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 Политика Украины
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Все про:Россия (74245) Минск (1286) Донбасс (19896) Сайдик (193) Трехсторонняя контактная группа (163)

 Призываю стороны продолжать ответственно выполнять обязательства, предусмотренные решением ТКГ о разведении сил и средств, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик после встречи в Минске отметил реализацию мер, предусмотренных решением ТКГ о разведении сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как известно, 9 ноября стороны начали возобновленный отвод сил и средств в районе Петровского. Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же самый день, а украинская сторона - вчера, 11 ноября. СММ ОБСЕ ожидает официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее завтрашнего дня. Также не позднее, чем завтра в районе Петровского должны начаться работы по разминированию", - говорится в заявлении Сайдика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль призвал Украину начать переговоры с боевиками о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также отметил, что на участке разведения в Станице Луганской (Луганская обл.) успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца этого месяца.

На участке же разведения в Золотом (Луганская обл.) в настоящее время ведутся работы по разминированию.

"Я призываю стороны и далее с полной ответственностью отнестись к выполнению обязательств, предусмотренных Рамочным решением ТКГ о разведении сил и средств. Это является важным фактором для укрепления взаимного доверия с целью мирного решения конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении Сайдика.

Он сообщил, что все эти вопросы, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта были во вторник в центре внимания ТКГ и рабочей группы по безопасности.

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Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также проинформировал, что экономическая рабочая группа сегодня обсуждала вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи Vodafone Ukraine, выплаты пенсий, а также экологии.

"В центре внимания дискуссий в политической рабочей группе сегодня были вопросы реализации "формулы Штайнмайера". В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - проинформировал Сайдик.

Заседание гуманитарной рабгруппы, по предварительному согласию сторон, во вторник не проводилось ввиду иных обязательств координатора от ОБСЕ Тони Фриша. В связи с этим Сайдик выразил надежду, что группа свою работу продолжит в формате видеоконференции, чтобы обеспечить прогресс в этой важной для населения сфере.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159294
 
 
 Топ комментарии
 
Я так и не понял : он глубоко обеспокоен или нет?
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кто этот слабоумный старик????????????
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Еще один урод вылез. Какие новые Украине придумали условия капитуляции? Почему украинцы должны выполнять законы и требования кремля и Сайдика со Штанмаером а не то чего хотят сами украинцы? Может мы чего то не знаем и капитуляцию Украины Просрайко и Зелупа уже втихаря подписали?
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Совет форумчанПравила форума
 
Я так и не понял : он глубоко обеспокоен или нет?
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Кремль уже заявил, что разведение и отступление - это недостаточно. Главный Разводила может взять с полки пирожок, но он еще должен выборы провести. (Но и этого тоже будет недостаточно, как потом выяснит для себя пианист херов).
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"Сторони" - це хто? Підозрюю, що малося на увазі "Україна та херпоймихтоаленеросія"
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Херпоймиктоаленероссия могут и обидиться.
Вы прямо по их больному месту...
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Еще один урод вылез. Какие новые Украине придумали условия капитуляции? Почему украинцы должны выполнять законы и требования кремля и Сайдика со Штанмаером а не то чего хотят сами украинцы? Может мы чего то не знаем и капитуляцию Украины Просрайко и Зелупа уже втихаря подписали?
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"В центре внимания дискуссий в политической рабочей группе сегодня были вопросы реализации "формулы Штайнмайера". В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - проинформировал Сайдик. -то есть все стали забывать что это россия воюет и напала постепенно с уст нашего клоуна и европы исчезло агрессор враг а выглядит как там конфликт местный с Украиной и мордор не причем то есть заставляют чувствовать нас Украину виноватой но в чем? а мордор миротворец и вообще не причем как наблюдатель это ли не унижение страны?и на фоне клоун унизительно с собственной земли отводит войска потому что это хотят окупанты и убийцы украинцев
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рашистское призивало призови куйла выполнить Будапештскую ранее подписанну.бумагу...
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не слушайте Вы этого сайдика, который хуже штанмайера в десятки раз! скоро об этом все пожалеют!
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не слушайте Вы этого сайдика, который хуже штанмайера в десятки раз! скоро об этом все пожалеют!
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Ну что ж, митинги «Нет капитуляции» прошли, как «дожди по Украине», и на них Зеля забил то, чем он на рояле играл. И теперь Формула Швайннахера звучит из каждой дыры, от каждой кремлёвской бл*ди. Её обсуждают, к её имплементации готовятся и призывают воткнуть её в Конституцию...
Если в ближайще время эта власть предателей не будет устранена, исчезнет Украина как страна.
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не надо призывать... надо проверять! и наказывать (т.е давать адекватный ответ!!!)
а то сильно много обстрелов по нас и.... раненных...каждый божий день...
уже молчу про ПТУР по нашей тачанке (с раненными и убитыми)...
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Я говорил что ЗЕ ПУ подвесил за яйца и требует новых сдач

Аппетит приходит во время еды. Россия требует от Украины начать прямые переговоры с ЛДНР Ноябрь 12, 2019Без рубрикиКомментарии

Для полноценного введения в действие особого статуса Донбасса требуется его закрепление в Конституции Украины.
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) призывает Киев продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Об этом заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, пишет сегодня РИА Новости.
«Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса.
Это закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей».
Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера.
А в дальнейшем - согласовать эти поправки в контактной группе«, - сказал Грызлов журналистам.







Он отметил, что для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в Конституции Украины.
«Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер.
Представители России и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече«, - заявил Грызлов.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.
В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода незаконных формирований с этих территорий.
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Как видим, Москва выставляет все новые и новые требования…
В тему - Москва выдвинула Киеву три условия проведения нормандских переговоров
Интересно, украинская власть и сейчас не пошлет, куда давно было пора послать, оборзевшее вконец х@ло?..
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