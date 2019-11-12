 Племянник и дядя с Тернопольщины задохнулись в ангаре с овощами в Польше

Сначала информацию о гибели заробитчан обнародовали польские СМИ. После ее подтвердила руководитель консульского отдела Посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник", - сообщила она.
По ее словам, мужчины легально работали в Польше.
Дипломат сообщила, что вскрытие тел состоится в среду, а их вывоз в Украину планируется на четверг.
Читайте на Цензор.НЕТ: "В нашей стране находится более миллиона граждан Украины", - президент Польши Дуда
Обстоятельства смерти граждан Украины в населенном пункте Садковице Лодзинского воеводства расследует районная прокуратура города Рава Мазовецка.
Полицию об обнаружении тел проинформировали в воскресенье.
то вони менш небезпечні для людини ?
Насчет анаэробов, то они опасны, самый опасный - столбняк, ботулизм, но для их развития нужны специальные условия, и уж точно ни одно хранилище с селективной (регулируемой) газовой средой не подойдет для развития ни ботулизма ни столбняка