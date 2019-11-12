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 Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице

Полковник Коростелев ранен, его доставили в госпиталь и оказывают помощь. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Командир 128 отдельной горно-пехотной бригады полковник Евгений Коростелев подорвался на мине, сообщает Цензор.НЕТ.

Подрыв произошел при обходе передовых позиций бригады в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.

Коростелева доставили в госпиталь, ему оказывают помощь. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли из ПТУРА машину 128 ОГШБр у Новогнатовки: ранены 4 бойца. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3159313
 
 
 Топ комментарии
 
МИР, с ублюдками, ЗЕДИБИЛІ, вам в ад
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одужання обом пораненим!
тримайтеся, пане полковнику!!!
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Росія має історію про свого Єрмака -з Сибіру , який підкоряв зі своїми військами татарські землі, присвячуючи свої перемоги царю Івану Грозному, покладаючи у боях тисячі своїх вояк. Після останніх зухвалих його перемог Іван Грозний нагородив його двома кольчугами , одна з яких мала історичну вагу, належала князю Шуйському. Єрмак одягнув з пошаною до Івана Гозного їх обидві й носив, не знімаючи. Так й загинув під тягарем цих кольчуг , коли намагався пораненим втекти Іртишем від наступаючих татарських військ.
Хто у нашій історіїї ЦАР російський, й кому прислужується сьогоднішній Єрмак , який йде по трупах воїнів українських, й чиї землі сьогодні він хоче здати московькому Царю?
PS Доречі ,тіло того Єрмака виловили татари й поховали невшановано поза межами свого кладовища .
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Написав не даремно - бо усім видомо, як Х...уйло поважає істричні паралелі , вставляючи в них саме себе.
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ПНХ черт
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да не просто подорваться полковнику на мине это жесть
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Бойовому - легко. Бойовий генерал Кульсицький загинув зі своїми бійцями. І погано, що не вказують прізвища, звання і посади бойових офіцерів, які загинули і отримали поранення. Не всі офіцери ховаються в тилу. І добре, коли попри важкі поранення повертаються на службу, як Гордійчук, який обороняв Савур-могилу.
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да не рома солдатофону легко но не полковнику
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На мусорку завезли свежие персики. ЗЕбильно-ватная мокша SmackDown Zone торопись!
Аромат свалки - придает кацапскому лакомству, ***** какой оттенок)))) Вы скоро ваще жрать не смогут из холодильника, тока через городскую помойку)))))
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Придурок, хочешь продолжения войны, вперед в окопы, а я хочу побыстрее увидеть мирную Украину.
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хочешь пригласить своих мышебраттев в Украину...?
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Я в Украине, и горжусь свой страной, в отличие от тебя.
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Говорят ты таджик и ты завезен в Украину из *********, сейчас работаешь в такси, и топишь за то, чтобы как можно быстрее Украины вошла в состав *********. Это правдивая информация?
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он моника на окружной, это всем известно Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні - Цензор.НЕТ 4308 Мы же ближе к Европе , а там не без уродов
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***** мать таджичку в рот ****, а потом в жопу. То есть наоборот - сначала в жопу, а потом в рот, чтобы ее же собственным говном с *** и накормить.

Как мне известно - это лучший комплимент для любого кацапа. Видишь, насколько я дружелюбен с разными российскими ******** типа Ринат Амедов?
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Кто это мы, украинцы и лугандонцы, что то не понял вопрос.
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тебя, шалава, пусть этот вопрос не колышит, главное что бы платили по прейскуранту
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одужання обом пораненим!
тримайтеся, пане полковнику!!!
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Ай как не осторожно. Ето случайно не тот который хотел линию фронта откуда отступили наши войска соняшныком засадить?
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Ты не прав, в этой новости, юмор не уместен.
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Говорят ты местный ватник таксист таджик из-за поребрика. Это правда?
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Серъезно, если бы ты не сказал, то я бы этого не знал, вы соевые такие смешные, вам только клоунами в цирке выступать, а не за компом сидеть и строчить.
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так ты строчун? А чего стесняешься? Ты же , типа, ЗА Европу
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Извини, я тебя ***** пошлю, потому шо мокшанской ваты сегодня перебор, а я хочу лечь спать пораньше, и не следить, как очередной таджикский павиан по вольеру скачет и кидается говном. Тем более что у тебя соцкап как у вши. Свинособака, ты понимаешь, что такое соцкап?
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горіти в аду таким "острословам"- й вони вже сидять на сковорідці
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ЗЕленский должен ответить за все смерти украинских солдат!
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а ты уверен ???/ тогда порох за 10 тыс умерших Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні - Цензор.НЕТ 447
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Слушай кацап ПНХ
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Тебе слабо признать, что ты ватный даун и желаешь смерти Украине? Будь гнилозубым мужиком до конца - признай это...
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послушай меня у пороха было 5 лет разрулить ситуацию а воз и ны не там......так что ПНХ
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Шутейная такая, ******** кацапоистория, где века двигаются по страницам учебника в произвольном порядке. Еще раз, для слепотупых - SmackDown Zone, крути педали, мокшанская рачина. Не спи
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Вот чесно я желаю что бы провели аудит прошлой власти на предмет соблюдения законов. Нарушил за граты Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні - Цензор.НЕТ 7353
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ты уверен???? А порох тогда за 10 тыс умерших Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні - Цензор.НЕТ 3562 Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні - Цензор.НЕТ 7918
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Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

Жданов По обстрелам ситуация очень плачевная. Если раненые стали поступать в Киев, это говорит о том, что в Днепре и в Харькове госпиталя полные. Киевский военный госпиталь идет третьим. Потом идет Одесса, потом -Львов. Раз везут в Киев, значит, в Харькове и в Днепре мест уже нет
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Плохо что нет сайта, где в реальном времени не пишут, что происходит на Донбассе на линиях прикосновения. Может там ожесточенные бои идут, а мы не зная думаем, что там все тихо и спокойно.
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Прокинься.
Зараз турборежимники почали працювати над введенням цензури.
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Дело в том что эта ЗЕ леная поросль вообще отрезала инфо чтоб манипулировать разведением и сдачей территорий это страшные люди циничные и без моральные это в СМИ они пушистые
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100% спецоперация Кремля. Закладывали засланные козачки в ряды ВСУ.
Завтра ждем ответку - взрыв завода , истрибителя или подлодки России.Запрос отправлен на Небо.
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Олександр Дедюхін
Господь завещал не бояться и не ныть, ведь Он победил мир. Единственное абсолютное условие победы - это вера. Я знаю что здесь далеко не все верующие прихожане ПЦУ. Но вера - это понятие более широкое, главное чтобы объект нашей веры был не гнилым бездарным ничтожным идолом в сферическом термосе, утыканном эбонитовыми палочками поклонения русскому миру и лизоблюдства перед кадыровыми да пуйлами.
Мы все верим в Украину, мне, например, это гораздо легче делать, ибо я примерно представляю то, что задумал про нас Бог, Который, напоминаю, говорил, что ныть и бояться - это нехорошо.
Еще Он завещал не сраться между собой, особенно перед лицом внешнего врага. Ибо внутренние срачи ослабляют веру и туманят мечту. Он говорит нам не расслабляться, бодрствовать и молиться, ибо враги наши, аки трусливые шакалы бродят окрест и стараются схватить обиженных да плачущих, глотающих слезы обиды.
Нам всем хочется мира, благоденствия, уюта, тихой радости и на морько. Чтобы всегда было у кого спрятаться в кожушке за пазухой и, скрестив руки на груди, отвечать на любые неприятности: «А я в домике!»
Но понимаете, Господь, Который завещал ничего не бояться, не ныть, быть вместе, не сраться, бодрствовать, еще и сказал нам, что Царствие Небесное, как и домик, нужно добывать в поте лица, ибо мир во зле.
Бог обязательно помогает тем, кто идет, трудится, не боится, не срется с ближним и не ноет. Вера таких людей актуализируется и действует, переставляет горы и, рано или поздно, топит в термосе всех своих противников.»
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Комбриг,выздоравливай,сможешь,возвращайся в строй и будь осторожней. Спасибо за мир за твоей спиной-в Украине. Низкий тебе поклон.
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