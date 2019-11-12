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 Суд по делу об убийстве Вороненкова перенесли на 27 ноября из-за убийства адвоката подозреваемого

Рассмотрение дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова отложено до 27 ноября.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Шевченковский районный суд Киева отложил на 27 ноября на 15 часов 00 минут заседание в производстве по убийству Дениса Вороненкова из-за отказа одного из подозреваемых воспользоваться бесплатной правовой помощью, предложенной ему судом из-за гибели предыдущего адвоката Святослава Пархоменко в Житомирской области", - сообщила она.

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Подозреваемый Александр Лось отказался воспользоваться услугами общественного защитника и заявил, что будет искать другого адвоката. Поскольку участие защитника в судебном процессе обязательно, прокурор не возражал против переноса заседания.

Суд по делу об убийстве Вороненкова перенесли на 27 ноября из-за убийства адвоката подозреваемого 01

Напомним, адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова Святослав Пархоменко погиб во время конфликта между егерями и охотниками в лесу на Житомирщине.

Позже стало известно, что Пархоменко в ходе конфликта ранил охотника из незарегистрированного пистолета, последний выстрелил в адвоката из ружья и убил его.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159299
 
 
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Вороненков в Израиле загорает,а тут все судят..
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...з сином "януковича", що Байкалі "потонув". У них багато спільних хобі.
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Подозреваеийй должен запросить не адвоката, а личную защиту.
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