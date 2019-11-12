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 Погибшего воина 92-й ОМБ Геннадия Моторина похоронили 12 ноября в Краматорске. ФОТО

12 ноября, на кладбище села Ивановка, расположенного рядом с Краматорском состоялась церемония прощания с погибшим украинским воином Геннадием Анатольевичем Моториным.

Об этом говорится в материале местного издания Общежитие Online, сообщает Цензор.НЕТ.

Геннадий Моторин. 1982 года рождения, уроженец Краматорска, солдат, сапер 92-й отдельной механизированной бригады, который 7 ноября, около 12:20, в районе города Авдеевка Донецкой области получил многочисленные ранения в результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса сводного инженерного отделения, во время разгрузки с "Урала" древесины для инженерного оборудования позиций взводного опорного пункта. От тяжелых ранений он скончался на следующий день, 8 ноября, в больнице Авдеевки.

С февраля этого года подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

Похоронили Героя рядом с могилами родителей. У него остались две сестры и брат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 92-й ОМБр Геннадий Моторин умер в больнице от ранений, полученных вчера в зоне ООС. ФОТО (обновлено)

Погибшего воина 92-й ОМБ Геннадия Моторина похоронили 12 ноября в Краматорске 01
Погибшего воина 92-й ОМБ Геннадия Моторина похоронили 12 ноября в Краматорске 02
Погибшего воина 92-й ОМБ Геннадия Моторина похоронили 12 ноября в Краматорске 03

Источник: https://censor.net.ua/n3159297
 
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