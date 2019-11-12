 Вятрович стал депутатом ВР от "Европейской солидарности" и получил угрозу "бить в #бало" якобы от Бужанского, Бужанский отрицает (обновлено)

Об этом новоиспеченный нардеп сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я иду в политику ради того, чтобы Украины была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой по-украински, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, не изуродованную из-за границы, и с уверенностью смотрели бы в будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны", - написал он.

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Вятрович утверждает, что же успел получить первую угрозу. Коллега по парламенту, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский якобы пообещал ему физическую расправу. Скриншот с угрозами Вятрович опубликовал в Facebook.

"Привет коллега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в #бало, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских п#дарасов #бал и буду #бать, ты понял??" - сказано в сообщении.

"Поздравления от депутата Бужанского :)", - прокомментировал послание сам Вятрович.

При этом сам Бужанский утверждает, что номер, с которого были отправлены угрозы – не его. Случившееся он называет провокацией со стороны Вятровича.

Ранее Бужанский с трибуны парламента призывал не голосовать за постановление о досрочном прекращении полномочий Ирины Луценко. Не смотря на это, постановление поддержали 275 депутатов.

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