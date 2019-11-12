EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  3758  9
Все про:Польша (4983) смерть (6220) заробитчане (377)

 Племянник и дядя с Тернопольщины задохнулись в ангаре с овощами в Польше

Тела двух украинцев в возрасте 28 и 46 лет обнаружены в большом ангаре для хранения фруктов и овощей, наполненном азотом, без доступа кислорода.

Сначала информацию о гибели заробитчан обнародовали польские СМИ. После ее подтвердила руководитель консульского отдела Посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник", - сообщила она.

По ее словам, мужчины легально работали в Польше.

Дипломат сообщила, что вскрытие тел состоится в среду, а их вывоз в Украину планируется на четверг.

Читайте на Цензор.НЕТ: "В нашей стране находится более миллиона граждан Украины", - президент Польши Дуда

Обстоятельства смерти граждан Украины в населенном пункте Садковице Лодзинского воеводства расследует районная прокуратура города Рава Мазовецка.

Полицию об обнаружении тел проинформировали в воскресенье.

Источник: https://censor.net.ua/n3159308
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
довольно таки популярная технология сейчас: нет кислорода - только анаэробные бактерии могут размножаться, а потому почти ничего не гниет
 показать весь комментарий
 
 
анаеробні бактерії не викликають гниття ?
то вони менш небезпечні для людини ?
 показать весь комментарий
 
Задача - сохранить продукты, вот их и сохраняют. Можно через понижение температуры уменьшить скорость окислительных процессов и скорость размножения аэробных бактерий, но не все продукты хорошо переносят охлаждение, не говоря уже про заморозку. Потому в развитых странах давно используют хранилища с так называемой селективной (регулируемой) газовой средой.
Насчет анаэробов, то они опасны, самый опасный - столбняк, ботулизм, но для их развития нужны специальные условия, и уж точно ни одно хранилище с селективной (регулируемой) газовой средой не подойдет для развития ни ботулизма ни столбняка
 показать весь комментарий
 
Жаль людей, соболезнование родным и близким.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх