 Призываю стороны продолжать ответственно выполнять обязательства, предусмотренные решением ТКГ о разведении сил и средств, - Сайдик

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как известно, 9 ноября стороны начали возобновленный отвод сил и средств в районе Петровского. Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же самый день, а украинская сторона - вчера, 11 ноября. СММ ОБСЕ ожидает официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее завтрашнего дня. Также не позднее, чем завтра в районе Петровского должны начаться работы по разминированию", - говорится в заявлении Сайдика.

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Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также отметил, что на участке разведения в Станице Луганской (Луганская обл.) успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца этого месяца.

На участке же разведения в Золотом (Луганская обл.) в настоящее время ведутся работы по разминированию.

"Я призываю стороны и далее с полной ответственностью отнестись к выполнению обязательств, предусмотренных Рамочным решением ТКГ о разведении сил и средств. Это является важным фактором для укрепления взаимного доверия с целью мирного решения конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении Сайдика.

Он сообщил, что все эти вопросы, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта были во вторник в центре внимания ТКГ и рабочей группы по безопасности.

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Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также проинформировал, что экономическая рабочая группа сегодня обсуждала вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи Vodafone Ukraine, выплаты пенсий, а также экологии.

"В центре внимания дискуссий в политической рабочей группе сегодня были вопросы реализации "формулы Штайнмайера". В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - проинформировал Сайдик.

Заседание гуманитарной рабгруппы, по предварительному согласию сторон, во вторник не проводилось ввиду иных обязательств координатора от ОБСЕ Тони Фриша. В связи с этим Сайдик выразил надежду, что группа свою работу продолжит в формате видеоконференции, чтобы обеспечить прогресс в этой важной для населения сфере.

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