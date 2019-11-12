 НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки

Информация Цензор.НЕТ о задержании чиновницы офиса президента подтверждена официальным сообщением НАБУ.

В сообщении антикоррупционного органа отмечается: "В результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долл. США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

Руководительницу одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, ее сообщницу - экс-заместителя Министра культуры Украины (2011 г.) - и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США.

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Лица задержаны в соответствии с ст.208 УПК Украины. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщения о подозрении.

Примечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

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