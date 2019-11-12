 Останки украинского воина Романа Диллера, погибшего под Иловайском в 2014 г, перезахоронили на Полтавщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Решетиловской районной государственной администрации,

Роман Диллер. 24.04.1979 года рождения, уроженец села Семиозерное Кустанайской области (Казахстан), старший сержант, командир миномета минометной батареи 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 29 августа 2014 под время боя с российскими войсками у деревни Червоносельское Донецкой области, когда украинская колонна пыталась прорваться из Иловайского котла.

По свидетельству очевидца, Роман погиб рядом с машиной, в которой ехал, не доезжая до села Червоносельское.

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3 сентября 2014 тело Романа Диллера вместе с телами 96 других погибших в Иловайскому котле было привезено в днепропетровский морг. Был сначала похоронен на Аллее Героев Краснопольского кладбища в Днепре (участок № 79, захоронения № 6945) Впоследствии идентифицирован на основании тестов ДНК.

Роман Диллер закончил Решетиловскую СОШ, Решетиловское профессионально-техническое училище № 52, получил профессию тракториста-машиниста широкого профиля, слесаря-ремонтника, водителя автомобиля После армейской службы работал в сельском хозяйстве. Был призван по мобилизации 31 июля 2014. После десятидневной подготовки в воинской части поселка Черкасское Днепропетровской области, 11 августа, в составе 93-й ОМБр попал в село Грабское Донецкой области.

Каждый день утром и вечером звонил родным. Последний разговор с женой Илоной состоялся утром 29 августа.

Впоследствии к жене приехали три побратима Романа, которые служили с ним, сообщили, что Роман погиб, спасая раненого товарища, когда выходили из окружения. Но подтверждающих фактов долго никто не мог установить. Было много версий: одни говорили, что он якобы попал в плен и находится в г. Снежное, другие - пропавший без вести.

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После нескольких месяцев поисков генетическая экспертиза показала совпадение.

Роман Диллер был похоронен 3 сентября 2014 году на аллее Героев Краснопольского кладбища в Днепре под номером 633 вместе с другими 96 погибшим защитниками.

Указом Президента Украины № 9/2016 от 16 января 2016 за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

6 декабря 2017, по случаю Дня Вооруженных сил Украины в Решетиловке на здании Решетиловской гимназии имени И. Л. Олейника открыли мемориальную доску Роману Диллеру.

У него остались родители, жена и сын.