 Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, в то же время в этом районе экипажи Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго осуществляли сопровождение южноафриканского транспортного вертолета TP-1 Oryx. В ответ на действия боевиков командование Миссии ООН приняло решение о немедленном огне. Получив приказ об огневой поддержке наземных сил и координаты целей, пилоты украинских "двадцатьчетверок" нанесли воздушный удар с использованием штатного вооружения.
После атаки Ми-24 боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей. В результате нападения бандформирования ни один миротворец не пострадал.
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Ти диви! А на Донбасі бандформування кацапів з місцевими колаборантами все частіше називають "павстанцамі та апалчєнієм".
Кивины соплеменники хулиганят..
А так разницы нет...
Я так понял он про банформирования конговские спрашивает.
А он не в своем уме?
Вот этот вопрос надо им по морде повозить.
Даже если бы Обама только по телефону путину это сказал Крым был бы наш и войны бы не было.
ты не согласен, Зебил?!.. у тебя есть достоинство, честь, совесть, а Зебил?!
миротворцы нанесли огневой авиаудар...
наши миротворцы настолько суровы...
Я ещё б понял, если бы написали, что нанесли удар в ответ...
Но ЦН очень напоминает Бульвар Гордона...
А плюс ещё стадо башенных соевых на форуме, то вообще какой-то шабаш получается
Ты вообще знаешь что в Конго происходит?
В Африке своих бумерангов полно.
Та негрів на танчиках ))
Если бы да кабы ООН как это положено по уставу ООН ввела миротворцев за Коломойского бы никто не голосовал.
А Украина с президентом-клоуном хуже Конго - ВСУ только отходят.
при котором кремль несёт бОльшие потери и затраты - тщательно сохранялось,
как и наши оборудованные позиции.
И нечего приплетать сюда Сирию.
Они банды и есть.
Другой вопрос что в Африке с попуасами безопаснее воевать чем с рашкой ...
Если мы поставим они нас в порошок сотрут.
В Украине мало, поехали в Конго.
а Чомбе в кабаке ломает румбу".
Где ооновские миротворцы в Донбассе ?