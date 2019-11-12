 НАБУ подтвердило задержание чиновницы Кондзели из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки

Информация Цензор.НЕТ о задержании чиновницы офиса президента Светланы Кондзели, подтверждена официальным сообщением НАБУ.
В сообщении антикоррупционного органа отмечается: "В результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долл. США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
Руководительницу одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, ее сообщницу - экс-заместителя Министра культуры Украины (2011 г.) - и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США.
Лица задержаны в соответствии с ст.208 УПК Украины. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщения о подозрении.
Примечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".
Обовязково, в найкоротші строки, треба добратися і до тих, хто організує і фінансує пропагандисські диверсії проти України на тролефермі, встановити і притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних порохоботів.
Обовязково, в найкоротші строки, треба добратися і до тих, хто організує і фінансує пропагандисські диверсії проти України на тролефермі, встановити і притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних порохоботів.
Зря стараешься "пєрєпєлітца".
зе-лупу тебе на воротник
https://minfin.com.ua/2019/11/10/39662843/
Это конечно плохо, я правильно понимаю, порохоботы?
Это конечно плохо, что из офиса президента. Но ведь это совсем не та реакция того президента, когда поймали его бриллиантовых прокуроров! Тут, похоже, нет вообще никакой реакции и это хорошо, ибо вмешаться - только выпачкаться.
Или Голобородько ****** опять?
Там же не за дякую вирішують кадрові питання.