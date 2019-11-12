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 Политика Украины, Экономика
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Все про:банки (1651) коррупция (7556) МВФ (2755) переговоры (3714)

 Новое правительство должно увеличить усилия в сфере борьбы с коррупцией и очистки банковского сектора, - директор управления МВФ Томсен

В Международном валютном фонде надеются на скорое завершение переговоров с Украиной.

Об этом рассказал Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен в интервью журналистке "Голоса Америки" Оксане Бедратенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", - говорит Томсен.

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Вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений, замечает он: "Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений".

Комментируя основные вызовы, стоящие перед Украиной, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но и определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо.

Очевидно, одной из целей является это сохранить, развить. Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в последние годы развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления, и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - заявил Томсен.

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Напомним, в Украине действует относительно краткосрочная программа МВФ "стенд-бай", целью которой было обеспечить переходный период и помочь сохранить достижения в макроэкономике пока происходили выборы и формировалось новое правительство.

Правительство рассчитывает на новую программу. Уже 12 ноября миссия МВФ планирует вернуться в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3159310
 
 
 Топ комментарии
 
вони самі центр корупції зайняли, і корупцією займаються. Хто їх слухати буде?
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После Лерки там чистить да чистить этот банковский сектор...
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Закрыла центры обналички???
Дядя, вы фантазёр...
А насчёт почистила банки... Вот тут вы правы...
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вони самі центр корупції зайняли, і корупцією займаються. Хто їх слухати буде?
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ну показали, ще один напрямок - де можна добре заробити.
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После Лерки там чистить да чистить этот банковский сектор...
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А чего ты решил, что я тебе буду отвечать?
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Да только вот всё на оборот не как вы зепоклоник говорите !!! Это Лерка почистила хорошо банки нах позакрывала пирамиды и центры обналички
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Закрыла центры обналички???
Дядя, вы фантазёр...
А насчёт почистила банки... Вот тут вы правы...
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И ненадо на меня наезжать, все равно Лерка воровка.
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Мені пофігу хто вона, ти так і не довів що я порохобот.
П.М. А варовка в нас одна: Юлька.
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А Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен срав на твойо мнєніє:
«"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо. Источник: https://censor.net.ua/n3159310»
https://censor.net.ua/n3159310
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«чістіть да чістіть» ?
А попроси, щоб тобі хтось прочитав оце:


"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо.
Очевидно, одной из целей является это сохранить, развить.... - заявил Томсен. Источник: https://censor.net.ua/n3159310
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все усиляют и усиляют, болтают и болтают,и хотят побороть себя, что прошлые, что нынешние, а выходит Уроборос, змея олигархическая у власти свой хвост не съест
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Проблема всіх урядів Порошенка, і уряду Зеленського в тім, що вони економіку бачать лише як тасування бабла, і спекуляції. На виробництво, яке дає додаткову вартість - нуль уваги. Виробництво вони бачать винятково як об'єкти торгівлі. Треба визнати що уряд азарова в часи януковича роль виробництва розумів. І хоч якісь зусилля спрямовував на підтримку, та розвиток виробництва. Без доданої вартості ніякі МВФ не допоможуть.
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А почему вы святому Петру Алексеечу это не говорили все 5 лет его президенства, а только сейчас надумали.
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Он хвалит то, что делалось в предыдущие годы.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо.Очевидно, одной из целей является это сохранить, развить. Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию..." Источник: https://censor.net.ua/n3159310
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Еще не все капиталы вывезли, гад Зеленский помешал.
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Ну я не спорю, если вы лохонулись или вас жадность победила и вы отнесли свои бабосики под фантастические проценты в банки пирамиды типа Киев, Хрещатик, Михайловский и тд и тп Да кто же вам доктор И просто лох
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А для этого и есть НБУ. Только там такие типа лохов, что не отличают отделение в Сумах или Харькове с отделением на Кипре. И так внимательно следит, что испаряется 5 млрд дол.....
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отделением на Кипре -Это там куда зеДебил деньги свои вывел? Я не ошибаюсь а?
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Когда вернут украденные из Привата миллиарды? Когда посадят этих воров? Товарищи из МВФ обеспокоены!
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что бы провести структурные преобразования нужно реформировать все институты государства. это не под силу зе команде т.к. они не осмелились сменить соц.общественный строй. уже очевидно, что олигархия и каста чиновников будет у власти последующие пять лет. и они не дадут провести преобразования которые лишают их влияния и власти. опять пять лет на месте, пид сурмы октябрят и скрытые ухмылки престарелых членов КПСС. вот незадача, ну хоть убей... грустно, да еще война за окном.
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