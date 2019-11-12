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 Общество
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 Бизнес-ассоциации обеспокоены подозрениями НАБУ в отношении главы правления Райффайзен Банка Писарука

Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата в Украине, Союз украинских предпринимателей и форум ведущих международных финансовых учреждений обеспокоены предъявлением подозрений и задержанием НАБУ главы правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в совместном заявлении бизнес-ассоциаций, размещенном в Фейсбуке.

"Бизнес-сообщество, объединенное Европейской бизнес ассоциацией, Союзом украинских предпринимателей, Американской торговой палатой в Украине, Форумом ведущих международных финансовых учреждений, глубоко обеспокоена последними событиями вокруг Председателя Правления АО "Райффайзен Банк Аваль", экс-первого заместителя Председателя Национального банка Украины Александра Писарука", - сказано в заявлении.

Ассоциации призывают власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов.

"Соблюдение этих принципов имеет важное значение для привлечения дополнительных инвестиционных и кредитных ресурсов в Украине, согласно амбициозными экономическими целями правительства и взятыми на себя обязательствами Президента защищать каждого инвестора в Украине", - отмечают бизнес-ассоциации .

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября уведомили о подозрении экс-первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского, экс-директора гендпартамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд грн.

Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3159295
 
 
 Топ комментарии
 
Инвесторы в очереди толкаются.)
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Видать не на простого человека подозрение сделали, что так много за него беспокоятся, наверное много знает.
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чтобы бизнес-ассоциации не беспокоились, глава правления писарук должен продолжать воровать.
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Ну пусть пришлют юристов на суд и убедятся или наоборот.
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Боятся, что и до них очередь дойдет ? Вопрос риторический.
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Так, треба посадити всіх з Європейської бізнес асоціації, Американської торгової палати, Союзу українських підприємців і форуму провідних міжнародних фінансових установ, тоді одразу інвестиції повалять і доляр знову буде по 8 і комуналка дешева, і зарплати вчителям $4000
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Видать не на простого человека подозрение сделали, что так много за него беспокоятся, наверное много знает.
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Действительно на главу банка с иностранным капиталом и бывшего сотрудника МВФ в штатах наехали и чего инвесторы волнуются? Знает то он много,учился в отличии от тебя,бестолочь 😁
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Приват забрали, віддайте Райффайзен - що не ясно?
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по любому нареформировано там немеряно. а если его еще за вымя подержать то госдолг списать можно в один день.
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вот вот. госдолг спишется.... НАВСЕГДА и украину вычеркнут из SWIFT-а
)))))) и настанет большое веселье )))))
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нада сидеть тихо , ато ***** нападет?
Мы уже слышали этот мыролюбный бред.
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Писарук виведе на оборудки "найкращого банкіра світу" за версією петі та й на самого петю.. Тому так натужно та приречено й репетують петіні прихильники на цьому форумі.. Добре що затримали, очікуємо на вирок..
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Лохов он из вас сделает как и по остальным делам. Как там офшор в Панаме? Если что его уде отпустили 😂
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Так а чого ти думаєш вони усією отарою ввечері повітря псують!
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Ох вже ці Порохоботи в Європейській бізнес асоціації, Американській торговій палаті, Союзі українських підприємців і форумі провідних міжнародних фінансових установ. Не дають нам будувати комуністичний рай, треба всіх їх теж посадити, от тоді заживемо, ух!
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опа на. повылазили и заскулили разнообразные мыролюбные ассоциации типа сборщиков металлолома, владельцев шпал под рельсами и конечно всякие металлургические и химические ассоциации.
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Слышите?!

Слышите шум многомилионных инвестиций?
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а что такое это за таинственное слово "инвестиции"? Кто нибудь, когда нибудь в стране вкладывал деньги?
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А как же спаситель Украины игартвалеричь? Неужто и он только ворует и ничего не вкладывает? Та не?! То ты спецом наговариваешь!
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ага. это по любому палЫтическая репрессия на казломойшу.
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чтобы бизнес-ассоциации не беспокоились, глава правления писарук должен продолжать воровать.
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Коли Бєня віддасть 5,5 млрд, а Зєля 41 млн вкрадених у українців?
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А когда Сатанинская пьяная жаба 2 млрд отдаст.
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тут без поимки свиновальца не обойтись. возьмут за мыролюбное рыло реформиста пьяная жаба сатановская сама прискачет.
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Не віддасть, бо вона "погорєлець", який, на відміну від інших, зміг після пожежі купити собі маленьку хатинку у Лондоні за якісь смішні 2 млн. баксів.
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на качановке ей жилплощадь предоставят.
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Таких судити без жалю і по максимуму! Люди в селі, та не тільки, не мають коштів заплатити за опалення, а ця нечисть гребе міл'ярди...
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А потом этот злодей окажется в Лондоне,так что надо брать его немедля
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Инвесторы стоящие в очереди немного напряглись ...
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***************, подельники!
Готовьтесь тоже...
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зебильчикам пора готовиться.
РАСЧЕХЛЯТЬ КОШЕЛЬКИ И ЗАГАШНИКИ...))))))))))
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"Ассоциации призывают власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов."

Такие требования, в США, в Израиле, в Европе - выдвигать слабо?.
Например - к Трампу, за финансовые преступления?
Список ходоков в студию
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Ограбление века-это не захват поезда набитого золотом и деньгами из американск вестерна,а умелая афера Гонтаревой с выводом активов, рефинанса из сотни банков в панаму,а депозиты лежавшие в банках погасили за счет пенсов и бюджетников выдав за потужную пырымогу шоколадного петра
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Мне вот интересно - когда этот писарчук начнет говорить в суде сколько украл- эти сообщества торговые палаты и форумы тоже посадят ? В Америке за такое лет 200 тюрьмы дают )))
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Мне нравится, слямзили (спиз....ли) у нас у всех 1.2 млд. гривен, а бизнес ассоциации обеспокоены наездом на бизнес))) Если эта история закончится посадкой, то я на стороне власти. Если снова отпустят...будет значить, что ничего не меняется
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Европейская бизнес ассоциация - красивое название но не более, к европейскому бизнесу эта организации имеет такое же отношения как например АТБ. Но у АТБ все таки гораздо больше шансов приобщиться к европейскому бизнесу, а у *** будем честными - нулевые. Бывfл я там, пару раз в месяц собираются на каккие то междусобойчики менеджеры среднего и немного высшего звена из известных и не очень украинских компаний. С учетом того, что в украинском бизнесе как и в госуправлении тотально царствовал "отрицательный отбор" то кроме пафоса, понтов. и бесконечных "дорожных карт" ни черта не найдешь в этой ассоциации.
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рабочее место *** в пабах и стрипклубах Киева - можно не обращать внимание на вой грантоедов
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