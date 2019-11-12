EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  4111  98
Все про:таможня (1529) Нефьодов (138)

 "Это война, и мы к ней готовимся": Нефьодов об увольнении старых кадров с таможни

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов называет "войной" увольнение старых кадров ведомства, поскольку ожидает от них мощного сопротивления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Нефьодов заявил в эфире hromadske ТВ.

Он пояснил, что нынешнее законодательство не позволяет просто так брать и увольнять людей, потому что они могут потом восстановиться через суд.

"Это сложно и это вызов ... Это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный, я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей. Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты", - рассказал глава таможни.

Нефьодов уточнил, что 500 или чуть больше работников таможни не пойдут из старой структуры в новую, дедлайн этого - до конца года. А в течение 2020 году произойдет переаттестация работников ведомства.

В то же время руководитель ГТС призвал не считать коррупционерами всех работников таможни.

"Есть здоровая часть, есть большое количество таможенников, которые являются профессиональными и добросовестными, благодаря им периодически попадаются наркотики, или не даются вывозить культурные ценности, составляются протоколы и собственно экспорт и импорт в стране работают", - сказал он.

Еще одна часть, по его словам, работает себе "на карман" и имеет роскошные автопарки.

"Наиболее одиозных видно невооруженным глазом: берешь декларацию и там просто автопарк Женевского салона. Сразу хочется сказать: слушай, даже не хочу разбираться, какая бабушка тебе их подарила, спасибо очень и желаю тебе всего наилучшего", - отметил Нефедов.

Источник: https://censor.net.ua/n3159305
 
   
 Топ комментарии
 
Inna Turenko‏ @i_turenko 11 ч.11 часов назад

"Это война, и мы к ней готовимся": Нефьодов об увольнении старых кадров с таможни - Цензор.НЕТ 8031

Вітаю з Днем народження надзвичайну Людину, генерал-майора, Героя України ,керівника Київського воєнного ліцею ім. Івана Богуна, Ігора Гордійчука!
Низький уклін і шана , Вам пане Ігорю @e9sMy8PcGUL4FX7 від всіх українців і многая літа !
Ми пишаємося Вами!


"Это война, и мы к ней готовимся": Нефьодов об увольнении старых кадров с таможни - Цензор.НЕТ 7482
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
100% это война с людьми без моральных качеств которые купили свои места за деньги с целью получить еще большие деньги.Это как с бандитом в переулке либо ты либо тебя.В селах знают что собаку попробовавшую курицу перевоспитывать бесполезно.Кто не брал взятки и не отстегивал наверх система перемалывала и выплевывала
 показать весь комментарий
 
 
Уже все бачили це опір. Той Чорт якого нібито показово звільнив 4 рази ухилявшийся від армії Зеленський отримав підвищення.
 показать весь комментарий
 
 
Його керівництво створює для цього сприятливі умови
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ні, то якого біса він їздить та кричить "...піши заявлєніє!!!"? "Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 2977
 показать весь комментарий
 
На Зе идет огромное давление начиная от кацапов и их холуев в Украине до тех кто кормится с кресла путем взяток.
 показать весь комментарий
 
 
Начальник одесской таможни , говорят, из Днепра, поставлен недавно, но кадры старые. Где , собственно, честнейшая Юля Марушевская?
 показать весь комментарий
 
 
честні там не потрібні ...потрібні слухняні
 показать весь комментарий
 
 
я не понял, кто такой "старый кадр"? По возрасту что-ли?
Есть должность и обязаности, не выполняет их можно уволить, а если коррупция, так ловите, было бы желание
 показать весь комментарий
 
 
Служить надо было в армии или работать на солидном производстве, чтоб знать, что такое "старый кадр", салабон с молоком на губах.
 показать весь комментарий
 
я служил и работал, все это ерунда и болтовня, вам так скажу, как даже бывший руководитель и лейтенант запаса, есть закон и есть обязанности каждого человека, это скажу, как в Европе, о которой много говорят
 показать весь комментарий
 
Мир перевернулся и если бы это было на пользу. Землю ждут страшные времени, мне уже плевать, жаль только дитя свое и ее дитя тоже. Мы пожили, разное видали, нам детям 60-х чуть больше повезло, чем предкам нашим.
 показать весь комментарий
 
Ну шо ж, в добрый путь.
Если начнет получаться
Все будут только за.
С наскоку не взять, конечно.
 показать весь комментарий
 
 
а що це за джерело таке? назва ЗМІ не видно, пошук по картинці вказує, що скоріше всього це рюський порт Наварасійськ
 показать весь комментарий
 
 
Лохов навроде тебя будут разводить!
 показать весь комментарий
 
Почему нельзя вызывать по одному в кабинет работающего "на карман" и предлагать добровольно - принудительно писать заявление на увольнение по собственному желанию. А где активисты, общественники, небезразличные, патриоты? Опыт 2014-15 гг в этих случаях был бы очень полезен.
 показать весь комментарий
 
Или просто осудить за незаконное обогащение--декларации им в руки!
 показать весь комментарий
 
 
Inna Turenko‏ @i_turenko 11 ч.11 часов назад

"Это война, и мы к ней готовимся": Нефьодов об увольнении старых кадров с таможни - Цензор.НЕТ 8031

Вітаю з Днем народження надзвичайну Людину, генерал-майора, Героя України ,керівника Київського воєнного ліцею ім. Івана Богуна, Ігора Гордійчука!
Низький уклін і шана , Вам пане Ігорю @e9sMy8PcGUL4FX7 від всіх українців і многая літа !
Ми пишаємося Вами!


"Это война, и мы к ней готовимся": Нефьодов об увольнении старых кадров с таможни - Цензор.НЕТ 7482
 показать весь комментарий
 
 
Пане нефедов поясніть будь ласка такий парадокс - в нас у Львові зараз всі магазини забиті товарами з країни окупанта починаючи від шампунів і закінчуючи телевізорами. Це таким чином ви проводите заміщення контрабанди у львівських магазинах чим вже не прикриваючись допомагаєте фінансувати окупанта який вбиває наших громадян?
 показать весь комментарий
 
 
А львів'яни купують це? Якщо ні, чей же, патріоти, то все це зіпсується й викинеться. "Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 9376
 показать весь комментарий
 
 
Я особисто не купую і купують чи не купують львівяни це інше питання - головне хто це сюди завозить???
 показать весь комментарий
 
 
Головне, все таки, купують чи не купують.
 показать весь комментарий
 
 
Я особисто не купую але від того цих кривавих товарів в магазинах менше не стає - особливо в "Епіцентрі".
 показать весь комментарий
 
 
Дебилизм у зе-команды неизлечим. Они не только не умеют работать , у них и думать не получается.

Вот спросить бы у Нефёдора , - У вас там война ИДЁТ, а вы к ней только ГОТОВИТЕСЬ. Вы что барсуки, войну проспали? Или партию проституток растаможивали от АО "Яременко"?
 показать весь комментарий
 
 
Таможня, прокурорські, судівські, ментовські - це клани. Їм пофіг хто при владі. Головне тибзити гроші і засилати "долю малую". А ще у них кругова порука на місцевому рівні. Тому якщо міняти то усіх відразу...
 показать весь комментарий
 
"якщо міняти то всіх одразу" - замість них ставити нових "калетніків" і "хорошковських" - от тоді заживемо!!!
 показать весь комментарий
 
 
те,кто начинал ,или начинают войны, так или иначе их проигрывали , проиграют их и "зе" воители...
 показать весь комментарий
 
Кто-то из старых кадров пойдет в суд, а кто-то с обрезом может стрелять из-за угла. Все это опасно, но другого пути нет. Удачи Нефьодову!
 показать весь комментарий
 
Ойц, это Гнойсман самостоятельный игрок? Не смеши равина
 показать весь комментарий
 
 
Чувак, вам з Сруля, не все видно.
Гройсман пер проти Пороха, але Зєля нє оценіл.
 показать весь комментарий
 
Чому зеленський бабломойському приватбанк не віддав? Не хочете вибачитися за брехливі вангування?
 показать весь комментарий
 
Ну так Бабломойскому "Приват" и не нужен - ему деньги нужны, а передать банк при таком пристальном внимании Запада и США просто засцал Зеля и теперь будет баблишком с выигранных тендеров и т.д. рассчитываться за свое президенство... "Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 1795
 показать весь комментарий
 
 
Ти тільки що постив картинку з бабломойським-президентом у порохоботів та ж сама хвороба що й у ватників
 показать весь комментарий
 
А что тебя смущает? Должен же кто-то Игорю Валерьевичу официально обеспечить возврат денег - он сам не может, а вот зиц-преЗЕдент справится способен... "Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 4124
 показать весь комментарий
 
Ти тільки що писав про те що саме зеленський приймає рішення,дві протилежності спокійно уживаються в голові порохобота та ватника
 показать весь комментарий
 
Не знаю, как там они у тебя в голове вживаются, но ты держись...
 показать весь комментарий
 
Бабломойський між іншим сидить тихо його годівничку у центренерго з листопада прикрили,суди вже не приймають рішення на його користь
 показать весь комментарий
 
Во время президенских выборов газеты ведущих стран мира пестрили заголовками типа, самый большой мошшенник современности Коломойский захватывает целую европейскую страну. А у нас про 500 млрд, отмытых Коломойшей на Кипре - молчок.
 показать весь комментарий
 
Поясніть будь-ласка як чому при потужному реформаторові була створена коррупційна схема з електронними площадками а клован і шмаркля ії відмінив? Більше того яценко (організатор схеми)був у партії відродження одним з акціонерів якої був бабломойський
 показать весь комментарий
 
 
Брехун. Закон України про Державну Службу чітко говорить, що підставою для звільнення є негативна оцінка на, щорічному оцінюванні.
 показать весь комментарий
 
надивилися ми вже на ті "войни" навіть можемо стовідсотково спрогнозувати хто "переможе", тимчасові і короткочасні баталії можна до уваги брати, ми знаємо кінцевий результат. по іншому ще ні разу не було. хоч і дуже-дуже хочеться.
 показать весь комментарий
 
CommanderX‏ @CommanderAntiZe

"Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 3288

Друзья, зашквар недели! Благодаря этой ситуации мы с вами окончательно поймем кто такой Нефьодов, как будет работать его таможня и какие они на самом деле, Соросята.

На фото друзья, Сергей Петухов. Тот самый который женил Нефьодова от Минюста и сегодня он один из участников конкуса на зама Главы ГФС. В структуре таможни сегодня он никто, пустой звук, посторонний человек. Но, этот человек "никто" сегодня, в выходной день, приехал на Львовскую таможню, взял зам.нач таможни Павла Македона и вместе с ним поехал на пункт пропуска "Краковец" где Петухов собрал сотрудников смены и провел им какой-то инструктаж.
После этого Петухов и Македон поехали на пункт пропуска "Грушев" где Петухов, в статусе "никто", так же провел инструктаж смены после чего они с Македоном отправились во Львов ужинать. Пикантности его визита добавляет тот факт что сегодня утром на "Краковец" заехало три автовоза с авто из США компании "Мотолайк". Заехали и встали.
Только после визита и инструктажа Петухова эти автовозы стали оформляться. Красиво?Нет. Страшно.
Человек "никто" будучи в статусе "я женил Нефьодова"может вот так просто приезжать на таможенные посты в выходной день и давать инструкции таможенникам. Может отдавать команды зам начальнику таможни его сопровождать. Может решать вопрос пропуска автовозов скандальной фирмы. Кто ты, Петухов? В статусе кого тебя принимали?
"Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 3685
 показать весь комментарий
 
так, ріденька як струйка його поносу
 показать весь комментарий
 
Тоже мне проблема. Переведите их на специально созданные должности "начальников пустого места" с такой-же зарплатой, но без возможности что-нибудь решать, и соответственно брать взятки. Через недельку сами уволяться, ибо не станут долларовые мультимиллионеры работать за 20 тысяч гривен в месяц.
 показать весь комментарий
 
*** вы че охринели? Не знаете? Да у них на 12 км. прокопаны подземки под границей с тележками и приемом на той.... стороне... Дебилы вы суки.. звоните.
 показать весь комментарий
 
Вся старая команда руководителей пересела в кресла заместителей. Руководителями поставили молодняк, но все схемы останутся. А отвечать будет молодняк.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх