 Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице

Командир 128 отдельной горно-пехотной бригады полковник Евгений Коростелев подорвался на мине, сообщает Цензор.НЕТ.

Подрыв произошел при обходе передовых позиций бригады в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.

Коростелева доставили в госпиталь, ему оказывают помощь. Его состояние медики оценивают как стабильное.

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