 "Это война, и мы к ней готовимся": Нефьодов об увольнении старых кадров с таможни

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Нефьодов заявил в эфире hromadske ТВ.
Он пояснил, что нынешнее законодательство не позволяет просто так брать и увольнять людей, потому что они могут потом восстановиться через суд.
"Это сложно и это вызов ... Это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный, я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей. Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты", - рассказал глава таможни.
Нефьодов уточнил, что 500 или чуть больше работников таможни не пойдут из старой структуры в новую, дедлайн этого - до конца года. А в течение 2020 году произойдет переаттестация работников ведомства.
В то же время руководитель ГТС призвал не считать коррупционерами всех работников таможни.
"Есть здоровая часть, есть большое количество таможенников, которые являются профессиональными и добросовестными, благодаря им периодически попадаются наркотики, или не даются вывозить культурные ценности, составляются протоколы и собственно экспорт и импорт в стране работают", - сказал он.
Еще одна часть, по его словам, работает себе "на карман" и имеет роскошные автопарки.
"Наиболее одиозных видно невооруженным глазом: берешь декларацию и там просто автопарк Женевского салона. Сразу хочется сказать: слушай, даже не хочу разбираться, какая бабушка тебе их подарила, спасибо очень и желаю тебе всего наилучшего", - отметил Нефедов.
Есть должность и обязаности, не выполняет их можно уволить, а если коррупция, так ловите, было бы желание
Если начнет получаться
Все будут только за.
С наскоку не взять, конечно.
Вітаю з Днем народження надзвичайну Людину, генерал-майора, Героя України ,керівника Київського воєнного ліцею ім. Івана Богуна, Ігора Гордійчука!
Низький уклін і шана , Вам пане Ігорю @e9sMy8PcGUL4FX7 від всіх українців і многая літа !
Ми пишаємося Вами!
Вот спросить бы у Нефёдора , - У вас там война ИДЁТ, а вы к ней только ГОТОВИТЕСЬ. Вы что барсуки, войну проспали? Или партию проституток растаможивали от АО "Яременко"?
Гройсман пер проти Пороха, але Зєля нє оценіл.
Друзья, зашквар недели! Благодаря этой ситуации мы с вами окончательно поймем кто такой Нефьодов, как будет работать его таможня и какие они на самом деле, Соросята.
На фото друзья, Сергей Петухов. Тот самый который женил Нефьодова от Минюста и сегодня он один из участников конкуса на зама Главы ГФС. В структуре таможни сегодня он никто, пустой звук, посторонний человек. Но, этот человек "никто" сегодня, в выходной день, приехал на Львовскую таможню, взял зам.нач таможни Павла Македона и вместе с ним поехал на пункт пропуска "Краковец" где Петухов собрал сотрудников смены и провел им какой-то инструктаж.
После этого Петухов и Македон поехали на пункт пропуска "Грушев" где Петухов, в статусе "никто", так же провел инструктаж смены после чего они с Македоном отправились во Львов ужинать. Пикантности его визита добавляет тот факт что сегодня утром на "Краковец" заехало три автовоза с авто из США компании "Мотолайк". Заехали и встали.
Только после визита и инструктажа Петухова эти автовозы стали оформляться. Красиво?Нет. Страшно.
Человек "никто" будучи в статусе "я женил Нефьодова"может вот так просто приезжать на таможенные посты в выходной день и давать инструкции таможенникам. Может отдавать команды зам начальнику таможни его сопровождать. Может решать вопрос пропуска автовозов скандальной фирмы. Кто ты, Петухов? В статусе кого тебя принимали?