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 Политика Украины
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Все про:ВР (23956) Вятрович (218) Луценко Ирина (407) Бужанский (7)

 Вятрович стал депутатом ВР от "Европейской солидарности" и получил угрозу "бить в #бало" якобы от Бужанского, Бужанский отрицает (обновлено)

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович стал депутатом от партии "Европейская солидарность" вместо сложившей мандат по состоянию здоровья Ирины Луценко.

Об этом новоиспеченный нардеп сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я иду в политику ради того, чтобы Украины была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой по-украински, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, не изуродованную из-за границы, и с уверенностью смотрели бы в будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны", - написал он.

Вятрович стал депутатом ВР от Европейской солидарности и получил угрозу бить в #бало якобы от Бужанского, Бужанский отрицает 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада поддержала досрочное прекращение полномочий Ирины Луценко

Вятрович утверждает, что же успел получить первую угрозу. Коллега по парламенту, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский якобы пообещал ему физическую расправу. Скриншот с угрозами Вятрович опубликовал в Facebook.

"Привет коллега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в #бало, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских п#дарасов #бал и буду #бать, ты понял??" - сказано в сообщении.

"Поздравления от депутата Бужанского :)", - прокомментировал послание сам Вятрович.

Вятрович стал депутатом ВР от Европейской солидарности и получил угрозу бить в #бало якобы от Бужанского, Бужанский отрицает 02

При этом сам Бужанский утверждает, что номер, с которого были отправлены угрозы – не его. Случившееся он называет провокацией со стороны Вятровича.

Вятрович стал депутатом ВР от Европейской солидарности и получил угрозу бить в #бало якобы от Бужанского, Бужанский отрицает 03

Ранее Бужанский с трибуны парламента призывал не голосовать за постановление о досрочном прекращении полномочий Ирины Луценко. Не смотря на это, постановление поддержали 275 депутатов.

Также на Цензор.НЕТ: "Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов": Бужанский выступил против министра Милованова после его интервью "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/n3159293
 
 
 Топ комментарии
 
депутат от "Слуги народа"

я таких как ты бандеровских п#дарасов #бал и буду #бать, ты понял??

...
Це все, що треба знати про цих "слуг зайвохрімосомного нароту".
Зебіли! На захист свого - ФІС!
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Какая-то фракция извращенцев . Радуцкий всех в рот, Бужанского возбуждают только бандеровцы , Яременко по шлюхам, Тищенко изучает инструкции к резиновым женщинам.
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А я в ;Слугє народа; нікого не поважаю. Всі сєпари, україноненависники і гниди.
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дима иди в жопу со своими картинками скотина переобувающееся.
ты передвижник пять лет фейки со страниц срувесны и лругих кацапских ресурсов постил тут. думаешь все забыли?
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ну раз тебе слово не давали то чего ты гавкаешь тут шмонька?
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Как по понятиям "слуг народа" называется человек , который ""бал ""идорасов и утверждает, что будет? То есть у нас был Лох и теперь есть П"дорас?
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бужжанская су*ка ватная
В 2014-2016 этого сморчка и не видно было.

бужанский - личность достаточно скандальная, фигурант уголовных дел. Новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» известен своей антипатией к Революции достоинства. Блогер поддерживал «Партию регионов». виктор янукович для него, хоть и не самый удачный, но легитимный президент.
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Володимир В'ятрович ти ще не перейминував проспект Хенерала Вапутіна на проспект Романа Шухевича, займись негайно.
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этот Вафлович будет всем опять нести чушь то о памятниках, то о языке, то ещё о чём то смотря с чем кашу утром съест : с коноплянкой или маковой соломой, может ещё чё и нюхнёт, потому что такую хрень по трезвому нести нормальный не сможет.......
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Навіть сракоблок на фоні зекоманди якось ніби "краще" виглядає...
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агентура кремля.
в этой слуге, вата ватная.
грёбанный маланец в Украинском парламенте.
ведёт себя нагло.
но время покажет.
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Вятровичу надо заодно идти и на бокс, чтобы #***** Бужанского не сильно раскрывалось.
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А це вже не міна, а ядрьона бомбєя під цілісність України. Вся Західна стане після такої заяви стане плечем до плеча і буде вимагати пояснень. І пояснень вже не від Вовіка, а від східняків. Це і я з Дніпра виходить теж опинивсь відповідальний за таку заяву цього Бужанського. Хоч я з цим паном не погоджуюсь на всі 100%. Мої дії? Судячи з того, що майже всі мої сусіди є українофобами, або щонайменьше байдужими до всього українського, в мене один шлях - вчасно вшитись. Воювати з сусідами? Ні. Це не моє. Буду воювати там, де більшість населення буде за Україну.
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Ти зробив це разом з Бужанським, Суліма.
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Ой! Хто б закидав мені якісь провини перед суспільством!
Я є щирий, хоч і не досконалий, але щирий. А пан - заробітчанин. Тому не пану закидати комусь щось
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Ні, Суліма. Ще не заробітчанин. Але, бачу, скоро зелень дохазяйнується до того що таки доведеться їхати.
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Маю на увазі заробітчанство в мережах. Постійно акцентую, що коментатори діляться на платних і небайдуже громадянське суспільство.
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Бу-га-га, щирий! В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 4933 А ведь мы тут прекрасно все помним, как на утро после второго тура Иван на Монику бочку катил так, шо дым до неба стоял, а к вечеру того же дня крутанувшись на 180 градусов Ваня внезапно запел Монике дифирамбы. Так что произошло тогда с щирим Ваней? Тут одно из двух, либо биполярочка, либо Вона дала команду -"вову не мачить, может премьерство выгарит"
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Сумно, що основний "вихід" буде у другій половині зими. А вона очикується сніжною і зимною. Все справжнюється. Українці вже втретє відкидають ту, яку сам Господь їм подарував. І з кожним разом Він все вище і вище піднімає ступень покарання за нехтування Його подарунком
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Обрізані завжди так, спочатку провокують, а коли отримують по рудій харі, кричать:" а... за що....... це антісемітізм."
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Баба і кіт



Діджіталізація на марші. Депутат фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва вже з новим айфоном 11 Max pro, який можна купити зі знижкою за 40 999 грн.В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 4016
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Українка.Звичайно ж,україномовна.Розумна і чесна.Порядна і патріотка.
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Не фонтан. Сисло обвисло, брюхо торчит, губехи накачанные перекосило.
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А взагалом Вятрович фігура потужна, і знаходячись у Парламенті принесе багато користі Україні.
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Теперь ховайтесь "биндеровци" ( националисты и патриоты ) , хто може и хто НЕ може . Грозный йо..рь из зе-партии , дэ хто - Бужанськый вас и...ть буде . В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 6984 .

Как говорится - за шо боролись , на то и напоролись .
Хех-х ..!! #абынеПетро . В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 864 .
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Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуна. А протистояння між ними удаване, постановочне.
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Без сомнений В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 5284 .. Без сомнению абсолютно , иванушка В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 8546 .... Ты прав на все 100 .. В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 6814 .

Шпиёны ,, " три богатыря " ..
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Поздравления от депутата Бужанского: "...я таких как ты бандеровских п#дарасов #бал и буду #бать..."Це депутат від Слуги сусіднього народу? Ну тоді я аж ніяк не здивований. В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 9485
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Достойний чоловік ! Депутат , за якого не соромно .
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Вся Украина плюётся на этого Вятровича
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Я так розумію, що в ВР скоро депутати будуть ходити з пательнями на сраці, бо в цій ВР або підерас#и, або збоченці, або просто долбойо#и!
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Які ''інтелігентні'' слуги в українського народу.
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