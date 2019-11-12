 Вятрович стал депутатом ВР от "Европейской солидарности" и получил угрозу "бить в #бало" якобы от Бужанского, Бужанский отрицает (обновлено)

Об этом новоиспеченный нардеп сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Я иду в политику ради того, чтобы Украины была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой по-украински, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, не изуродованную из-за границы, и с уверенностью смотрели бы в будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны", - написал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рада поддержала досрочное прекращение полномочий Ирины Луценко
Вятрович утверждает, что же успел получить первую угрозу. Коллега по парламенту, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский якобы пообещал ему физическую расправу. Скриншот с угрозами Вятрович опубликовал в Facebook.
"Привет коллега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в #бало, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских п#дарасов #бал и буду #бать, ты понял??" - сказано в сообщении.
"Поздравления от депутата Бужанского :)", - прокомментировал послание сам Вятрович.
При этом сам Бужанский утверждает, что номер, с которого были отправлены угрозы – не его. Случившееся он называет провокацией со стороны Вятровича.
Ранее Бужанский с трибуны парламента призывал не голосовать за постановление о досрочном прекращении полномочий Ирины Луценко. Не смотря на это, постановление поддержали 275 депутатов.
Также на Цензор.НЕТ: "Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов": Бужанский выступил против министра Милованова после его интервью "Цензор.НЕТ"
ты передвижник пять лет фейки со страниц срувесны и лругих кацапских ресурсов постил тут. думаешь все забыли?
Москалі? Я з москалями не балакаю!..
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В 2014-2016 этого сморчка и не видно было.
бужанский - личность достаточно скандальная, фигурант уголовных дел. Новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» известен своей антипатией к Революции достоинства. Блогер поддерживал «Партию регионов». виктор янукович для него, хоть и не самый удачный, но легитимный президент.
в этой слуге, вата ватная.
грёбанный маланец в Украинском парламенте.
ведёт себя нагло.
но время покажет.
Я є щирий, хоч і не досконалий, але щирий. А пан - заробітчанин. Тому не пану закидати комусь щось
Баба і кіт
Діджіталізація на марші. Депутат фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва вже з новим айфоном 11 Max pro, який можна купити зі знижкою за 40 999 грн.
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Как говорится - за шо боролись , на то и напоролись .
Хех-х ..!! #абынеПетро . .
Шпиёны ,, " три богатыря " ..