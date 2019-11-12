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 Стрельба в Дарницком районе: полицейские разыскивают злоумышленника

Неизвестный выстрелил в грудь 33-летнему киевлянину из травматического пистолета и скрылся на машине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

"По спецлинии 102 поступила информация о стрельбе на улице Боровой. Заявитель сообщил, что услышал выстрелы, после чего обнаружил раненого соседа. По указанному адресу немедленно выехали дополнительные наряды и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - сказано в сообщении.

На месте полицейские выяснили, что рядом с домом у двух мужчин возникла словесная перепалка. Один из них несколько раз выстрелил в сторону другого и уехал на машине.

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Пострадавшего доставили в больницу с непроникающими огнестрельными ранениями груди, он в удовлетворительном состоянии. На месте происшествия нашли стреляные гильзы, по предварительным данным, от травматического оружия.

"Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление местонахождения и задержанию злоумышленника. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - добавили в полиции.

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Стрельба в Дарницком районе: полицейские разыскивают злоумышленника 01
Стрельба в Дарницком районе: полицейские разыскивают злоумышленника 02

Источник: https://censor.net.ua/n3159296
 
 
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Я думаю через пару лет эта нацполиция будет по рейтингу как и милиция мусорная .У нас в городе Дружковка Дон.обл.(пока не Днр)обокрали усадьбу(план-частный сектор).Полицию вызвали в13.20.Приехали в17.40.Соседи под машину кидались чтобы не вывезли батареи, сантехнику,ванную чугунную, трубы и. Т д..Меняют Начальников,берут их на поруки депутаты,толку нет.НАхрена им дают эти современные машины для патрулирования если они их разбивают и катают на них своих девочек!!!

П
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Видите проклятая эта земля Дикое Поле.. ДНР ни ДНР а людей не поменяеешь, куда их девать таких.
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а что его искать ??? пусть потерпевший назовет фамилию...
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