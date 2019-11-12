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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1453) депутат (2770) Вятрович (218) Луценко Ирина (407) Бойко Наталья (2)

 "Наталья решила не брать мандат", - Ирина Геращенко объяснила, почему вместо Ирины Луценко депутатом стал Вятрович, а не следующая в списке Бойко

Заместитель главы фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко объяснила почему вместо Натальи Бойко депутатский мандат вместо Ирины Луценко получил Владимир Вятрович.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Геращенко отметила: "Во время избирательной кампании заново открыла для себя Наталью Бойко, которая тогда была заместителем министра энергетики. Умная, профессиональная, с прекрасным образованием, патриотическая, она является настоящим экспертом по вопросам евроинтеграции и энергорынка, и действительно работает на страну, болеет за Украину.

Наталья приняла решение не принимать мандат, она сейчас много работает над защитой нашего энергорынка, в сфере, которая нуждается в молодых, умных и сильных. Наталья вызывает большое уважение. И этот поступок, на который не каждый способен - тоже вызывает уважение.

Мы благодарим Ирина Луценко за долгий, важный, сложный путь в команде. В оппозиции, и власти. Ира, здоровья! Ирина остается вместе с П. Порошенко и нами - теперь вне парламента.

И радостно приветствуем в команде Владимира Вятровича. Наша фракция и наша команда теперь - еще сильнее и заметнее в ВР. Все будет ЕС :)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вятрович стал депутатом ВР от "Европейской солидарности" и получил угрозу "бить в #бало" якобы от Бужанского, Бужанский отрицает (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3159309
 
   
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Вы бы ещё ХВарион туда протащили.... ПЕСыкы!
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завидуй молча, любуйся фриком Бужанским
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Чему завидовать? Страстному стремлению Свидетелей Свына Сывочёлого опустить Украину? Тут вы без равных....
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Только ЗА! Будет кому мочит зелёную нечисть типа сепаров бужинских и коломойских подстилок дубинских.
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Потому что Бойко забрал советником идиот и придурок Гончарук. Ну а Ира Луценко с ворованными деньгами вне парламента в Лондоне.
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Я радію з цього, дуже поважаю Вятровича.
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от такого б нам ПРЕЗИДЕНТА......а не цього півтораметрового дурка
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У моей Натахи на лице мурахи, а В"ятровичу forever))
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