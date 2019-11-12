EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  3966  83
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2949) взятка (4773) Офис Президента (151)

 НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки

12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили и задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды участников организованной преступной группы, среди которых - сотрудница Офиса Президента Украины.

Информация Цензор.НЕТ о задержании чиновницы офиса президента подтверждена официальным сообщением НАБУ.

В сообщении антикоррупционного органа отмечается: "В результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долл. США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

Руководительницу одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, ее сообщницу - экс-заместителя  Министра культуры Украины (2011 г.) - и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов директора департамента ОП Кондзелю, - источник

Лица задержаны в соответствии с ст.208 УПК Украины. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщения о подозрении.

Примечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офисе президента подтвердили задержание руководителя одного из департаментов по подозрению в коррупции

Источник: https://censor.net.ua/n3159312
 
   
 Топ комментарии
 
Получается, что за взятку можно получить должность возле "новых и честных"?... НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6242
 показать весь комментарий
 
Ну она же не гривен просила а зильоных! т.е. следовала курсу припиздента!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
не уже ли на языке? НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 4722
 показать весь комментарий
 
 
бумерангом до тебе повернеться все, те що посилаєш у світ
 показать весь комментарий
 
 
Ааааа, ну так то інша справа. Чо ви всі так, чо ви?

НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 2032
 показать весь комментарий
 
 
А как там налоги оплатила мамаша ************** Полиграфовича
 показать весь комментарий
 
 
Роман Донік‏ @donikroman 4 ч.4 часа назад

НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 8375

А не любила бы одна мама скорость в сексе, а думала как предохраняться, то глядишь, одним недоразумением было бы меньше
 показать весь комментарий
 
 
нічєго сєбе...так там ціле кубло - банда.
НАБУ - респект, молодці.
 показать весь комментарий
 
 
Це не з нашого Офісу затримали працівника, ОПУ створив Зебіл і переводив працівників до ОПУ теж Зебіл. Значить потрібно писати, що людину Зебіла спіймали на корупції.
 показать весь комментарий
 
 
а оце брехня, Скоріше всього, накази про переведення підписував Богдан, або хтось із його заступників.
Отже, це ви зебіл, якщо не розумієте елементарних речей.
 показать весь комментарий
 
 
ОПУ створив Зебіл і переводив працівників до ОПУ теж Зебіл. Складаємо 2 + 2 відповідь яка? Правильно... Адвокатик - ЗЕбіл!
 показать весь комментарий
 
 
ну з і мною то все ясно, я ,навіть і не спорю
 показать весь комментарий
 
Встречаются такие двое.
Сдєлалі Вмєстє другому:
- Как Ваша фамилия?
Адвокатик ему:
- А вы рифмы знаете?
Сдєлалі Вмєстє:
- Нет.
Адвокатик:

- Тогда Гордон.
 показать весь комментарий
 
всё таки - приятно на ночь поговорить с интеллигентным человеком.
Мне повезло, что я сегодня с вами пообщался.
 показать весь комментарий
 
Недоразумение, она в администрации президента работает с 2005 года! Ты сначала поинтересуйся , а потом калякай , пеботное!
 показать весь комментарий
 
Думаю, вы должны точно знать, что такие суммы точно не проходят без прикрытия со стороны прямого начальника. Кто там начальник у нас в ОП?
 показать весь комментарий
 
 
Не факт.
могла пойти на мошенничество - деньги, думала, взять, а потом - тянуть кота за хвост или сама имела связи.
 показать весь комментарий
 
 
Для получения таких должностей не ее уровень. Если не Богдан лично, то кто-то рядом
 показать весь комментарий
 
 
тут таке : ніхто нікого не збирався нікуди призначати - я схиляюся до цього - класична схема шахрайства.
 показать весь комментарий
 
Получается, что за взятку можно получить должность возле "новых и честных"?... НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6242
 показать весь комментарий
 
 
Уже 30 лет в Украине за взятку можно ВСЁ!!!!
 показать весь комментарий
 
 
как видишь из статьи - шансов гораздо меньше чем при барыге
 показать весь комментарий
 
 
А вы думаете, она бесплатно эту должность получила? Тоже за взятку. Вот и пытается отбить вложенное...
 показать весь комментарий
 
 
Ну она же не гривен просила а зильоных! т.е. следовала курсу ***********!
 показать весь комментарий
 
 
О господи ! Чиновниця департаменту інформації з екс-замом мікульту призначають чиновників в Нафтогаз !!!?!!!
 показать весь комментарий
 
 
це шоколадна снігуронька. До Зеленського вона не має стосунку.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбіл, гарна спроба але ні. ОПУ створив нарко Зебіл і переводив працівників до ОПУ теж нарко Зебіл. Значить потрібно писати, що людину нарко Зебіла спіймали на корупції.
 показать весь комментарий
 
 
А при петі югік би насварив набу і вкрив потерпілу клітчастим одіяльцем
 показать весь комментарий
 
 
Наркоман, Владимир Николенко 123e1460, что ты несёшь чмошник недоношенный, у власти кто сейчас?
 показать весь комментарий
 
 
Она обещает это сделать через свои связи, а завладев деньгами - кидает заказчика, опираясь под защиту офиса Президента, и ведь никому не пожалуешься. По такой же схеме действовал и Грымчак.
 показать весь комментарий
 
 
Або не кидає,і несе гроші якомусь Богдану,згідно інструкцій,і всі задоволені.
Питання в тому,хто злив інформацію,хто під кого копає.(тільки не розповідайте про професіоналізм детективів Сцитника).
 показать весь комментарий
 
Опс, связистка с общественностью ОПа и культуролог от Овоща участвуют в назначениях а Нефтегаз. Ланка с Квартала явно проворонила Бубочку. Он теперь назначает на должность по рекомендации первой встречной проститутки.
Теперь понятна и роль Яременко, он подбирал для Президента состав Общественного совета по Нефтегазу
 показать весь комментарий
 
 
Клоун правит., кавээнщик занимается безопасностью и обороной. Так почему культуролог не может назначать в Нафтогаз? Странный вы какой-то.
 показать весь комментарий
 
 
Это сучье надо сажать пачками и без всяких залогов.
 показать весь комментарий
 
 
Вышто! Этоже девушка-робингуд слуганарода! Она у богатых брала, а бедным давала.
 показать весь комментарий
 
 
Багатим давала за гроші а бідним - за безплатно?
 показать весь комментарий
 
 
Читаю и балдею. Как какая то курица и какой-то зам мин стра культуры продавали должность в Нафтогазе. А как же геноцидные тарифы, цель которых была борьба с коррупцией?????
 показать весь комментарий
 
 
Хоть я и за Зеленского, но взяточников надо сажать от любой партии, кто бы они не были.
 показать весь комментарий
 
 
Она была и до Зеленского,успоаойтесь!!!
 показать весь комментарий
 
 
а сколько там таких мразей!
и зеЛя наверно лярдами уже берет!
 показать весь комментарий
 
 
И все дермище со Слуги Урода несется.. Даже в Жопоблоке не было зашкваров за эти месяцы.. Да че там..даже ШУФРИЧА не *******!!
 показать весь комментарий
 
 
Ее не попрыщит от таких запросов? Ну и хапают...
 показать весь комментарий
 
 
так ей же еще надо было богдану-андрюхе и бубочке занести
 показать весь комментарий
 
 
как и должно быть в коррумпированном государстве, полном ужасных людей
 показать весь комментарий
 
"Будем сажать" - сказал 42-х летний нелох, это замечательно!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ух ТЫ НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 8234 .!!! Так в охвисе херанта засела уже целая банда . !! НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 5535 .- детективы НАБУ .....разоблачили и задержали ...... участников организованной преступной группы, Источник: https://censor.net.ua/n3159312
 показать весь комментарий
 
Прекрасно если правосудие стало работать. Прекрасно что не выборочное правосудие: своим все, врагам - закон

За это и голосовали, за это и Майдан стоял
 показать весь комментарий
 
 
пора приниматься правосудию за бубочку НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 7957
 показать весь комментарий
 
Зараз форумчани Леонид Днепр та ННН пояснять нам що то була підстава від Порошенка і арештували чесну й непідкупну Слугу народа. НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 9800
 показать весь комментарий
 
 
лалалала кокококо зезезезе уже пояснило согласно свежей методичке
 показать весь комментарий
 
 
Группировка?!
Ничёсе... За три месяца у них уже группировка.
Турборежим, мля... НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 1068
 показать весь комментарий
 
 
...и не названные члены банды, зе.. и бо..
 показать весь комментарий
 
та это же "на.бу" кондуктора сытника - "обилетят" и отпустят.
 показать весь комментарий
 
Надо срочно жениться на Светке и заняться её перевоспитанием,если конечно у ней есть деньги в сберегательной кассе.
 показать весь комментарий
 
Молодец Президент,даже не жалеет своё окружение и садит
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх