 Призываю стороны продолжать ответственно выполнять обязательства, предусмотренные решением ТКГ о разведении сил и средств, - Сайдик

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Как известно, 9 ноября стороны начали возобновленный отвод сил и средств в районе Петровского. Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же самый день, а украинская сторона - вчера, 11 ноября. СММ ОБСЕ ожидает официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее завтрашнего дня. Также не позднее, чем завтра в районе Петровского должны начаться работы по разминированию", - говорится в заявлении Сайдика.
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также отметил, что на участке разведения в Станице Луганской (Луганская обл.) успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца этого месяца.
На участке же разведения в Золотом (Луганская обл.) в настоящее время ведутся работы по разминированию.
"Я призываю стороны и далее с полной ответственностью отнестись к выполнению обязательств, предусмотренных Рамочным решением ТКГ о разведении сил и средств. Это является важным фактором для укрепления взаимного доверия с целью мирного решения конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении Сайдика.
Он сообщил, что все эти вопросы, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта были во вторник в центре внимания ТКГ и рабочей группы по безопасности.
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также проинформировал, что экономическая рабочая группа сегодня обсуждала вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи Vodafone Ukraine, выплаты пенсий, а также экологии.
"В центре внимания дискуссий в политической рабочей группе сегодня были вопросы реализации "формулы Штайнмайера". В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - проинформировал Сайдик.
Заседание гуманитарной рабгруппы, по предварительному согласию сторон, во вторник не проводилось ввиду иных обязательств координатора от ОБСЕ Тони Фриша. В связи с этим Сайдик выразил надежду, что группа свою работу продолжит в формате видеоконференции, чтобы обеспечить прогресс в этой важной для населения сфере.
Вы прямо по их больному месту...
Если в ближайще время эта власть предателей не будет устранена, исчезнет Украина как страна.
а то сильно много обстрелов по нас и.... раненных...каждый божий день...
уже молчу про ПТУР по нашей тачанке (с раненными и убитыми)...
Аппетит приходит во время еды. Россия требует от Украины начать прямые переговоры с ЛДНР Ноябрь 12, 2019Без рубрикиКомментарии
Для полноценного введения в действие особого статуса Донбасса требуется его закрепление в Конституции Украины.
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) призывает Киев продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Об этом заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, пишет сегодня РИА Новости.
«Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса.
Это закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей».
Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера.
А в дальнейшем - согласовать эти поправки в контактной группе«, - сказал Грызлов журналистам.
Он отметил, что для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в Конституции Украины.
«Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер.
Представители России и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече«, - заявил Грызлов.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.
В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода незаконных формирований с этих территорий.
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