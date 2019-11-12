 Племянник и дядя с Тернопольщины задохнулись в ангаре с овощами в Польше

Сначала информацию о гибели заробитчан обнародовали польские СМИ. После ее подтвердила руководитель консульского отдела Посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник", - сообщила она.

По ее словам, мужчины легально работали в Польше.

Дипломат сообщила, что вскрытие тел состоится в среду, а их вывоз в Украину планируется на четверг.

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Обстоятельства смерти граждан Украины в населенном пункте Садковице Лодзинского воеводства расследует районная прокуратура города Рава Мазовецка.

Полицию об обнаружении тел проинформировали в воскресенье.