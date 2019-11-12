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 Политика Украины
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Все про:горсовет (455) Тернополь (563) Надал (1)

 В Тернополе депутатов созывают на внеочередную сессию

Распоряжение о созыве внеочередной сороковой сессии городского совета подписал городской голова Сергей Надал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание 20 хвилин.

"Созвать внеочередную сороковую сессию городского совета 11 ноября 2019 в 14:00 в зале заседаний городского совета. Предложить городскому совету рассмотреть на пленарном заседании вопрос "Об обращении относительно финансового обеспечения потребностей жителей Тернопольской городской территориальной общины на 2020 год", - говорится в распоряжении городского головы.

Сессию созывают, руководствуясь статьями 42 и 46 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и Регламентом Тернопольского городского совета.

Источник: https://censor.net.ua/n3159301
 
 
 Топ комментарии
 
На Західній Україні вже розуміють, що зелена клоунська влада здає Україну і сепаратистські настрої вже літають у думках галичан !
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Я думаю, все проще: децентрализация дала местныи громадам большие деньги, а сейчас новая власть это втихую сворачивает, опять все бабло в Киев, а там будут делить. Вот месьные громады и беспокоятся.
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Малороси Зеленський з всякими Бужанськими для Західної України це вороги, тому це природньо, що на Західній Україні бачать загрозу в цих малоросах - антиукраїнцях ! В Тернополе депутатов созывают на внеочередную сессию - Цензор.НЕТ 4112
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З початком! Наступний крок-блокпости на кордонах Галичини!
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все галичане на блок-постах в омерике!, иди проспись!)))
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Галичина стала українською 22 січня 1919 року до появи всяких там ссср... От зразу видно москаля, українці це в школі учать!
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На Західній Україні вже розуміють, що зелена клоунська влада здає Україну і сепаратистські настрої вже літають у думках галичан !
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Правильно, поборем плохой сепаратизм своим хорошим сепаратизмом!
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Та нет, они просто устали от всего, от идиотизма 73%. Как и Донбасс в своё время. Но Донбасс поддержала Россия, а эти никому не нужны.
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"ЄТЄМЬ" І НЕ треба,щоб вони були комусь "НУЖЬНИ",бо дають собі раду самі:трудяться,ходять до церкви,шанують традиції предків,рідну мову,не пиячать,не крадуть,не вбивають.
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Дурниці плетете, добродію.

блаЗЄнські стали менше залишати коштів для потреб громад, ніж це було в попередні роки. От і сесія через те.
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Сегодня 12 ноября. Как понять: "Созвать внеочередную сороковую сессию городского совета 11 ноября 2019 в 14:00..."
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Малороси Зеленський з всякими Бужанськими для Західної України це вороги, тому це природньо, що на Західній Україні бачать загрозу в цих малоросах - антиукраїнцях ! В Тернополе депутатов созывают на внеочередную сессию - Цензор.НЕТ 4112
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Прикольно...
А как докажешь, что они малоросы?
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У них на лбу бегущая строка с такой неоновой надписью.
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Українською паршиво розмовляють, Шевченка по пам'яті не цитують, історії України не знають...
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Порошенко тоже получается малорос!!!
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А він тут яким боком? Я націоналістичні сили підтримую, ось хто дійсно свідомі українці...
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Нажаль, Зеленський це напевне вже останній президент України, все йде до того, що Україна вже почалась швидкими темпами розвалюватись ... І цей процес вже не зупинити !
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Да хрен вы угадали. Вы скулили "Украины больше нет! " в 2014-м, а она выстояла. И ныне вы затянули старую вашу, забытую уж всеми, песню. Украина была и будет!
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Была с Крымом и Донеком и Луганском. И никто не верил в войну с Россей.
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Були такі,котрі знали,що кацапня полізе війною.
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вот мы пересадим всех таких и зупиним процесс!))))
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Эта новость из рубрики: А новостей сегодня больше нет!
Когда на внеочередное собрание соберется совет села Великие Дрозды?
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Я думаю, все проще: децентрализация дала местныи громадам большие деньги, а сейчас новая власть это втихую сворачивает, опять все бабло в Киев, а там будут делить. Вот месьные громады и беспокоятся.
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распил бюджета-дело безотлогательное!!!)))
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У Тернополі зараз чудовий мер Надал зі Свободи. Він успішно скористався перевагами децентралізації і місто за останні роки дійсно змінилося на краще. Але уже з осені зе-команда зажала і не дає на місця кошти, які передбачені по децентралізації...

До речі, мери-свободівці виявилися непоганими господарниками. В Конотопі Семеніхін теж непогано справляється, тільки проти нього як БПП, так і екс-риги Деркач і Молоток, які швидко перефарбувалися в зелене...
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а нех собираться теперь, 50% галаснули за плесень зеленую...теперь жрите, те кто шары ждал..и те кто не ждал тоже...
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розвал України вже почався,з приход і вибором зеленського амість Тимошенко все почало динамічними темпами йти під відкіс, відомо,що зеленський і вся його еомпашка-це кацапи,агентура кацапстану.
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