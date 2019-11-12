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Все про:минирование (864) ранение (2247) 128 отдельная горно-пехотная бригада (52) операция Объединенных сил (1788)

 Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице. ФОТО (обновлено)

Полковник Коростелев ранен, его доставили в госпиталь и оказывают помощь. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Командир 128 отдельной горно-пехотной бригады полковник Евгений Коростелев подорвался на мине, сообщает Цензор.НЕТ.

Подрыв произошел при обходе передовых позиций бригады в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.

Коростелева доставили в госпиталь, ему оказывают помощь. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли из ПТУРА машину 128 ОГШБр у Новогнатовки: ранены 4 бойца. ФОТОрепортаж

Позже главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил подробности происшествия на своей странице в Facebook.

"12 ноября комбриг 128-й бригады Евгений Коростелев проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое Донецкой области. Полковник Коростелев в составе небольшой группы военнослужащих направлялся из одного взводного опорного пункта в другой, передвигались по переднему краю.

Примерно в 16.00 во время движения раздался взрыв. В результате подрыва на мине ранены были двое - комбриг и младший сержант, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу", - написал он.

Как отметил Бутусов, Коростелев получил тяжелые ранения обеих ног (характер подрыва указывает на минно-взрывную травму): "Врачи прилагают все усилия..."

Также журналист опубликовал фото Евгения Коростелева, сделанное Александром Клименко всего два дня назад в зоне разведения войск Богдановка - Петровское. Участок в зоне ответственности его бригады.

Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице 01

Также Бутусов добавил, что Коростелев ранее был командиром бригадной артиллерийской группы 25-й воздушно-десантной бригады и был назначен на должность комбрига всего два месяца назад.

Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице 02
Фото: Клименко А.

Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице 03

Источник: https://censor.net.ua/n3159313
 
 
 Топ комментарии
 
Пане полковнику,тримайтесь! Виздоровлюйте!! Закарпаття молиться за Ваше одужання.
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МИР, с ублюдками, ЗЕДИБИЛІ, вам в ад
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Стабильное- значит выздоровеет. А не оторвало ничего- руку, ногу?
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В районе Докуча сепары обстреляли позиции 128 из АГС. Ранен комбриг и 3 офицера. Комбриг тяжелый.
Штаб брешет о подрыве на неизвестном предмете. Мол не сепары виноваты (это же после такого придется разведение остановить) а на неизвестный предмет наехали.
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Рассмешили. Штаб сделал ОФИЦИАЛЬНОЕ заяление. А по-Вашему- штаб- это машина для освещения собственных войск?
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россия сделала официальное заявление, что ихтамнет. вы обязаны верить!
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Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні - Цензор.НЕТ 8329

Треба шукати інформацію по соцмережах, може, хтось скаже правду.
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Схоже, що саме так, бо підозрілим є підрив при обході своїх позицій, якщо б знати точно які саме поранення, бо АГС від міни дуже відрізняється.
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Пане полковнику,тримайтесь! Виздоровлюйте!! Закарпаття молиться за Ваше одужання.
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Одужання воїну України!!! Смерть расіянським окупантам!!!!
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Чому ЦН не надав посилання на джерело інформації ?

Одуження комбригу та іншим пораненим !!!
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"Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице." А в это время "НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов директора департамента ОП Кондзелю". Эти две новости, идущие рядом, символичны
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у каждого своя война , у кого за существование страны , а у кого за деньги во время войны !
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..ну не знаю.. у Бусинки-Вошьдя в "коломойшиной Тесле" сухо, тепло и никто не стреляет..
походу проблемы только у "воинствующего меньшинства" (засланец Сивоха)
зебилы, вы продолжаете это делать вместе, с вашим Гидрантом "с низкой социальной ответственностью"
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Нічого нового, ДРГ з давніх-давен займаються мінуваннями на шляхах переміщення військових. Звичайна тактика, яка напрацьована ще, до виникнення самих мін. Віками ставилися ловушки, віками бійці вдивлялися в землю під час руху.
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Підозрілим є підрив при обході саме своїх позицій, вони що, зовсім не контролюються, невже ДРГ підійшло впритул і спокійно діяла, маю сумнів, якщо б знати точно які саме поранення, бо АГС від міни дуже відрізняється.
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там не має суцільної лінії оборони, а стоять опорні пункти в кращому випадку взвод підсилений парою БТРів. Другий опорник в межах прямої видимості зліва, а третій справа, між ними наші шастають до сєпарів, а сєпари до нас. До того ж, опорник, як правило не суцільний, а має рознесені вогневі позиції, які захищають відділення, а іноді й вогневі групи чоловіка по чотири. Ото десь між цими точками і сталася халепа.
Як правило свої стежки не мінують, а мінують підходи до стежок аби ворог не зміг влаштувати пастку. Ворог же навпаки намагається зняти міни на підходах до стежок і встановити на стежці. В окремих випадках, можуть і свої мінувати стежку, але тоді б полковника супроводжував сапер, який і ставив пастки на стежці.
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Так воювать нельзя. Когда уже формуляры минных полей по людски будут делать...
Воину выздоровления.
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думаєте, кацапи будуть передавати де їх ДРГ поставили міни на нашій території? Чи пропонуєте передавати кацапам плани мінування нашими групами?
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Настоящий полковник. Выздоравливай быстрее.
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Пошлите эту заметку продажному маланскому клоуну.
Пусть возбудится и пошире раздвинет ножки перед ******.
Господи, за что Ты так наказал нашу страну!!!
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За то что народ очень много смотрит брехливый телевизор.
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А хозяева телевизора - неукраинские гешефтмахеры. Все объясняется просто...
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Ну почему же ? Медведчук - гражданин Украины. Равно как и Коломойский. Правда, их деятельность является антигосударственной пропагандой. Однако СБУ этого "не замечает".
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Не по паспорту - по крови и менталитету.
Есть люди, для которых наша страна - не Родина, а гешефт.
А родина у них - в совсем другом месте.
И они сразу туда сбегают в случае опасности...
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Гройсман тоже еврей. Построил железную дорогу в Борисполь, в 20 раз дешевле китайского проекта. Лично объезжал аптеки и проверял наличие лекарств по списку, субсидируемому правительством.
Может, не в национальности дело ?
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О, знакомая песня...
Он просто таки да умный. Поэтому его вычислят позже...
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Ты так и не сказал: в чём ты его обвиняешь ? Что он сделал плохого для Украины ?
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Я говорю не о личностях, а о тенденции - власть, экономика, пресса - в руках неукраинцев.
Кстати - все годы независимости.
Те "типа украинцы", что были при власти - очевидные подстилки сами знаете кого.
Все происходящее сегодня - результат этого процесса.
А что касается Гроси - нет людей здоровых, есть недообследованные...
п.с.
Вы таки да верите, что дитя винницкого базара - совсем не...)))???
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янукодла не єврей. азіров - не єврей! Але те що вони жиди, це точно! Справа не в національності. У травні 2014, одним з перших в зоні бойових дій загинув боєць Дніпра, єврей Олег Ейсмант. Так що, національність тут ні до чого.
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Національність справді ні до чого - справа в еффективності нації.
Москалі що не роблять - виходить автомат Калашнікова.
Українці як не обирають - у владі чи хитродупі. чи їх сателіти.
Доречі, у перших рядах супротивників Зебіла - хто? Отож...
Тому Ваші аргументи насправді дуже шкідливі,
Бо подовжують це нескінченне володорювання неукраїнців.
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щоб прийшов до влади Українець, він має хочаб з"явитися в нас, та заявити про своє існування народові. Хто на Вашу думку такий є в нас? Мені на думку щось жодне прізвище не спадає.
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може тому що нашим людям подобається пристосовуватись до когось? Спочатку треба виховати себе, націю, потім вже мріяти про національного лідера. В нас геть не так, всі часи, багато сторіч. Ми скубемося між собою за якихось сумнівних "лідерів", на форумах та в реальному житті, але при цьому, жоден з нас не бачить жодного гідного кандидата, тим більше з відповідною нашою, тобто, національністю. Справа в нас самих, а не в тих, хто вдерається в решті решт у владне крісло.
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Для того, аби з'явився такий Українець,
Треба, щоб критична маса засобів масової інформації була у руках Українців.
Бо саме ЗМІ формують Лідерів.
А що ми маємо зараз? Отож.
п.с.
Українці, що можуть повести Нацюю за собою - є.
Вони на фронті та у шпиталях.
Але розповідати про них - не кошерно...
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вибачте, але мені не зрозуміло, до кого Ви в решті решт апелюєте. До самого себе? Бо Ви ж представник цього народу, так само, як і я, так само, як і міліони інших громадян. Дорослішати треба нам усім. От і весь висновок. імхо .. Я вже другий рік не дивлюсь ТВ, але без ЗМІ, погодьтесь, не можна обійтись в наш час, події настільки бурхливо відбуваються, що встежити особисто за їх ходом, тобто, на власні очі, просто фізично не можливо. І не можливо примусити журналістів/власників каналів/ведучих залишатися нейтральними під час подачи новин/подій. Як пересічна людина може уникнути впливу на його свідомість чийогось ставлення до події? Звісно, цим завжди користувались, і завжди будуть користуватись ті, хто хоче формувати думку суспільства. І це будь хто, - держава (точніше її тимчасове керівництво), олігархи, (власники каналів), та і будь які зацікавлені особи. Реальність така, що ми назавжди залишимось заручниками власної цікавості, бажання бути в курсі подій.
З приводу "є лідери, і вони на фронті", це навіть не обговорюється!! Згоден на 10000 %. Але, є така прикрість, і вона цілком реальна та небезпечна, не всі, хто на війні став/є героєм, може керувати 40 міліонами громадян. Не всі Герої дотягують освітою, рівнем інтелекту, досвідом, іноді і просто життєвим, до рівня керівника великої держави. Я особисто проти влади дилетантів, бо недосвідченістю можна наробити помилок значно більше ніж свідомо. Замкнене коло, принаймні, на даний час. Такою я бачу зараз кризу національного лідерства в Україні. Останні 25 років, до речі. Але не наполягаю на своїх висновках, бо це моє власне ставлення/розуміння цього явища.
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Я апелюю до кожного Українця.
Нам треба:
1. Позбавити хитродупих доступу до контролю над пресою (а також- владою та економікою).
2. Виявити і назвати всіх найзатятиших повій хитродупих - і також позбавити їх преференцій.
Зробити демократично не вийде, але ж - війна...
3. Дати змогу проявити себе Українцям-фронтовикам.
Так, буде багато помилок і невдач, але це краще. аніж роками бути суб'єктами чужинскьких гешефтів.
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за останні 5 років в мене склалось враження, що не доросли ми ще до такого.. Як Нація - не доросли. Коли в країні 70 відсотків намагаються усіляко принизити та зачепити українських воїнів, чи то побити їх, чи то просто не помічають взагалі іхнього існування, ніби то ті воїни не їх захищали/захищають та віддавали свої життя впродовж майже шести років, то хто ж буде "позбавляти", "виявляти", і в решті решт обирати чи призначати тих українців-фронтовиків. Ваші мрії безперечно гарні, гідні, та безумовно, - патріотичні. Але, дивлячись на якісний склад нашого суспільства, вважаю - нереальні. (( І це безмежно прикро.
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бути громадянином, не обов"язково бути Українцем. Ці паскуди НЕ Українці !
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Возле Докучаевска русиянцы обстреляли позиции 128 из АГС. Ранен комбриг и 3 офицера. Комбриг тяжелый.
Штаб брешет о подрыве на неизвестном предмете. Не терористы виноваты а на неизвестный предмет наехали.
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Да, скоро скажут на шкурке от банана поскользнулся...
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Жека Коростелев, этот герой учился в ВСФ при ХГТУСиА? Кто знает, напишите....
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Вот фото наших ребят. Возможно - Коростылева.
А Зебил с его кодлой сейчас готовятся дерибанить украинскую землю.
Которую эти ребята защищают ценой своей крови и жизни...
https://uainfo.org/blognews/1573633747-treba-miritisya-***********-bilshosti-slid-pobachiti-tse-.html

Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні - Цензор.НЕТ 8874
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Оце справжній КОМБРИГ !! Разом з підлеглими - на самісінькому передку.
Одужуй, Друже !! Молимось за Тебе !
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Немає там мін від яких можна вижити,можливо ргд5,або вог,але добре,що живий,виздоровлюй комбриг.
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протипіхотні міни давно вже роблять розміром з банку паштету. Головна задача ********* озброєння не вбити, а нанести поранення. Вбили людину та й вбили, а пораненого треба виносити з поля, а це мінус два здорових бійця в дії. Тоді лікування та мат забезпечення на реабілітацію...
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Наши ребята гибнут и калечатся на фронте,
А это время назначен начальник самой "вкусной" одесской таможни.
Знакомтесь - Женечка Ходис. Родился в Твери (паРаша), окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Нахимова в Севастополе.
И шо характерно - совсем таки да не похож.... Ценнейший кадр!
Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні - Цензор.НЕТ 645
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КОМБРИГ ГЕРОЙ !!!! такие командиры БУДУЩЕЕ нашей страны !!! СЛАВА войнам Украины !!!
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\\ В результате подрыва на мине ранены были двое - комбриг и младший сержант, который его сопровождал.\\
Какое состояние у младшего сержанта, который сопровождал комбрига?
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ФРОНТОВИКИ , судьба Украины в ваших руках !!!! надежды больше нет , кроме вас ((((ВЫ спасли страну , ею Вам и руководить !!! это справедливо !!!!
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По обстрелам ситуация очень плачевная. Если раненые стали поступать в Киев, это говорит о том, что в Днепре и в Харькове госпиталя полные.
Киевский военный госпиталь идет третьим. Потом идет Одесса, потом - Львов. Раз везут в Киев, значит, в Харькове и в Днепре мест уже нет.
Из этого можно сделать вывод о количестве раненых по всей линии разграничения.
Почему о потерях не сообщается? Потому что разведение сил нужно сделать любой ценой. По заявлениям президента и его Офиса, там перемирие. По его словам, «там иногда постреливают». «Иногда постреливают», а потом в Киеве приземляется борт с тяжелыми ранеными.А ***** путину сейчас встреча не нужна, не нужны какие-либо положительные эмоции, связанные с Украиной.... тупой Зеленский очень много наобещал ***** путину в телефонной беседе.
Но Пуйло сегодня не заинтересован в этой встрече, в перемирии. Сейчас время играет на РФ. Поэтому путин выдвигает все новые и новые условия.
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