 НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки

Информация Цензор.НЕТ о задержании чиновницы офиса президента подтверждена официальным сообщением НАБУ.
В сообщении антикоррупционного органа отмечается: "В результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долл. США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
Руководительницу одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, ее сообщницу - экс-заместителя Министра культуры Украины (2011 г.) - и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США.
Лица задержаны в соответствии с ст.208 УПК Украины. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщения о подозрении.
Примечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".
А не любила бы одна мама скорость в сексе, а думала как предохраняться, то глядишь, одним недоразумением было бы меньше
НАБУ - респект, молодці.
Отже, це ви зебіл, якщо не розумієте елементарних речей.
Сдєлалі Вмєстє другому:
- Как Ваша фамилия?
Адвокатик ему:
- А вы рифмы знаете?
Сдєлалі Вмєстє:
- Нет.
Адвокатик:
- Тогда Гордон.
Мне повезло, что я сегодня с вами пообщался.
могла пойти на мошенничество - деньги, думала, взять, а потом - тянуть кота за хвост или сама имела связи.
Питання в тому,хто злив інформацію,хто під кого копає.(тільки не розповідайте про професіоналізм детективів Сцитника).
Теперь понятна и роль Яременко, он подбирал для Президента состав Общественного совета по Нефтегазу
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девушка-робингудслуганарода! Она у богатых брала, а бедным давала.
и зеЛя наверно лярдами уже берет!
За это и голосовали, за это и Майдан стоял
Ничёсе... За три месяца у них уже группировка.
Турборежим, мля...