищує оплату. Це ж сигнал не тільки для керівників. Тому це піприємство знищать.
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а який ризик? роби все правильно, отримуй пристойну платню, керуй поточними справами підприємства - і все буде добре. Да! - збери біля себе невеличку команду спеціалістів, які працюють добросовісно та професійно.
Тут все дуже просто.
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Ризик у тому, що такі справи заводяться завдяки вказівкам політичних опонентів. При зміні влади їм завжди треба планувати втечю, або не працювати.
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нехай заводять, але якщо все працювало нормально - то ніхто нічого не заводить.
Просто порушення на держ.підприємствах , якщо виходити лише із повідомлень ЗМІ - носять масовий , тотальний характер.
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Наскільки мені відомо, то просто шукають порушення для припинення подібних робіт.
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Не все вирішують адвокати. Судді, прокурори,слідчі теж юристи. Найбільш. Незалежний суд був з 2015 року по 2019.
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всі суди виграються не в судах, а до судів. Толковий юрист ще на самому початку угоди шинкує докази і думає, що він скаже в суді, якщо виникне ситуація...І суддя, припертий тими доказами вже має йти по тому правовому коридору, який йому вибудував адвокат.
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Це дуже нервова ситуація для такого керівника та негативний приклад дій для його наступника.
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Тріпають нерви так, що люди звільняються і подібну роботу нема кому виконувати.
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ну то треба керівництву виходити на міністерство.
Та я думаю, що ви і самі все добре знаєте.
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Все робилося, але при цьому припинили виконувати роботу, бо виконавці не отримували зарплатню.
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в таких випадках - треба перекладати відповідальність на вищестоячу організацію - нехай крутяться, інакше для чого вони їдять державні кошти. .
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А там після того теж втікли відповідальні працівники. Думаю, що такі перевірки роблять навмисно для припинення робіт та передачі їх виконавцям, які заплатять відкат.
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відкат - це злочин, передбачений Кримінальним кодексом рано чи пізно але і туди доберуться..
Вся ця система серйозно прогнила, якби тут було все чисто зі сторони правоохоронних органів, то коло би розірвалося.
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Поки сонце зійде, то роса очі виїсть.
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ну таки расскажи своё мнение об аресте Пашинского по ранее закрытому делу без нововыявленных обстоятельств - как толковый юрист
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ну ведь ты написал про припёртого адвокатскими доказательствами судью. в Печерский или Барышевский суды видно запрещено заходить толковым адвокатам
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ви уважно читав, що я написав і зверху статтю, яку ми обговорюємо? мова йде про економічні злочини чи їх відсутність.
У Пашинського - обвинувачення про загальнокримінальний злочин, там захист будується зовсім по іншому..
Якщо вже мова пішла, то справу Пашинського мали би не закривати на стадії підозри, а прогнати ечрез суд та отримати виправдувальний вирок, якщо він невинуватий. От і все. А так - діє строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.
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Адвокат може намагатися довести, що порушень не було. Але особисто я вже бачив як представники нової влади трактують закони, вихоплюючи пункти з контексту статті.
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якщо не вказано , що пункт не кореспондується з іншими пунктами певної статті, тобто немає відсилання, то цей пункт = самостійна норма права.
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У нашому випадку все кореспондувалося, але закон був криво написаний, що часто трапляється. Тому перевіряючі використовують такі випадки для фабрикування порушень.
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дуже абстрактна розмова - треба уважно вивчати ситуацію.
перевіряючі - не судді.
І треба йти в наступ - шукати порушення самих перевіряючих.
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Вірно. Так ми і зробили, хоча це вже війна, яка нам була не потрібна. Саме тому після цього, маючи не дуже високу оплату виконавці робіт відмовилися працювати і робота не була закінчена.
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ну маємо склад злочину - непрофесійні дії перевіряльників призвели до збитків.
Щодо війни - один раз виграєш, на горизонті довго не побачиш тих пройдисвітів. Але треба воля керівництва, такі керівники іноді зустрічаються.
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Так і було, але результат - нема спеціалістів та неможливість виконувати роботи з подібним напрямком. Суд ми виграли і залишилася без грошей та перспектив. Перевіряючи теж звільнилися і кудись втікли. От такі реалії.
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так все в нас і загибається і країна , в цілому, - в стагнації та занепаді. І всім плювати.
А мало би бути так - прокуратура внесла дані в ЄРДР - знайшли тих перевіряючих, засудили - посадили, Цензор та інші ЗМІ - написали і показали, все - немає вже таких перевіряючих.
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Після всього виявилося, що та робота була потрібна. Але головний спеціаліст вже працював на городі у мами в Рівненській області та говорив, що йому від усіх нічого не потрібно, суди його дістали...
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Як визначали, що договір страхування був заключений з порушенням статті 367?
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Кримiнальне право
Учебник
...
Служебная халатность (ст. 367 УК).
https://studbooks.net/60080/pravo/sluzhebnaya_halatnost_367

Информации, пока, - зеро...
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Про саму статтю зрозуміло, а от у чому порушення не написали.
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Там не сама статья, а пояснения по ней с примерами...
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Прочитав, але цю статтю можна застосувати суб'єктивно, тобто різні юристи побачать це по різному.
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а дуже просто: фінансовий план підприємства.
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Це лише один із факторів, який визначає доцільність заключення договору.
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я згідний.
Але так можна дійти до абсурду, що будь-який договір не доцільний, ринок пропозиції та попиту Бангладеш , наприклад, не був вивчений і в Китаї все дешевше і можна було сировину возити літаками, бо так швидше, але тракторами надійніше і тд
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бюджетное предприятие тратит деньги только согласно кошториса который утверждается перед началом года и проходит проверку и подтверждение от КРУ.

у меня стойкой ощущение что все эти громкие "дела" не более чем мыльные пузыри. на пустом месте. имитация бурной деятельности по выполнению плана по посадкам.
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поправка. не КРУ подтверждает - казначейство. КРУ по итогам каждого года проверяет
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да все это шутки из 95к, как новость чуть выше - В ГПУ опровергли информацию о подготовке подозрений Гонтаревой и Рожковой
Это для ублажение зебилов Ексзаступника керівника ХАЗу судитимуть за підозрою у безпідставному укладенні договору на 5,5 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5863
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