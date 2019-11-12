Заседание, на котором на покупку жилья выделили 65,5 млн грн состоялось 8 октября, написала "Судебно-юридическая газета" 12 ноября, передает Цензор.НЕТ.
В ВАКС изданию сообщили, что максимально возможная стоимость каждой квартиры составляет 2,5 млн грн. При этом 45,4 млн грн выделено на приобретение жилья судьям первой инстанции, 20,1 млн грн – для судей Апелляционной палаты.
Всего в ВАКС и Апелляционной палате суда работают 38 судей, однако в квартирах нуждаются только 35, отметили в ВАКС.
Согласно решению собрания судей, служебное жилье будут приобретать в сданных домах, а не строить специально. Средства на приобретение квартир выделили из бюджета по статье "Капитальное строительство (приобретение) жилья", уведомили в суде.
Район, в котором будут приобретать квартиры, еще не выбрали. Также пока нет информации о площади жилья.
Для того, чтобы получить квартиру, судьи должны написать соответствующее заявление. В случае, если судья приобретет собственное жилье, он обязан уведомить об этом жилищно-бытовую комиссию ВАКС. После прекращения трудовых отношений судьи должны выселиться с квартир. Однако, согласно ст. 125 Жилищного кодекса, это правило не касается тех сотрудников, которые проработали более 10 лет в организации, предоставившей жилье.
Жилье судей, согласно ст. 10 закона "О Высшем антикоррупционном суде", подлежит круглосуточной охране, если судья подаст соответствующее заявление.
На покупку квартир судьям Антикоррупционного суда выделено 65.5 млн грн
Собрание судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС приняло решение приобрести за счет госбюджета служебные квартиры для 35 судей, которые входят в состав обеих инстанций.
Заседание, на котором на покупку жилья выделили 65,5 млн грн состоялось 8 октября, написала "Судебно-юридическая газета" 12 ноября, передает Цензор.НЕТ.
трепещу спросить - это... ведомственное жилье?))))))
или все же это аванс... на хорошую работу и сговорчивый нрав...
А чего сегодня все порохоботы бухие?
Я не понял!!!
я надеюсь узнать адреса етих БОМЖЕЙ чтобы ети будки спалить.
18.04.2015 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"
Подпиарился? Ну и за работу, пока чёс идет.
Помнится предшественник тоже скулил про 7 пшонковских кабинетов.
Ничего. Стерпелось, слюбилось. авт.
А може зелепух, це так купляє суддів, щоб під нього працювали..
А в нас побудували реабілітаційний центр для ветеранів, але він не може працювати, бо Київ зажав гроші, тобто відібрав.
Певно суддям на квартири підуть.
http://uainfo.org/blognews/1490565201-korruptsiya-vs-pohorony-sudey-za-gosschet.html
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Интересно, когда эти квартиры расслужебят? К концу года или к весне?
Да и других льготных категорий хватает,до которых не дела чиновникам.
А тут обеспеченным,хорошо заробатывающим людям такие царские подарки...
Ай да Вова,ай да молодец...Настоящий Голобородько.
Ну что,73%-привыкайте быть клавишами рояля.