EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  9805  196
Все про:Грызлов (112) Донбасс (19896) Трехсторонняя контактная группа (163)

 Кремль призвал Украину начать переговоры с боевиками о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с Донецком и Луганском о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Об этом журналистам сообщил полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона Украины об особом статусе Донбасса.

"Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем - согласовать эти поправки в Контактной группе", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса", - Арахамия

Грызлов напомнил, что "для полноценного введения в действие особого статуса … требуется его закрепление в Конституции".

"Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в Контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече", - сказал Грызлов.

Источник: https://censor.net.ua/n3159286
 
   
 Топ комментарии
 
Может Моника даст 24 часа, чтобы рашка не несла зерню? А, это он только тут такой смелый...
 показать весь комментарий
 
...самые прямые переговоры с руснявыми уже давно идут, грызло кацапское... Кремль призвал Украину начать переговоры с боевиками о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции - Цензор.НЕТ 7284
Кремль призвал Украину начать переговоры с боевиками о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции - Цензор.НЕТ 2476
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
это в виде поддержки среднего пальца. Большой, он же больше?
 показать весь комментарий
 
И что нового? РФ эту мантру шестой год повторяет.
 показать весь комментарий
 
 
питання ж не в тому про що поржала коняка-лаврушка у Єревані, чи насмердів щур-гризлушка у Мінську, питання в іншому - як свідомо можна домовлятись з рашкою?!?! про будь що! які можуть бути домовленості з закінченими брехунами і тисячу раз перевіреними пройдисвітами!!! яка в цьому мудрість??? який сенс??? де тут зрештою, здоровий глузд?? тут мова уже не про граблі, а про дурну голову-макітру у тих, хто намагається домовитись з рашапідами. весь світ знає, з Кремлем можна домовитись лише у одному випадку - виключно на умовах самого Кремля. так було і так поки ще є, а це значить, що коли Зеленський з ху.йлом домовиться, це будуть домовленості на умовах ху.йла, в любому іншому випадку, всі знають ціну тим папірцям, то є туалетна бумага, за яку мають проливати кров українці-патріоти на Даунбасі, не ті вилупки, що "домовились" і не їх зажерливі висери, навіть не їх багаточисленні холуї, а справжні українці. це шлях, якщо не в прірву, то точно в тупик, з якого виходити буде набагато важче і точно в інший спосіб. який? поживем побачим.
 показать весь комментарий
 
 
Зрозуміло, що почати перемовини з ОРДЛО без зміни Конституції неможливо. Також Кремль не влаштує відсутність визнання Криму російським. При цьому навіть антиукраїнська зевлада не може піти на таки кроки, бо її знащать навіть свої прихильникі. Колапс, якщо знозуміти безперспективність інтеграції ордло в Україну. Я залишаюся переконаним, як і 2014 році, ордло в перспективі залишиться порожньою землею.
 показать весь комментарий
 
 
ордло стане Заповідником Сайгаків..
 показать весь комментарий
 
 
В Конституции есть раздел " переходные положения" куда было внесено положение о временном пребывании ЧФ РФ в Крыму.
Здесь то же самое потому что закон об особом порядке местного самоуправления был принят как временный и особый порядок временный на переходный период.

Мухлеж с тем что нет ничего более постоянного чем временное как это было с ЧФ РФ кремль не устраивает поэтому они хотят замутить постоянный особый статус в конституции.
Для этого Зе и нужно принятие нового закона об особом порядке местного самоправления откуда уберут то что этот закон временный.
К мухлежу уже все готово так как так называемая формула Штанмайера или письмо Кучмы в ОБСЕ содержит формулировки допускающие вольное их трактование там непереводимая игра слов о введении ( временного ) закона об особом порядке на постоянной основе.
Где имеется ввиду из контекста того что закон временный введение этого закона в действие на три года после оглашения результатов местных выборов.
После того как закон будет переписан зекомандой и формулировка о временности закона будет убрана можете считать что они сделали нас разом.
 показать весь комментарий
 
 
Перед этим прозучало заявление д.олифер,что в минске обовсем договорились.Следовательно зеленский согласился на преговоры с ублюдками и особый статус.Видимо зная о готовности президента к капитуляции Л.Кучма туда и не поехал.Ему хватит ядерного разоружения и второй раз вляпаться в гавно он не желает.
 показать весь комментарий
 
 
хана Вошьдю, как только оно или его зекомандА начнёт вести переговоры с террористами - местной лугандонской гопотой, псами подзаборными хйла
 показать весь комментарий
 
 
Да уж, застряла Украина, и то конкретно. Зе уж точно не хочет брать на себя ответственность за развал страны,решил склеить чем попало. Да, он считает что это не его война, но это не 18столетие, где короли от скуки и тоски воевать начинали. ***** посутпил как ***** и теперь к нему приклеилось на всегда это. А зе пишет свою историю, а это как известно, позиция человека без принципного, егоистичного, думающего и размышляющего узко и примитивно. Ему не ведомо что такое, терять на донбасе друзей и родных, потому и рассуждает он холодно.
 показать весь комментарий
 
 
Какие проблемы признать территории ОРДЛО временно оккупированными?....вырыть ров и запустить крокодилов, а периметру поставить вышки с пулеметчиками
 показать весь комментарий
 
 
Крокодилов жалко) Вся проблема в правильной постановке вопроса. В луганбэ и донбабве висят какие флаги? Не наши. Нам там рады? Нет. Вот и ответ, нет контроля и границы, значит нет у нас территорий. Если параша отрицает свое присутствие на востоке, значит их там нет, а значит ВСУ берет, вламывается на те территории и зачищает там всех несогласных и недовольных. Слишком жестко и не гуманно? Да, но нет победы без крови. А если вырыть ров между страной и окупированными территориями, то это автоматически положит конец борьбе за эти территории. Выйдет как бы так, что страна сама отказалась них, а тем временем параша сама займет там позиции и станет еще ближе к нашим городам.
 показать весь комментарий
 
 
а они там на границе...только этого и ждут..техники нагнали и ждут когда в Украины терпение лопнет..Ну что бы тогда одним махом с авиацией и другими прелестями Юг отжать..а бабы у них еще нарожают..а вот наших парней поляжет много..а стоит ли лугандон этого?Свободу на территории не меняем
 показать весь комментарий
 
 
Этот лугандон как гнилые гланды, и вырезать нельзя, а то раньше времени иммунитет просядет, и оставить сложно, а то не лечится. Лидеры ЕС нам права качают? Качают. Мвф качает? Качает. А как принять в нато, так сразу, а зачем нам страна со своими внутренними проблемами? Хватает греции... Напоминает Англию и Шотландию.
 показать весь комментарий
 
 
який ров порятує від градів і снайперів, стратєхі ви доморощені?
 показать весь комментарий
 
Юго-осетинский сценарий! х.йло спит и видит как ты начинаешь вламываться и зачищать (( К этому сценарию нужно было начинать готовиться 5 лет назад да и времени на него бы ушло, на подготовку лет 10-15 если по -уму как Израиль , а если как Мишико в 2008 году сдуру то этого х.йлу и надо .Вся Украина под его сапогом и марионетка в Киеве по сравнению с которой и праФФесор петухович -бандеровец ( ....
 показать весь комментарий
 
Ну, в таком случае разминайте плечи для обнимашек сперва с его сапогом, а потом со всей швалью парашинской.
 показать весь комментарий
 
Згадаймо не злим тихим словом, того потужного генія світової дипломатії й "патріота" України, котрий щиросердно зізнався у власноручному написанні текстів мінських домовленостей та чия коаліція "потужних реформаторів" проголосувала Закон України про особливий статус окремих районів даунбасу.. Зрада України петьою сталася в 2014-2015 роках, петю потрібно судити за вчинення злочину державної зради країни, котру він очолював.
 показать весь комментарий
 
 
Зуби під кінець дзвінка сховала. Та й сама Верещучка фактично визнала, що як дипломат ділетант, бо на багато питань ще більше нема відповідей... Мужику, що подзвонив, респект!
В студию позвонил зритель и сказал, что Верещук ( слуга зе ) - полный ноль, и партия дилетантов) Глас народа. Рейтинг партии скоро будет ноль как и рейтинг Верещук))))

https://twitter.com/herooftheday10/status/1194176903906648064

ЗЕбіле, що скажеш ватний малорос котрий чекає рос танки в Україні?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, могу не согласится - в Голосе много умных и достойных людей, не запачканных. Со временем, имхо, их рейтинг станет выше. Одна проблема- они либералы, они не способны на жесткие действия. А они (жесткие действия) так нужны
 показать весь комментарий
 
 
И вот это все порошенко подписал на минских соглашениях. Теперь всю жизнь нас будут попрекать тем, что не выполняем свои обязательства.
И это было не предательство?
 показать весь комментарий
 
 
Ватный длбб лахтинский,тебе на выход с вещами ,а вещей то у тебя баляляйка да лапти драные...
 показать весь комментарий
 
Речь идет о попытке внесения изменений в основной закон другого государства. Будет от МИД Украины официальное и жесткое посылание нах или только жевание зеленых соплей?
 показать весь комментарий
 
 
Повторюю мабуть в сотий раз - тільки бетонна стіна висотою 10 метрів колючий дріт з напругою 10 кіловольт по периметру з сепарами і найжорстокіший режим з *********** зможе врятувати Україну від цієї зарази під назвою "руцкий мир"!!!
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский всё сделает, как хочет Москва, причем, в турборежиме.
 показать весь комментарий
 
 
Тоді нехай не повердається назад, а там будує собі чум і розводить сайгаків.
 показать весь комментарий
 
 
В мене думка закрадається, якщо ми будемо сидіти на диванах, а не робити якісь дії на неадекватні дії клоуна. То нам світить в кращому випадку побудова чуму десь на чукотці і розведення оленів, про гірше не пишу.
 показать весь комментарий
 
 
Конституція України

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
 показать весь комментарий
 
 
упалНамоченный своё грызло открыл
 показать весь комментарий
 
 
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
 показать весь комментарий
 
 
Ординська кацапня, пішла вон з українських земель, брянщини, куршщини, бєлгородщини, і всієї Кубані. А фуйло в Гаагу.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо вам смішно від того, що ворог висува умови, які заздалегідь не можливо виконати..то про що можна розмовляти..?
 показать весь комментарий
 
 
Бачите, в часи Порошенка мені було спокійно. Але саме блаЗЄнський поставив себе в таку позицію, що йому ставлять умови і я не впевнений, що він на них не погодиться. Тому й смішно. Адже він вилизує кацапську дупу зі всім завзяттям. А кацапи все одно не задоволені.
 показать весь комментарий
 
 
Если враг выставляет условия которые вы не можете (не имеете прав!) выполнить , значит вам просто УГРОЖАЮТ!
 показать весь комментарий
 
 
Каца пляшка не лякає!)))
А ти про хрін!))
 показать весь комментарий
 
 
Конституція України
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
 показать весь комментарий
 
 
Так шо там исчо не все препятствия для встречи в нормадском формате сняты?
Пора нашему презЕденту вовану мин нет в прямом эфире сделать, вдруг вован растеплится и не сразу накуй пошлёт.
 показать весь комментарий
 
А ось і основна тема для зустрічі в Нормандії
 показать весь комментарий
 
 
Уже в Казахстане. Назарбаев организовал, зебил уже согласен. Ждут решения *****.
 показать весь комментарий
 
Пуло обнагліло. Вовіка треба пристібнути в його офісу до батареї і не пускати ні на які перемовини з пуйлом. Бо він понадомовляється на нашу голову.
 показать весь комментарий
 
 
Один з варіантів відповіді кацапоКремлю: виконаємо будь-які ваші забаганки, тільки залишіть Зомбас собі назавжди і безкоштовно
Цікаво було б побачити їхню реакцію Кремль закликав Україну почати переговори з бойовиками про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції - Цензор.НЕТ 9521
 показать весь комментарий
 
 
У Конституції, України, ? Три покоління моїх предків - НІ !!!
 показать весь комментарий
 
 
лучше мы отделим на йух этот чудесный край с ватой и будете грызломордые вы их сами кормить поить и танцевать. все переходы закрыть и полосу отчуждения заминировать. пусть путлер им пенсии и соцвыплаты сам платит! онижененашилюди! а если на полном серьезе - я например очень брюсь что куйло уговорит на что то бубочку-нелоха и врезультате пострадает вся Украина, потому что неопытный нелох себя явно переоценивает !!!
 показать весь комментарий
 
 
Та ні. Відділяти нічого не треба. Треба визнати його окупованим Рашою нарешті і припинити будь які стосунки з Рашою, Кримом і Лугандоном. Виставити рашкованам позов у Трильон доларів і чекати. Коли Рашка розвалиться(а вона розвалиться), візьмемо борг Західним Сибіром, Північними потоками, Краснодарським краєм частиною Ростовської обл. з виходом до Чорного моря. Дагі і татари закриють цапам вихід до Каспію, японці і китайці заберуть все на Схід від Уралу, Фіни - вихід до Північних морей, Прибалтійці - вихід до Балтики, німці - Кьонігзберг і цапи знову будуть хльобати щі лаптем.
 показать весь комментарий
 
 
твоя идея мне конечно нравится но от момента ее провозглашения до момента ее реализации пройдет столько времени что за.бешся ждать. и все это время надо будет кормить и поить эту сволоту которая все разворовала и порезала на металл который продала в рашу! ты же читал соцопрос лугандонрвцев вчера на всех сайтах было. оказывется их герой путлер а родина рашка а во всех их бедах виновата Украина и Киев... и никто там не бегал с триколорами в жопе и не кричал приди введи а оружие они в шахтах взяли. поэтому только отделение не йух там ждать и чем быстрее тем лучше! а то нелох все путлеру сольет!
 показать весь комментарий
 
Так відгородження - це не означає відмовлятись. Японці від Курил не відмовлялись ніколи. І дочекаються свого часу. Так і нам треба.
 показать весь комментарий
 
Так Ваня вы ждать 500 лет будете ! А через 500 лет много чего поменяться может . Может и людей как таковых уже не будет .Прогресс не стоит на месте Кремль закликав Україну почати переговори з бойовиками про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції - Цензор.НЕТ 9407
 показать весь комментарий
 
Ось приблизно такий діалог в мене відбувся з одним грузином з годину тому)
 показать весь комментарий
 
 
Еще до Киева не отвели войска? Нет? Скоро ***** озвучит еще одно требование, а Зе!сцыка его с радостью исполнит, ведь за ним стоит 73% украинских имбецилов, мечтающих пожить в рюзьге мире.Да, в стране, населенной дебилами, можно делать все, что угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Немає ніяких днр,а є окуповані московією територіі,немає ніяких боєвиків,а є терористи і колоборанти.Називайте речі своїми іменами.
 показать весь комментарий
 
 
"Гімна з-під старої жuдівки не хочеш?" ©
Если Сиплоголосая зЕхидна на эту шнягу поведётся, может сразу идти на Крещатик и выбирать себе столб.
А единокровным братьям-россиянам:
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
 показать весь комментарий
 
 
По-моєму А.Рева вірно сказав:https://www.youtube.com/watch?v=McMQO-hZU_I
 показать весь комментарий
 
 
это в виде поддержки среднего пальца. Большой он же больше?
 показать весь комментарий
 
 
Если в ордло висят чужие флаги,ходит чужая валюта,большинство не хотят в Украину-то какое присоединение и какой особый статус????отказываться от своих территорий не нужно,именно территорий,а народ-силой в Украину не загонишь.А Украине присоединяться и превращаться в днр-как то не камильфо...Нужно ждать,не присоединяя и не отказываясь.И вообще то агрессор кормит оккупированные территории.А то Украина ведет себя,как будто это внутренний конфликт.И не Мордор,а Украина должна ставить условия противнику.Хотите присоединения-вывести посторонние войска,а потом поговорим.То,что они обстрелами "принуждают к миру"-реагировать сразу и жестко-обстреляли:закрыть на 3дня КПВВ.Там у дырявых такие бабки крутяться на блокпостах-им не выгодно будет терять их.(Пример:чтоб выехать машиной с днр на дырявом посту нужно простоять 15-20ч,на украинском-15мин.Проверено)Проезжают перевозчики и суперльготники за деньги.Миллионы крутяться.За день.Есть чем их прижать.За каждого погибшего-закрытие не только границы с дырявыми,но и с рф.Пусть влияют на них-вооружение и боеприпасы на деревьях не растут,им завозят с рф,всем известный факт,а посему они тоже несут ответственность.Нужен достойный человек,кто может жестко реагировать на провокации и тоже ставить свои условия.С таким будут считаться.А соплежуйство и угодливая поза никогда не приносила успеха.Заморяться выполнять хотелки Кремля...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский! Отдал россиянам одну руку на отсечение ( за разведение), теперь подавай им другую ( за диалог с сепарами)! И готовся скоро отдать пуйлу свою голову! ведь пуйло, сайдик, меркель и макрон и прочие не успокоятся пока тебя вместе с украиной не съедят!
 показать весь комментарий
 
 
.... і цим зняти санкції з смердячої московії.
 показать весь комментарий
 
 
Бетонный забор !!!!!! Единственное решение вопроса на данный момент !!!
 показать весь комментарий
 
 
питання ж не в тому про що поржала коняка-лаврушка у Єревані, чи насмердів щур-гризлушка у Мінську, питання в іншому - як свідомо можна домовлятись з рашкою?!?! про будь що! які можуть бути домовленості з закінченими брехунами і тисячу раз перевіреними пройдисвітами!!! яка в цьому мудрість??? який сенс??? де тут зрештою, здоровий глузд?? тут мова уже не про граблі, а про дурну голову-макітру у тих, хто намагається домовитись з рашапідами. весь світ знає, з Кремлем можна домовитись лише у одному випадку - виключно на умовах самого Кремля. так було і так поки ще є, а це значить, що коли Зеленський з ху.йлом домовиться, це будуть домовленості на умовах ху.йла, в любому іншому випадку, всі знають ціну тим папірцям, то є туалетна бумага, за яку мають проливати кров українці-патріоти на Даунбасі, не ті вилупки, що "домовились" і не їх зажерливі висери, навіть не їх багаточисленні холуї, а справжні українці. це шлях, якщо не в прірву, то точно в тупик, з якого виходити буде набагато важче і точно в інший спосіб. який? поживем побачим.
 показать весь комментарий
 
 
Ось що буває,коли країною править лох.
 показать весь комментарий
 
 
)(уйло забыло, шо такие вещи в Украине решают граждане, а не местный царек.
 показать весь комментарий
 
 




Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Прямые переговоры Украины с Лугандоном означают признание Украиной на своей территории гражданской войны (и как следствие снятие с Немытой санкций)! Если Зеленский на это пойдет, то тот день можно будет смело считать днем капитуляции Украины!
 показать весь комментарий
 
Продай землю,дай статус, и йолка будет украшена на новый год новыми политиками
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх