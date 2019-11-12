 В Тернополе депутатов созывают на внеочередную сессию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание 20 хвилин.
"Созвать внеочередную сороковую сессию городского совета 11 ноября 2019 в 14:00 в зале заседаний городского совета. Предложить городскому совету рассмотреть на пленарном заседании вопрос "Об обращении относительно финансового обеспечения потребностей жителей Тернопольской городской территориальной общины на 2020 год", - говорится в распоряжении городского головы.
Сессию созывают, руководствуясь статьями 42 и 46 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и Регламентом Тернопольского городского совета.
блаЗЄнські стали менше залишати коштів для потреб громад, ніж це було в попередні роки. От і сесія через те.
А как докажешь, что они малоросы?
Когда на внеочередное собрание соберется совет села Великие Дрозды?
До речі, мери-свободівці виявилися непоганими господарниками. В Конотопі Семеніхін теж непогано справляється, тільки проти нього як БПП, так і екс-риги Деркач і Молоток, які швидко перефарбувалися в зелене...