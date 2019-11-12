 Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице. ФОТО (обновлено)

Командир 128 отдельной горно-пехотной бригады полковник Евгений Коростелев подорвался на мине, сообщает Цензор.НЕТ.
Подрыв произошел при обходе передовых позиций бригады в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.
Коростелева доставили в госпиталь, ему оказывают помощь. Его состояние медики оценивают как стабильное.
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Позже главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил подробности происшествия на своей странице в Facebook.
"12 ноября комбриг 128-й бригады Евгений Коростелев проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое Донецкой области. Полковник Коростелев в составе небольшой группы военнослужащих направлялся из одного взводного опорного пункта в другой, передвигались по переднему краю.
Примерно в 16.00 во время движения раздался взрыв. В результате подрыва на мине ранены были двое - комбриг и младший сержант, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу", - написал он.
Как отметил Бутусов, Коростелев получил тяжелые ранения обеих ног (характер подрыва указывает на минно-взрывную травму): "Врачи прилагают все усилия..."
Также журналист опубликовал фото Евгения Коростелева, сделанное Александром Клименко всего два дня назад в зоне разведения войск Богдановка - Петровское. Участок в зоне ответственности его бригады.
Также Бутусов добавил, что Коростелев ранее был командиром бригадной артиллерийской группы 25-й воздушно-десантной бригады и был назначен на должность комбрига всего два месяца назад.
Штаб брешет о подрыве на неизвестном предмете. Мол не сепары виноваты (это же после такого придется разведение остановить) а на неизвестный предмет наехали.
Треба шукати інформацію по соцмережах, може, хтось скаже правду.
Одуження комбригу та іншим пораненим !!!
походу проблемы только у "воинствующего меньшинства" (засланец Сивоха)
зебилы, вы продолжаете это делать вместе, с вашим Гидрантом "с низкой социальной ответственностью"
Як правило свої стежки не мінують, а мінують підходи до стежок аби ворог не зміг влаштувати пастку. Ворог же навпаки намагається зняти міни на підходах до стежок і встановити на стежці. В окремих випадках, можуть і свої мінувати стежку, але тоді б полковника супроводжував сапер, який і ставив пастки на стежці.
Воину выздоровления.
Пусть возбудится и пошире раздвинет ножки перед ******.
Господи, за что Ты так наказал нашу страну!!!
Есть люди, для которых наша страна - не Родина, а гешефт.
А родина у них - в совсем другом месте.
И они сразу туда сбегают в случае опасности...
Может, не в национальности дело ?
Он просто таки да умный. Поэтому его вычислят позже...
Кстати - все годы независимости.
Те "типа украинцы", что были при власти - очевидные подстилки сами знаете кого.
Все происходящее сегодня - результат этого процесса.
А что касается Гроси - нет людей здоровых, есть недообследованные...
п.с.
Вы таки да верите, что дитя винницкого базара - совсем не...)))???
Москалі що не роблять - виходить автомат Калашнікова.
Українці як не обирають - у владі чи хитродупі. чи їх сателіти.
Доречі, у перших рядах супротивників Зебіла - хто? Отож...
Тому Ваші аргументи насправді дуже шкідливі,
Бо подовжують це нескінченне володорювання неукраїнців.
Треба, щоб критична маса засобів масової інформації була у руках Українців.
Бо саме ЗМІ формують Лідерів.
А що ми маємо зараз? Отож.
п.с.
Українці, що можуть повести Нацюю за собою - є.
Вони на фронті та у шпиталях.
Але розповідати про них - не кошерно...
З приводу "є лідери, і вони на фронті", це навіть не обговорюється!! Згоден на 10000 %. Але, є така прикрість, і вона цілком реальна та небезпечна, не всі, хто на війні став/є героєм, може керувати 40 міліонами громадян. Не всі Герої дотягують освітою, рівнем інтелекту, досвідом, іноді і просто життєвим, до рівня керівника великої держави. Я особисто проти влади дилетантів, бо недосвідченістю можна наробити помилок значно більше ніж свідомо. Замкнене коло, принаймні, на даний час. Такою я бачу зараз кризу національного лідерства в Україні. Останні 25 років, до речі. Але не наполягаю на своїх висновках, бо це моє власне ставлення/розуміння цього явища.
Нам треба:
1. Позбавити хитродупих доступу до контролю над пресою (а також- владою та економікою).
2. Виявити і назвати всіх найзатятиших повій хитродупих - і також позбавити їх преференцій.
Зробити демократично не вийде, але ж - війна...
3. Дати змогу проявити себе Українцям-фронтовикам.
Так, буде багато помилок і невдач, але це краще. аніж роками бути суб'єктами чужинскьких гешефтів.
Штаб брешет о подрыве на неизвестном предмете. Не терористы виноваты а на неизвестный предмет наехали.
А Зебил с его кодлой сейчас готовятся дерибанить украинскую землю.
Которую эти ребята защищают ценой своей крови и жизни...
https://uainfo.org/blognews/1573633747-treba-miritisya-***********-bilshosti-slid-pobachiti-tse-.html
Одужуй, Друже !! Молимось за Тебе !
А это время назначен начальник самой "вкусной" одесской таможни.
Знакомтесь - Женечка Ходис. Родился в Твери (паРаша), окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Нахимова в Севастополе.
И шо характерно - совсем таки да не похож.... Ценнейший кадр!
Какое состояние у младшего сержанта, который сопровождал комбрига?
Киевский военный госпиталь идет третьим. Потом идет Одесса, потом - Львов. Раз везут в Киев, значит, в Харькове и в Днепре мест уже нет.
Из этого можно сделать вывод о количестве раненых по всей линии разграничения.
Почему о потерях не сообщается? Потому что разведение сил нужно сделать любой ценой. По заявлениям президента и его Офиса, там перемирие. По его словам, «там иногда постреливают». «Иногда постреливают», а потом в Киеве приземляется борт с тяжелыми ранеными.А ***** путину сейчас встреча не нужна, не нужны какие-либо положительные эмоции, связанные с Украиной.... тупой Зеленский очень много наобещал ***** путину в телефонной беседе.
Но Пуйло сегодня не заинтересован в этой встрече, в перемирии. Сейчас время играет на РФ. Поэтому путин выдвигает все новые и новые условия.