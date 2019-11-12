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Все про:НАБУ (2949) взятка (4773) Офис Президента (151)

 НАБУ подтвердило задержание чиновницы Кондзели из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки

12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили и задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды участников организованной преступной группы, среди которых - сотрудница Офиса Президента Украины.

Информация Цензор.НЕТ о задержании чиновницы офиса президента Светланы Кондзели, подтверждена официальным сообщением НАБУ.

В сообщении антикоррупционного органа отмечается: "В результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долл. США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

Руководительницу одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, ее сообщницу - экс-заместителя  Министра культуры Украины (2011 г.) - и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов директора департамента ОП Кондзелю, - источник

Лица задержаны в соответствии с ст.208 УПК Украины. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщения о подозрении.

Примечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офисе президента подтвердили задержание руководителя одного из департаментов по подозрению в коррупции

Источник: https://censor.net.ua/n3159312
 
 
 Топ комментарии
 
Роман Донік‏ @donikroman 4 ч.4 часа назад

НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 8375

А не любила бы одна мама скорость в сексе, а думала как предохраняться, то глядишь, одним недоразумением было бы меньше
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Получается, что за взятку можно получить должность возле "новых и честных"?... НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6242
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Ааааа, ну так то інша справа. Чо ви всі так, чо ви?

НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 2032
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...и не названные члены банды, зе.. и бо..
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та это же "на.бу" кондуктора сытника - "обилетят" и отпустят.
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Надо срочно жениться на Светке и заняться её перевоспитанием,если конечно у ней есть деньги в сберегательной кассе.
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Молодец Президент,даже не жалеет своё окружение и садит
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Молодець Володимир, з офшорно-шоколадними корумпованими кротами порядок в країні навести неможливо.
Обовязково, в найкоротші строки, треба добратися і до тих, хто організує і фінансує пропагандисські диверсії проти України на тролефермі, встановити і притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних порохоботів.
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...От тебя достали эти порохоботы , да хранцуз . ?
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Ну, не так сильно як тебе "зебіли". Всю малину тобі ...
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Багато ти тут нашіх зєбілів бачиш? Усе французи, нємки запарєбріковиє, донбасити...
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І порохоботні украинцы з лахти, які всіма силами намагаються демонструвати що їхній прапорець це не VPN.
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Я на дешеві гебешні фокуси не ведуся. Це не раціонально.
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Молодець Володимир, з офшорно-шоколадними корумпованими кротами порядок в країні навести неможливо.
Обовязково, в найкоротші строки, треба добратися і до тих, хто організує і фінансує пропагандисські диверсії проти України на тролефермі, встановити і притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних порохоботів.

Зря стараешься "пєрєпєлітца".
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Забув механічну помилку виправити - " пропагандистські"
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>притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних порохоботів

зе-лупу тебе на воротник
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Порохоботи виконують завдання іноземних спецслужб.
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ко-ко-ко. флажок иностранный сначала смени
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Счастливые долгов не наблюдают. Авиакомпания Коломойского МАУ за аэронавигационное обслуживание госпредприятию «Украэрорух» 1 млрд грн. Как говорят в «Украэрорухе», все остальные авиакомпании свои счета оплачивают. Ну, надо потерпеть, ребята, затянуть пояса. Игорь Валерьевич еще накопит пару сотен миллионов, и обанкротит МАУ, как это уже было с Днеправиа и Аэросвитом. Вы держитесь, но денег за услуги государства у Коломойского нет.

https://minfin.com.ua/2019/11/10/39662843/
НАБУ підтвердило затримання чиновниці з Офісу президента, яка вимагала $300 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 6988
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Неожиданно. Служба, предназначенная ловить корупционеров, поймала корупционера.
Это конечно плохо, я правильно понимаю, порохоботы?
Это конечно плохо, что из офиса президента. Но ведь это совсем не та реакция того президента, когда поймали его бриллиантовых прокуроров! Тут, похоже, нет вообще никакой реакции и это хорошо, ибо вмешаться - только выпачкаться.
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От когда уже будет руки рубать???
Или Голобородько ****** опять?
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Зебилы рады тому что поймали зебильного коррупционеры. Большой флаг вам в одно место.
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Ну, це тільки половина схеми, друга половина в Нафтогазі.
Там же не за дякую вирішують кадрові питання.
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В Нафтогазі премії собі виписують мільйонами і зарплати там також ближче до кінця шестизначних чисел, крім керівництва, там семизначні числа, тому 300 тисяч за посаду заступника, то, скоріше за все, трохи замало. Очевидно, що це був якийсь транш за номером.
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Годичная зарплата Абромавичуса в Укроборонпроме составит 18,6 млн грн .. НАБУ підтвердило затримання чиновниці з Офісу президента, яка вимагала $300 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 5090 ."Скинуться на жалованье гастарбайтеру": Дубинский осудил зарплату Абромавичуса в Укроборонпромеhttps://vesti.ua/politika/355511-skinutsja-na-zhalovane-hastarbajteru-dubinskij-rezko-vyskazalsja-o-zarplate-abromavichusa-v-ukroboronprome
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