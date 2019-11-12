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 В Офисе президента подтвердили задержание руководителя одного из департаментов по подозрению в коррупции

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали руководителя одного из департаментов Офиса президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, задержанное лицо работало в Администрации президента с 2005 года.

"Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны. Все подробности в НАБУ", - уточняется в сообщении.

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В Офисе президента подтвердили задержание руководителя одного из департаментов по подозрению в коррупции 01

Напомним, по информации Цензор.НЕТ, речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлане Кондзеле, которую подозревают в мошенничестве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159304
 
 
 Топ комментарии
 
Почитал комменты. Опять порохоботам не угодили. Опять скулят.
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Зеленский молодец. Ни грамма не отмазывает человека из своей структуры. А НБУ? Эти держат круговую поруку до конца.
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Ай, Сарочка, я Вас умоляю!!)) Кому нужны эти спектакли? КОГДА БЕНЮ САДИТЬ БУДЕТЕ?!!!!!!!!!!!!!!!
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Вот через полгода-год посмотрим, когда суды должны начать отправлять за решетку... А то пока это напоминает спортивную рыбалку всех предыдущих президентов.
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