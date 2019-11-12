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 Экономика, Общество
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Все про:дороги (1855) Кабмин (11344) Криклий (43)

 Правительство в 2020 г. восстановит 4 тыс. километров дорог, - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в 2020 году планируют провести капитальный ремонт или реконструкцию 4000 км дорог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Кабмина.

На дорожную инфраструктуру правительство выделит 73 млрд грн, что почти на 40% больше, чем в предыдущие годы. Строительство планируют начать с 1 марта.

По словам министра, Украина договорилась с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании восстановления региональных дорог в размере 300 млн евро, а Европейский инвестиционный банк выделит 450 млн евро для ремонта трассы "Одесса – Киев" и строительства обхода Львова.

Планируется также увеличить количество комплексов для взвешивания фур, чтобы защитить дороги от разрушения. Сейчас таких комплексов 6, в 2020 году их количество увеличат до 20 и в ближайшие годы – до 150 единиц.

Криклий отметил, что для снижения количества аварий на дорогах на 30% в 2020 году выделят 3,2 млрд грн. На эти средства планируют создать и установить:

около 1600 пешеходных переходов и освещение на 1500 переходах;
90 светофоров с табло, которые измеряют скорость движения перед въездом в населенные пункты и 35 светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах;
270 развязок кольцевого типа;
440 объектов с разметкой со светоотражающим элементом;
31 отбойник;
Средства для принудительного снижения скорости на 42 объектах.
Также планируют купить 200 единиц техники для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала изменения в закон о финансировании дорожного хозяйства

Источник: https://censor.net.ua/n3159306
 
 
 Топ комментарии
 
а че денег больше а отремонтируют почти на половину меньше вроде как в этом году отремонтировали 7 тыс км. Интересная арифметика у энтих новых Правительство в 2020 г. восстановит 4 тыс. километров дорог, - Криклий - Цензор.НЕТ 1383
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Не говори ГОП, пока не перескочишь.
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Была когда-то, серия мультиков, "Весёлые человечки". И вместе со Знайкой, Незнайкой, Пилюлькиным, Винтиком, шпунтиком, и другими, был такой персонаж - Обещалкин... Мне Криклий, и вся эта "ЗЕлёная шобла", напоминают "Обещалкиных": "Будет, планируем, думаем, надеемся...". А "сделали" - нет!!!
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а че денег больше а отремонтируют почти на половину меньше вроде как в этом году отремонтировали 7 тыс км. Интересная арифметика у энтих новых Правительство в 2020 г. восстановит 4 тыс. километров дорог, - Криклий - Цензор.НЕТ 1383
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из говна конфету не сделаешь.... надо стоить новые дороги...
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Ага, в 2020 году все будет на половину меньше.
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Сладко мелет. Удачи Криклий, и не воруй по дороге
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а сколько потратят на восстановление того, что сляпали в этом году и что слезет как загар с первым весенним дождем ???
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Уряд у 2020 р. відновить 4 тис. кілометрів доріг, - Криклій - Цензор.НЕТ 9294 Клєркі, що навіть не можуть поголитися, обіцяють нам відремонтувати 4000 км доріг.
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Была когда-то, серия мультиков, "Весёлые человечки". И вместе со Знайкой, Незнайкой, Пилюлькиным, Винтиком, шпунтиком, и другими, был такой персонаж - Обещалкин... Мне Криклий, и вся эта "ЗЕлёная шобла", напоминают "Обещалкиных": "Будет, планируем, думаем, надеемся...". А "сделали" - нет!!!
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"Правительство в 2020 г. восстановит 4 тыс. километров дорог"
Всем кабмином по ночам будут строить дороги? Уряд у 2020 р. відновить 4 тис. кілометрів доріг, - Криклій - Цензор.НЕТ 3225
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З 1 березня збираються будувати дороги щоб ті дороги не розтанули разом зі снігом.
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