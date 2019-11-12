 Кремль призвал Украину начать переговоры с боевиками о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции

Об этом журналистам сообщил полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона Украины об особом статусе Донбасса.
"Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем - согласовать эти поправки в Контактной группе", - сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса", - Арахамия
Грызлов напомнил, что "для полноценного введения в действие особого статуса … требуется его закрепление в Конституции".
"Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в Контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече", - сказал Грызлов.
Здесь то же самое потому что закон об особом порядке местного самоуправления был принят как временный и особый порядок временный на переходный период.
Мухлеж с тем что нет ничего более постоянного чем временное как это было с ЧФ РФ кремль не устраивает поэтому они хотят замутить постоянный особый статус в конституции.
Для этого Зе и нужно принятие нового закона об особом порядке местного самоправления откуда уберут то что этот закон временный.
К мухлежу уже все готово так как так называемая формула Штанмайера или письмо Кучмы в ОБСЕ содержит формулировки допускающие вольное их трактование там непереводимая игра слов о введении ( временного ) закона об особом порядке на постоянной основе.
Где имеется ввиду из контекста того что закон временный введение этого закона в действие на три года после оглашения результатов местных выборов.
После того как закон будет переписан зекомандой и формулировка о временности закона будет убрана можете считать что они сделали нас разом.
В студию позвонил зритель и сказал, что Верещук ( слуга зе ) - полный ноль, и партия дилетантов) Глас народа. Рейтинг партии скоро будет ноль как и рейтинг Верещук))))
https://twitter.com/herooftheday10/status/1194176903906648064
ЗЕбіле, що скажеш ватний малорос котрий чекає рос танки в Україні?
И это было не предательство?
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
А ти про хрін!))
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
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Пора нашему презЕденту вовану мин нет в прямом эфире сделать, вдруг вован растеплится и не сразу накуй пошлёт.
Цікаво було б побачити їхню реакцію
Если Сиплоголосая зЕхидна на эту шнягу поведётся, может сразу идти на Крещатик и выбирать себе столб.
А единокровным братьям-россиянам:
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Прямые переговоры Украины с Лугандоном означают признание Украиной на своей территории гражданской войны (и как следствие снятие с Немытой санкций)! Если Зеленский на это пойдет, то тот день можно будет смело считать днем капитуляции Украины!