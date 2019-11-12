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 Общество
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Все про:квартира (406) Антикоррупционный суд (536)

 На покупку квартир судьям Антикоррупционного суда выделено 65.5 млн грн

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС приняло решение приобрести за счет госбюджета служебные квартиры для 35 судей, которые входят в состав обеих инстанций.

Заседание, на котором на покупку жилья выделили 65,5 млн грн состоялось 8 октября, написала "Судебно-юридическая газета" 12 ноября, передает Цензор.НЕТ.

В ВАКС изданию сообщили, что максимально возможная стоимость каждой квартиры составляет 2,5 млн грн. При этом 45,4 млн грн выделено на приобретение жилья судьям первой инстанции, 20,1 млн грн – для судей Апелляционной палаты.

Всего в ВАКС и Апелляционной палате суда работают 38 судей, однако в квартирах нуждаются только 35, отметили в ВАКС.

Согласно решению собрания судей, служебное жилье будут приобретать в сданных домах, а не строить специально. Средства на приобретение квартир выделили из бюджета по статье "Капитальное строительство (приобретение) жилья", уведомили в суде.

Район, в котором будут приобретать квартиры, еще не выбрали. Также пока нет информации о площади жилья.

Для того, чтобы получить квартиру, судьи должны написать соответствующее заявление. В случае, если судья приобретет собственное жилье, он обязан уведомить об этом жилищно-бытовую комиссию ВАКС. После прекращения трудовых отношений судьи должны выселиться с квартир. Однако, согласно ст. 125 Жилищного кодекса, это правило не касается тех сотрудников, которые проработали более 10 лет в организации, предоставившей жилье.

Жилье судей, согласно ст. 10 закона "О Высшем антикоррупционном суде", подлежит круглосуточной охране, если судья подаст соответствующее заявление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат от "Слуги народа" Торохтий попросил служебное жилье в Киеве для 8 своих помощников, - "Bihus.info"

Источник: https://censor.net.ua/n3159303
 
 
 Топ комментарии
 
Просто режим оккупации Украины судейским кланом.... Все граждане должны работать и только этот клан получает все и по высшей мерке
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Интересное у нас государство, кто ничего не производит и даже еще не сажает по закону... уже обеспечивают за счет бюджета на который работают те, кто что-то еще делает и многим даже квартира собственная не снилась. Рай для чиновников, за счет холопов.
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Треба і гонтарєвій допомогти, бо ця "погорєлиця" після пожежі змогла купила тільки одну хатинку у якомусь Лондоні.
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Просто режим оккупации Украины судейским кланом.... Все граждане должны работать и только этот клан получает все и по высшей мерке
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А хорошо, если бы они получали и ВЫСШУЮ МЕРУ по деяниям своим.
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нормас! на 35 небожителей 65,5 млн.грн. на хатынки...
трепещу спросить - это... ведомственное жилье?))))))
или все же это аванс... на хорошую работу и сговорчивый нрав...
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При этом у этой кодлы зарплаты, что могут купить себе и сами!
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Судьям и прочим небожителям - все, а народу - большая дуля.
На покупку квартир судьям Антикоррупционного суда выделено 65.5 млн грн - Цензор.НЕТ 6634
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Ага, она не на самолетах летает, она на яхте плавает папиной. Спец-яхта на солнечных батареях.
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Так отож. А суть в написанном про село, если Вы прочли до конца.
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Па ч"їмусь та єта "вьєдамстваванає" очінь бизтра стайоть приватним і продається за мільйон долярів.І ніхто не вдавиться!
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Интересное у нас государство, кто ничего не производит и даже еще не сажает по закону... уже обеспечивают за счет бюджета на который работают те, кто что-то еще делает и многим даже квартира собственная не снилась. Рай для чиновников, за счет холопов.
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Ты чего, сумасошел? Это же твои слуги! Они должны жить достойно!
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В шалаше будешь жить ты...зебобик...а твои типа слуги в шикарных квартирах...
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Я не понял!!!
А чего сегодня все порохоботы бухие?
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зубожилый народ сам на квартиру зарабатывает, а этим нахаляву дают
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ага скоро будет как в том фильме "траса 60", где в городе жили одни чиновники.
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Яка мілота. Банальний хабар за потрібні зебілам рішення.
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До цієї країни потихеньку крадеться пєсєц...
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Когда же прекратиться этот дерибан судейский,не успели поработать а уже квартирки просят.
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Вот вам и слуги народа. А вы лохи давайте готовьтесь к новым тарифам и идите строить будки.
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ніхерасобі!!!...задовбали...людям-підвищення тарифів, хріна грошей на підвищення пенсій...а злодюгам в мантіях- сонті тисяч зарплатні та "хатинки під стріхами"...
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Так они еще и коммуналку платить не будут....Мы оплатим....
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Я ТАК ПОНЯЛ что ети судьки были Бомжами?, или я не правильно понял?
я надеюсь узнать адреса етих БОМЖЕЙ чтобы ети будки спалить.
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Конец эпохи бедности наступил....правда не для всех...😀
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А потом удивляются почему люди не хотят платить налоги! Не хотят содержать небожителей!
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Неужели у суддей не хватает дениг на аренду квартиры или купить новую ?
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Хватает, но зачем тратить свои, с такой радостью награбленные, когда лично для них есть щедрое государство ?
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Вот для кого непопулярные реформы от грабящей Украину быдло-элиты - судьи коррупционного суда с ходу попадают в непопулярный для народа Украины коммунизм. Хрущёв обещал - Хрущёв сделал.
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А что этим "кристально чистым" судьям не приватизировать эти квартиры ?И уж больно они у них дорогие получаются !
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все рассчитывают, что 80 тыс. долларов остановят продажу дел на десятки миллионов.

18.04.2015 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"

Подпиарился? Ну и за работу, пока чёс идет.

Помнится предшественник тоже скулил про 7 пшонковских кабинетов.

Ничего. Стерпелось, слюбилось. авт.
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А завтра проведуть переатестацію, і цих звільнять, та наберуть інших, а новим знову квартири потрібні будуть)))
А може зелепух, це так купляє суддів, щоб під нього працювали..
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35 из 38 нуждаются в жилье. То есть до этого эти сироты жили в хостелах, на съемных хатах и у тещ. Вот такие нищеброды. И да, купленные им квартиры они несомненно приватизируют. Причем это будут не двушки в панельке на Троещине - уверяю вас.
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Сиротам надо где то жить . народ проглотит , народ живет в Швейцарии.
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У них в декларациях шалаши и палатки? Какого овоща им служебное жилье да еще по такой цене и при их в 15 раз большей чем среднея зарплате? норма о служебном жилье с каких годов существует? Или это инициатива слуг?
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А детям и внукам судейским когда "хатинки" по 2 миллиона за штуку будем давать? Блин я такое только раз в жизни видел в Казахстане на целине,там любому механизатору сразу дом дарили но это было в степи а тут в центре столицы раздают на халяву тем у кого и так из горла прёт и которые ещё ни одного корупционера не осудили даже. Вот это размах у Зели Коломойши,прям царский ,даже у Путина нет таких щедрот.
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Чудово...
А в нас побудували реабілітаційний центр для ветеранів, але він не може працювати, бо Київ зажав гроші, тобто відібрав.
Певно суддям на квартири підуть. На покупку квартир судьям Антикоррупционного суда выделено 65.5 млн грн - Цензор.НЕТ 7441
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Пля 10 років типу якщо не проробив то квартира повертаються, а хто бачив суддів які добровільно пішли, да вони там до гробу працювати збираються)))
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Это существенная помощь жебракам в мантиях с зарплатой от 200 000 грн
============
Интересно, когда эти квартиры расслужебят? К концу года или к весне?
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Собрание судей решило купить себе квартиры за счет госбюджета . Какой замечательный закон приняли с подачи шоколадника . Главное название придумать, чтобы электорату понравилось, а в теле закона прописать плюшки для судей, чтобы не особо старались применять законы для коррупционеров, как НАБУ и САП .
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Бідні! Стільки працювали суддями і моталися по комуналках та гуртожитках!! Просто сльози навертаються. Звичайно ці квартири будуть службові! Перший місяць. І переведення їх в неслужбові буде перша значима операція антикорупціонного суда. І остання.
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"Сегодня я купила очень дорогой ВАК аппарат (70 тыс.) в реанимацию гнойного отделения и очень нужен ещё один! Борт с ранеными прилетел в среду, в субботу у меня уже были собраны деньги на один ВАК аппарат. Сегодня я была в реанимации, куда привезли воина 24 лет с тяжелейшим ранением, - написала она. - Без него может быть все очень плохо. ВАК день и ночь выкачивает всю гадость из ран"Источник: https://censor.net.ua/p3159216*- а сюди грошей нема .Слів нема щоб нормально без матюкіи про цих слуг висловитись
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За такие деньги можно и руку на грудь положить и спеть один раз гимн!
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Квартиры им бедным, машины, давайте еще скинемся по пару рубле, а то оно ж *лять немощное, недоедает и работать не может! Судья.. фу до чего ж мерзкая профессия
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твари,нет на вас одного центральноевропейского лидера..
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Тому державна влада і є ворогом народу. Для чого їм квартири? У них що, зарплата мала, що квартиру не моожуть собі взяти в кредит?
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щоб квартири за рахунок пенсіонерів купляти
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С каких это пор государство обеспечивает жильем по 2млн грн всех нуждающихся?вон беженцам от войны,проукраинским,кого хитро переименовали "добровольным переселенцем"кто бросил все и голый-босый пошел скитаться по миру,с детьми,потому что не захотел жить в оккупации,выбрал Украину-государство вознаградило 400грн в месяц на оплату жилья.
Да и других льготных категорий хватает,до которых не дела чиновникам.
А тут обеспеченным,хорошо заробатывающим людям такие царские подарки...
Ай да Вова,ай да молодец...Настоящий Голобородько.
Ну что,73%-привыкайте быть клавишами рояля.
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Это поощрение судей КС за майское решение о законности роспуска ВР 8-го созыва зеленым клоуном.
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На покупку судей Антикоррупционного суда выделено 65.5 млн грн !
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Народ! Поки не відмінять абсолютно всі пільги, до того часу вас будуть з ними дурити як захочуть. Єдине щоб я залишив, це пільги інвалідам і все.
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С какого бодуна им квартиры кто должен покупать? Может быть оставить эту совковую практику в прошлом? Максимум - это беспроцентный кредит на покупку жилья.
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живут при коммунизме .и в хрен не дуют ))
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Поназбирують "безхатченків", мляТЬ... А потім з моїх налогів квартири їм купують, а я з зароблених 10 тис. 2 плачу налогів кожен місяць, ссуки...
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А судді без квартир не хочуть орендувати житло, яке здають в аренду їхні колеги по цеху?
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