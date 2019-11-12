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 Политика Украины
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Все про:таможня (1529) Хорошковский (731) Нефьодов (138)

 Нефьодов утверждает, что не консультируется с Хорошковским

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов опроверг сообщение о том, что он якобы консультируется с экс-главой СБУ и вице-премьером времен Януковича Валерием Хорошковским.

Об этом он заявил в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Нефьодов отметил, что уважает людей, которые работали на таможне до него (не уточняя, кого именно), и не хочет "красить всех черной краской", но консультаций от них не получает.

"Я точно не консультируюсь со старыми руководителями таможни, хотя я со многими из них пообщался, и пообщался с некоторыми пенсионерами, которые возглавляли таможню, или работали на таможне. Я считаю, что в этом нет какого-то компромата или чего-то зазорного, потому что первый шаг любого руководителя, куда бы, например, меня судьба не занесла, желательно спросить людей, которые были до тебя, хотя бы, что там было", — сказал глава таможни.

Он отметил, что это ни в коем случае не означает, что опыт этих людей надо использовать.

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"Это было бы просто смешно, потому что эти люди являются причиной проблем, которые есть сейчас, а не решением этих проблем", — резюмировал Нефьодов.

Ранее о том, что Хорошковский якобы консультирует нынешнюю власть по вопросам таможни, заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

Источник: https://censor.net.ua/n3159315
 
 
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Та звичайно ж , не Нефьодову він потрібний - кресло Хорошковьского у ОПі
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то взялся всех увольнять, то с главным замутчиком чирикает... конечно он ничто не обсуждает, просто выполняет указания
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Яременко сначала тоже утверждал, что специально с проститутками переписывался ....
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