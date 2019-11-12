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Все про:вертолет (593) Конго (58) миротворцы (844)

 Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны

В районе Семулике провинции Северное Киву представители бандформирования ADF (Allied Democratic Forses) открыли огонь в сторону одной из военных баз Миссии ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, в то же время в этом районе экипажи Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго осуществляли сопровождение южноафриканского транспортного вертолета TP-1 Oryx. В ответ на действия боевиков командование Миссии ООН приняло решение о немедленном огне. Получив приказ об огневой поддержке наземных сил и координаты целей, пилоты украинских "двадцатьчетверок" нанесли воздушный удар с использованием штатного вооружения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж

После атаки Ми-24 боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей. В результате нападения бандформирования ни один миротворец не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/n3159307
 
 
 Топ комментарии
 
В районе Семулике провинции Северное Киву...

Кивины соплеменники хулиганят..
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Ну хоч одна нормальна новина, хоч там "нє просто прекратить стрелять"
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Ну хоч одна нормальна новина, хоч там "нє просто прекратить стрелять"
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То тепер нас будуть твшити ударами по бойовика, які нам не загрожують? Хороший хід. От лише Україні від цього не легше.
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бандформирования ADF.....

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Ти диви! А на Донбасі бандформування кацапів з місцевими колаборантами все частіше називають "павстанцамі та апалчєнієм".
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что нормального? Удары давно должны наноситься не в кинконго а по крысму.
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Відірви дупу від стільця і йди нанєсі удар по крисму, хто тобі заважає.
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...Чтобы и " кацапские боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей разлагающегося **********".
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А где их нет ? Но нам важно відавить этот гнойник на нашей земле.
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В районе Семулике провинции Северное Киву...

Кивины соплеменники хулиганят..
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За ними не стоит чувак с кучей бабла ядерной кнопкой и нефтью с газом.
А так разницы нет...
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Отличие в том, что *****-вагнеровцев ты не осуждал Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7976. Нашим ребятам боевая практика скоро пригодится
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Отличие кого от чего?
Я так понял он про банформирования конговские спрашивает.
А он не в своем уме?
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Боевую практику надо на ордле отрабатывать , а не лезть защищать чужих "слуг народа"!
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В Википедии написано, что Allied Democratic Forses - исламисты. А почему тогда "демократик" Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9148
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вони такі ж демократичні як і сама ДР Конго, тому порція демократизації негрів "штатним озброєнням" не завадить
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Украина вечный участник миротворческих миссий а для Украины миссии у ООН нет.
Вот этот вопрос надо им по морде повозить.
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Потому что её НЕ может быть по определению
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лучше бы наши миротворцы нанесли ракетно-бомбовый удар по центру Донецка..
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По Москве.
Даже если бы Обама только по телефону путину это сказал Крым был бы наш и войны бы не было.
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та сразу сбросить "ватамную бимбу", и засыпать хлоркой на год..
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Давно є підозри, що порохоботи з лахти строчать. Український патріот ніколи б не закликав до руйнувань українських міст.
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ага ,"повстанцы" это ж наши люди... (сарказм)
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Тобто для тебе Донецьк - "не український"? А Крим чий?
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Донецк, Луганск и Крым это украинские земли находящиеся в оккупации, поэтому уничтожить оккупантов и коллаборантов, святая задача каждого украинца..
ты не согласен, Зебил?!.. у тебя есть достоинство, честь, совесть, а Зебил?!
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Задачею є звільнення окупованих територій, а от для персоналу фсбу, яким ти власне і є, задача - нескінченне затягування війни, з якої твої хазяї кормляться.
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ты вонючий коллаборант и мразь, а твои дети будут рабами не важно чего.. толи наркотиков, толи в психологическом рабстве, толи станут батраками у какого-то барыги на сельхоз работах.. И это твой бумеранг ,который к тебе вернется таким образом..
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Так покажите видосик вместо докладов и описаний боя.
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прикольно звучит:
миротворцы нанесли огневой авиаудар...

наши миротворцы настолько суровы...
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Так это и есть миротворцы а не то что у вас в кремлеботской методичке написано.
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в моей кремлеботской методичке написано: "Порошенко лучший президент для Украины!"
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Угу...
Я ещё б понял, если бы написали, что нанесли удар в ответ...
Но ЦН очень напоминает Бульвар Гордона...
А плюс ещё стадо башенных соевых на форуме, то вообще какой-то шабаш получается Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3856
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В атвет?
Ты вообще знаешь что в Конго происходит?
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туда надо заслать отряд порохоботов в помощь!
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С бумерангами?
В Африке своих бумерангов полно.
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Для ООН в ОРДЛО не террористы, раз направляют помощь.
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Нам би на Донбас таких миротворців, бажано американських на ******** літаках.
Та негрів на танчиках ))
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а саме афроамериканців для чого? щоб їм лячніше було?
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Пути господни неисповедимы.
Если бы да кабы ООН как это положено по уставу ООН ввела миротворцев за Коломойского бы никто не голосовал.
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В Конго рулит не Коломойский, потому там украинские миротворцы на высоте.
А Украина с президентом-клоуном хуже Конго - ВСУ только отходят.
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А ты хочешь, чтобы города в руинах стояли, как в Сирии?
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А я хочу, чтобы с таким трудом завоёванное равновесие,
при котором кремль несёт бОльшие потери и затраты - тщательно сохранялось,
как и наши оборудованные позиции.
И нечего приплетать сюда Сирию.
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Негры ответить не могут,а по кацапсинам на своей земле,нанести удар шо та сцыкотно,ну если только погавкать в их сторону.
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Я уже начал было читать "по ДНР..." чуть не подавился ...
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Страна конченых идиотов. В какой то африканской стране украинские *миротворцы* бомбят местное население а в Украине украинские *войска* бегут из своей земли от вражеской армии.
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там обезьяны между собой воюют, а тут агрессор постоянный член собеза оон, от вся любовь.....
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А тут президент - соплеменник агрессора - нечего спихивать на совбез оон.
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Что то мне кажется что ООН попутала землю с небом. Нам предлагают отвести войска и выплачивать росийским террористам и наемникам пенсии а в Африке уничтожают местное население. Какие к черту миротворцы?
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Спорный вопрос про местное население.
Они банды и есть.
Другой вопрос что в Африке с попуасами безопаснее воевать чем с рашкой ...
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Хорошо бы папуасам поставить ПТУРы и ПЗРК. Чтобы ООН немножко обосралось. Ато они всегда защищают не справедливость а тех у кого есть ядерное оружие.
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Так это только когда рашка поставляет они делают вид что не заметили а вообще это запрещено.
Если мы поставим они нас в порошок сотрут.
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Тоесть если у нас шахтеры нашли в забоях танки, грады и буки ето нормально. А бабуины если найдут на своих пальмах ПЗРК и ПТУРы то ето ужасс и низзя? Да нах. тогда ето ООН вообще? Почему нам предлагают с нашей же земли отвести войска чтобы не правацировать врага а в Африке ООН не отведет свои войска чтобы не правацировать местных? Пускай там ООН с афробоевиками едут в Минск и подпишут там формулу Штанмаера.
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Краще було б, якщо ці удари були спрямовані на бойовиків в Донбасі.
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Разве миротворцам при ООН запрещено бомбить кремлёвского агрессора на Донбассее?
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Украинцы устали от войны говорите? Ню-ню. Украинцы устали оказывается воевать за Украину. А сдохнуть в чужой стране за не понятные никому принципы и цели ето пожалуста сколько угодно. Позорники сраные
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Думаю, Конго теперь откажется своих миротворцев вам посылать.
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Или отомстят Украине за бомбежку местного населения терактами.
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воздушный удар по боевикам в ДР Конго Українські миротворці завдали повітряного удару по бойовиках у ДР Конго, - Міноборони - Цензор.НЕТ 603
В Украине мало, поехали в Конго.
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"Убили гады Патриса Лумумбу,
а Чомбе в кабаке ломает румбу".
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Что творится в Конго ООН волнует, а что творится в Украине - нет ?
Где ооновские миротворцы в Донбассе ?
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Тут надо признать что кремль побеждает запад в гибридной войне.
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