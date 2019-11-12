 Нефьодов утверждает, что не консультируется с Хорошковским

Об этом он заявил в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Нефьодов отметил, что уважает людей, которые работали на таможне до него (не уточняя, кого именно), и не хочет "красить всех черной краской", но консультаций от них не получает.

"Я точно не консультируюсь со старыми руководителями таможни, хотя я со многими из них пообщался, и пообщался с некоторыми пенсионерами, которые возглавляли таможню, или работали на таможне. Я считаю, что в этом нет какого-то компромата или чего-то зазорного, потому что первый шаг любого руководителя, куда бы, например, меня судьба не занесла, желательно спросить людей, которые были до тебя, хотя бы, что там было", — сказал глава таможни.

Он отметил, что это ни в коем случае не означает, что опыт этих людей надо использовать.

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"Это было бы просто смешно, потому что эти люди являются причиной проблем, которые есть сейчас, а не решением этих проблем", — резюмировал Нефьодов.

Ранее о том, что Хорошковский якобы консультирует нынешнюю власть по вопросам таможни, заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.